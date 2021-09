Mannheim: Shawn Mendes – „Wonder: The World Tour“ am 09. April 2022

Mannheim – Der Grammy-nominierte Singer/Songwriter Shawn Mendes kündigt heute seine „Wonder: The World Tour“ für das Jahr 2022 an, welche 64 Arenashows in Nordamerika, Großbritannien und Europa umfasst. Die Route durch Deutschland startet am 21. März 2022 in Hamburg und führt durch München, Köln und Berlin bevor sie am 09. April 2022 in Mannheim endet.

Shawn Mendes: WONDER: THE WORLD TOUR im Frühjahr 2022 in Mannheim

with special guest: King Princess

09.04.2022: Mannheim, SAP ARENA

Infos zum Vorverkauf: