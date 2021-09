Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 26.09.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Wachenheim: Beim Abbiegen Radfahrer übersehen

Wachenheim/Weinstraße (ots) – Am 25.09.21, um 12.00 Uhr kam es in Wachenheim in der Weinstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Der Pkw VW befuhr die Weinstraße von Bad Dürkheim kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte. Die Radfahrerin fuhr auf dem Gehweg von der Ortsmitte in Richtung Bad Dürkheim. Der Pkw bog in Höhe der Hausnummer 90 auf einen Parkplatz ab und hierbei übersah der 61-jährige Bad Dürkheimer die 70-jährige Wachenheimer auf ihrem Fahrrad. Es kam zum Anstoß. Hierbei stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Die Radfahrerin kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

