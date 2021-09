Gemeinsam mit Freunden den Lieblingsverein anfeuern ist für viele Sportfans eine unersetzbare Zeit.

Der Zusammenhalt verbindet, lässt uns für einen Moment aus der Realität entfliehen und uns neue Hoffnung schöpfen. Umso ärgerlicher ist es, wenn einem dieses Erlebnis verwehrt wird. Ein Sportevent wird im Heimatland gar nicht erst ausgestrahlt, Streamingseiten vom Internetprovider gedrosselt oder der Zugang zum Fernsehsender wird aus dem Urlaub nicht aufgebaut.

Es gibt einige Dinge, die einem die Spielverfolgung vermasseln können. Zum Glück gibt es jedoch auch eine Lösung für eben diese Probleme. Mit der Hilfe von VPN-Diensten können Sie die virtuellen Ländergrenzen ganz einfach überwinden.

VP- was?

In Zeiten der Digitalisierung, Cyberkriminalität und Geoblocking ist VPN für viele ein Begriff. Für diejenigen, die sich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, erklären wir kurz, worum es eigentlich geht.

Die Buchstabenkombination VPN bedeutet ausgeschrieben: Virtual Private Network ‒ und genau darum geht es auch. Ein VPN stellt eine Verbindung zu einem privaten Netzwerk her. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Netzwerkverbindungen wird der Datenverkehr bei VPN-Verbindungen verschlüsselt. Bei seriösen Anbietern wie Surfshark wird die 265-Bit-AES-Verschlüsselung genutzt, die weltweit höchster Standard ist. Die Zahl gibt dabei Auskunft über die Länge des Schlüssels. Berechnungen zufolge würde es 3,31 * 1056 Jahre dauern, diese Kodierung zu knacken. Es kann also gesagt werden, dass es unmöglich ist, an die verschlüsselten Daten zu gelangen.

Sportevents verfolgen von egal wo

Eine weitere Besonderheit der Verwendung von VPN-Diensten liegt in der Verschleierung der IP-Adresse ‒ und genau hier wird es interessant, wenn es darum geht, Sportevents aus aller Welt zu streamen. Für gewöhnlich wird einem Webseitenbetreiber die IP-Adresse der Nutzer angezeigt. Durch diese Angabe kann der ungefähre Standort des Webseitenbesuchers ausfindig gemacht werden. Je nachdem, in welcher Region sich der Nutzer befindet, wird diesem der Inhalt verweigert oder eine Streamingwebseite gedrosselt. Der Hintergrund für das sogenannte Geoblocking liegt oft in fehlenden Lizenzen.

VPN-Dienste haben Server in vielen Teilen der Welt, über die der Datenverkehr umgeleitet wird. Möchten Sie nun ein Sportevent in den USA verfolgen, das in Deutschland nicht ausgestrahlt wird, können Sie bei der VPN-Nutzung das entsprechende Land auswählen. Ihre gesicherten Daten werden dann an den VPN-Server in den USA geschickt und von dort mit neuer IP-Adresse zur Streaming-Plattform weitergeleitet. Die Website kann nicht mehr erkennen, dass Sie das Event von Deutschland aus schauen und wird daher keine Sperrung veranlassen.

Dass Ihre Daten einen Umweg auf einen anderen Server machen, hört sich erst mal nach Zeitverschwendung an. Doch geschieht dies in höchster VPN-Geschwindigkeit, weshalb Sie sich über zeitliche Verzögerungen oder stockendes Abspielen keine Gedanken machen müssen.

Der Weg zum Stream via VPN..

.. ist nicht steinig und schwer. Ganz im Gegenteil. Innerhalb von Minuten können Sie eine VPN-Software herunterladen, das gewünschte Land auswählen und den Stream starten. Die einzige Entscheidung, die Sie dabei treffen müssen, ist die des Anbieters.

Vergleichsportale haben Ihnen die mühselige Arbeit der Gegenüberstellung abgenommen und die besten Dienste mit Ihren Leistungen aufgelistet. Überprüfen Sie für sich selbst, welche Features Ihnen wichtig sind. Dies kann zum Beispiel die Kompatibilität mit mobilen Betriebssystemen sein oder die Anzahl der verwendbaren Geräte. Kostenfreie Dienste haben in der Regel ein sehr eingeschränktes Leistungsangebot.