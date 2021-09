Hoffenheim: Kantersiege, Dreierpack und viele Spielminuten

Sinsheim. Die Nationalspielerinnen der TSG sind mit vorwiegend guten Ergebnissen von ihren Länderspielreisen zurückgekehrt. Die Hoffenheimerinnen feierten insgesamt sieben Siege zum Start in die WM-Qualifikation, Laura Dick und Vanessa Diehm sicherten sich mit dem U19-Nationalteam den Gruppensieg in der ersten EM-Qualifikationsrunde.

Die DFB-Frauen sind mit zwei Siegen in die WM-Qualifikation gestartet. Gegen Bulgarien feierte das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Samstag einen 7:0 Erfolg, Jule Brand und Jana Feldkamp wurden in der Halbzeitpause eingewechselt. Die erst 18-jährige Brand kam dann am Dienstag zu ihrem sechsten Einsatz im DFB-Trikot, gegen Serbien stand die Mittelfeldspielerin in der Anfangsformation der Deutschen Frauen-Nationalmannschaft.

Jana Feldkamp und Fabienne Dongus kamen beim 5:1 (0:1) nicht zum Einsatz. Ebenfalls zwei Siege in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland feierten Österreich und die Schweiz. Luana Bühler siegte mit dem Schweizer Nationalteam 4:1 (2:0) gegen Litauen und stand dabei über die volle Distanz auf dem Platz. Am Dienstag folgte dann ein ungefährdeter 6:0-Erfolg in Moldawien, bei dem die Hoffenheimerin ebenfalls 90 Minuten mitwirkte. Nicole Billa glänzte mit insgesamt fünf Treffern bei den Qualifikationsspielen des österreichischen Nationalteams gegen Lettland (8:1, zwei Billa-Tore) und Nordmazedonien (6:09, drei Billa-Tore). Auch Laura Wienroither stand bei beiden Begegnungen in der Startelf, Defensivspielerin Celina Degen kam nicht zum Einsatz.

Die belgische Nationalmannschaft mit TSG-Angreiferin Tine De Caigny musste sich zum Start in die WM-Qualifikation mit einem 1:1 (0:1) gegen Polen begnügen, zum anschließenden 7:0-Erfolg gegen Albanien steuerte De Caigny einen Doppelpack bei. Zwei Niederlagen mussten die Ungarinnen hinnehmen, zu zwei Einsätzen kam dabei auch Hoffenheimerin Petra Kocsán.

Im Spiel gegen Schottland, das Ungarn 0:2 (0:1) verlor, wurde die Offensivspielerin in der 75. Minute eingewechselt. In der zweiten Begegnung unterlag Ungarn starken Spanierinnen mit 0:7 (0:3), Kocsán stand dabei in der Anfangsformation des ungarischen Nationalteams.

Den Gruppensieg bei der ersten Qualifikationsrunde der U19-Europameisterschaft sicherten sich Torhüterin Laura Dick und U20-Spielerin Vanessa Diehm in Russland. Das U19-Team des DFB startete mit einem 6:1-Erfolg gegen Slowenien ins Turnier, gegen die Gastgeberinnen gab es anschließend ein torloses Remis. Gegen Belgien siegte die U19 mit 2:1 (2:1) und feierte damit den Gruppensieg. Laura Dick hütete gegen Slowenien und Belgien das Tor, Vanessa Diehm kam in allen Begegnungen zum Einsatz. Die Auslosung der zweiten Qualifikationsrunde findet Ende des Jahres statt.

Mara Alber, Mathilde Janzen und Anne Reif feierten mit der U17-Nationalmannschaft zwei Siege gegen Schweden (5:1) und Norwegen (5:1). Die Hoffenheimer U17-Spielerinnen Sara Sahiti und Leonie Schetter erhielten eine Einladung zu einem Lehrgang der U16-Nationalmannschaft (28. September bis 3. Oktober), Jasmine Kourdi hält sich auf Abruf bereit.

U17 schlägt den FC Bayern

Die U17 bleibt auch am 6. Spieltag der B-Juniorinnen-Bundesliga Süd auf Erfolgskurs. Gegen den FC Bayern München feierte die Mannschaft von Nadine Piltz und Michael Schubert am Samstag ihren fünften Saisonsieg und bleibt damit ungeschlagener Tabellenzweiter. Beim 1:0 (0:0) erzielte Eltina Bozhdaraj das Tor des Tages (44.).

Hochkonzentriert ging die U17 der TSG in den 6. Spieltag der B-Juniorinnen-Bundesliga Süd, mit dem FC Bayern München erwartete das Team von Nadine Piltz und Michael Schubert einen namhaften Gegner im Ensinger Stadion in St. Leon. Und die U17 des amtierenden Deutschen Meisters startete auch schwungvoll in die Partie und legte in den Anfangsminuten ein hohes Tempo an den Tag. „Unsere Gäste hatten zunächst leichte Vorteile, wir sind dann aber immer sicherer in unserem Spiel geworden und haben gut in die Partie gefunden“, so TSG-Trainerin Piltz. „Wir waren das spielstärkere Team und kamen zu vielen Chancen.“ Mit mutigen Offensivaktionen kombinierten sich die Hoffenheimerinnen ein ums andere Mal in die gegnerische Gefahrenzone, vergaben die Möglichkeiten zum Führungstreffer aber reihenweise. Auch ihre hochkarätigen Chancen nutzte die TSG nicht zum 1:0, dabei stand der U17 mehrfach das Aluminium im Weg. „Wir waren im ersten Durchgang die bessere Mannschaft“, betonte Piltz. Die Partie ging dennoch ohne Tore in die Pause.

Vier Minuten nach Wiederanpfiff belohnten sich die Hoffenheimerinnen dann endlich für ihren Auftritt. Alina Vogel initiierte einen Angriff über die linke Seite und über Leonie Schetter landete der Ball bei Karla Waibel, die die im Zentrum lauernde Eltina Bozhdaraj bediente. Mit viel Einsatz schob die Offensivspielerin das Leder schließlich an Münchens Schlussfrau vorbei in die Maschen. Im Anschluss wurde auch der FC Bayern mutiger und schaltete den Offensivgang ein. Die TSG ließ sich immer weiter in die eigene Hälfte drängen, die Gäste erspielten sich nun ebenfalls gute Chancen. Auf der Gegenseite setzten die Hoffenheimerinnen zwar immer wieder zu Angriffen an, schafften es aber nicht, die Führung auszubauen. „Wir hatten in dieser Phase Glück, dass München nicht den Ausgleich gemacht hat“, musste Piltz zugeben. Im Duell mit dem FC Bayern München blieb es am Ende beim knappen 1:0-Erfolg, mit dem die Hoffenheimerinnen weiter dem Tabellenführer Eintracht Frankfurt auf den Fersen bleiben. „Aufgrund der ersten Halbzeit, mit der wir auch sehr zufrieden waren, geht der Sieg für uns unter dem Strich sicherlich in Ordnung. Wir hätten zur Pause bereits mit zwei oder drei Toren führen müssen.“