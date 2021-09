Kaiserslautern – An den Wochenenden vom 02. bis 24. Oktober 2021 stellt die Stadtbildpflege Kaiserslautern Abrollcontainer für Grünabfälle im Stadtgebiet auf.

Die gewohnten Standorte werden beibehalten. Allerdings können die Container nicht in dem Umfang wie bisher aufgestellt werden, da viele bereits für die Entsorgung der Hausabfälle von den „Rhine Ordnance Barracks“ eingesetzt werden. Die Stadtbildpflege holt hier seit Ende August von montags bis sonntags die anfallenden Abfälle der Flüchtlinge ab.

Die Standorte und Standzeiten sind unter www.stadtbildpflege-kl.de sowie in der App der Stadtbildpflege veröffentlicht. Damit verkehrswidrig geparkte Fahrzeuge das Aufstellen der Container nicht erschweren, appelliert die Stadtbildpflege an die Bürgerinnen und Bürger, die geltenden Parkregelungen zu beachten.

Die Sammelcontainer stehen für kompostierbare Gartenabfälle wie beispielsweise Pflegeschnitte von Bäumen und Sträuchern, Grasschnitt und Laub bereit. Nicht hinein gehören unter anderem Kunststoffsäcke, Blumentöpfe, Draht, Steine, Erde und Sperrmüll. Der städtische Entsorgungsbetrieb wird Container, die nicht mit den richtigen Abfällen befüllt sind, sofort abziehen und nicht wieder aufstellen.

Während des gesamten Jahres können haushaltsübliche Mengen Grünabfall kostenfrei auf den städtischen Wertstoffhöfen in der Daennerstraße 17, Pfaffstraße 3 und Siegelbacher Straße 187 abgegeben werden. Auch der Wertstoffhof der Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern im Kapiteltal nimmt haushaltsübliche Mengen unentgeltlich entgegen.

Bequem und einfach holt die Stadtbildpflege gebündelte Äste und Zweige auch am Grundstück ab. Kleingeschnittenes Material kann in Papiersäcken dazugestellt werden. Für diese Leistung berechnet der städtische Entsorgungsbetrieb eine Gebühr von 15,82 Euro pro Kubikmeter. Ein Abholtermin kann online über die App der Stadtbildpflege, per Mail an abholservice@stadtbildpflege-kl.de oder telefonisch unter 0631/365-3521 vereinbart werden.