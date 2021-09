Frankenthal: Stadtradeln 2021 – Mehr als eine Viertelmillion Kilometer fürs Klima

Frankenthal – Die diesjährige Aktion Stadtradeln ging in Frankenthal am Freitag, 24. September 2021, zu Ende. Fast 1.500 Radfahrer legten in drei Wochen 254.532 Kilometer zurück. Dies entspricht einer Einsparung von rund 37 Tonnen CO2, wäre diese Strecke mit einem Auto gefahren worden.

Mit diesem Stand liegt Frankenthal zwar noch rund 20.000 Kilometer hinter dem Vorjahresergebnis, die Erfassung der Kilometer ist aber weiterhin möglich: Alle Radfahrer, die sich für die Aktion registriert, aber ihre Kilometer bislang noch nicht erfasst haben, können dies noch bis Freitag, 1. Oktober, nachholen; entweder auf der Website www.stadtradeln.de/frankenthal, per App, Mail oder Papier-Erfassungsbogen, die bei Jan Storminger oder Priska Kramer, Tel. 06233 89 272 bzw. 06233 89 618, jan.storminger@frankenthal.de bzw. priska.kramer@frankenthal.de , angefordert werden können.

Kilometer und Teilnehmer

Dieses Jahr haben 1.480 aktive Radfahrer in 75 Teams an der Aktion teilgenommen.

Der Spitzenplatz bei den Kilometern absolut wird wie im Jahr zuvor vom Albert-Einstein-Gymnasium mit bislang 36.944 erfassten Kilometern und 460 Radlern verteidigt (2020: 47.043,7). Auf dem vorläufig zweiten Platz liegt das Team der „KSB Frankenthal“ mit 21.738 Kilometern und 83 Radlern (2020: 25.805), gefolgt vom Team „VT immer in Bewegung“, dessen 60 Mitglieder bereits 18.667 Kilometer erfasst haben (2020: 16.739,6). Den vierten Platz hat sich das neue „Team Kette Rechts“ mit 17.241 Kilometern und 29 Mitgliedern erradelt und auf Platz fünf liegt das Team der „Frankenthaler Minis & Co“ mit bislang 14.593 Kilometern und 83 Teilnehmern (2020: 16.807,7).

Bei den Kilometern pro Kopf führt das Team „Die Cassels“ mit 2.095 Kilometern (zwei Radfahrer, je 1.047 km) gefolgt von Team „Raymon“ (zwei Radfahrer, je 788 km), Team „Familie Schreidl“ (zwei Radfahrer, je 786 km) und dem „Team Kette Rechts“ (29 Radfahrer, je 595 km).

„Stadtradel-Star“ Dr. Rainer Schulze aus dem Team „Die Grünen / Offene Liste“ legte mit seinem Zweirad 440 Kilometer zurück und überholt damit seine Vorgänger Bernd Knöppel (2019: 300 km) und Bernd Leidig (2020: 272 km).

