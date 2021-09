Ludwigshafen: Duale Studiengänge Maschinenbau und Elektronik stellen sich am 06. Oktober 2021 vor

Ludwigshafen – Die BASF-Ausbildung lädt wieder technikbegeisterte Jugendliche für ein Schüler-Event ein: Am Mittwoch, 6. Oktober 2021, können sie sich vor Ort am Standort Ludwigshafen über die dualen Ingenieurstudiengänge in den Bereichen Elektrotechnik und Maschinenbau informieren und diese praxisnah kennenlernen. Der Aktionstag für technische Ingenieurstudiengänge findet von 9 bis 14.30 Uhr an Tor 11 (Ammoniakstraße, 67056 Ludwigshafen) statt.

„Ohne elektronische Steuerungssysteme läuft keine industrielle Anlage. Deshalb sind Elektroniker, Mechatroniker sowie Anlagen- oder Industriemechaniker genauso wichtig für BASF, wie Chemikanten“, sagt Martin Woltersmann, verantwortlich für die Ausbildungsberufe und dualen Studiengänge im Bereich Technik bei BASF. Und die technischen Berufe bei BASF sind vielseitig: Automatisierte Produktionsabläufe weiterentwickeln, sicherstellen, dass Elektromotoren, Steuersysteme und Beleuchtungen mit Energie versorgt werden, komplexe Anlagen und Systeme montieren sowie elektronische Antriebs- oder Steuerungssysteme warten.

Am Aktionstag zeigen BASF-Mitarbeitende und Studierende, was sich hinter den dualen Ingenieurstudiengängen verbirgt, was sie in der Praxis erwartet, und geben Informationen rund um die Themen duales Studium, Ausbildungsmöglichkeiten und den Bewerbungsprozess bei BASF. Jugendliche, die sich schon für einen der Ingenieursstudiengänge entschieden haben, können ihre vollständigen Bewerbungs-unterlagen mitbringen und die nächsten Schritte im Bewerbungsprozess planen.

Anmeldung erforderlich

Für die Teilnahme am Aktionstag ist eine Anmeldung unter on.basf.com/ausbildung-aktuelles bis Montag, 4. Oktober, unbedingt notwendig. Außerdem werden alle Interessenten gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und den Mindestabstand einzuhalten. Dort sowie per E-Mail an ausbildungsmarketing@basf.com oder per Telefon unter 0621 60-97602 gibt es weitere Informationen zum Aktionstag.