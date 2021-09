Karlsruhe: Erkundungstouren durch Karlsruhe im goldenen Herbst

Karlsruhe – Mit dem Oktober kommt der Herbst endgültig nach Karlsruhe. Und wie könnte man die Fächerstadt in der goldenen Jahreszeit besser erkunden, als bei einem Spaziergang, einer Radtour oder bequem an Bord des roten Doppeldeckerbusses. Die Stadtentdeckungstouren der KTG Karlsruhe Tourismus GmbH führen die Teilnehmer entlang der bekannten Sehenswürdigkeiten bis hin zu den unbekannten Geheimtipps der Stadt.

Eine spannende Kulturreise auf den Spuren des Jugendstils

1905 sorgte die nackte Quellennymphe des Brunnens auf dem Stephansplatz für einen Skandal in Karlsruhe. Die Aktdarstellung an so exponierter Stelle empfand die damalige Gesellschaft als obszön und gefährdend für die heranwachsende Jugend. Heute zählt der Brunnen von Hermann Billing zu einem der sehenswerten Werke aus der Epoche des Jugendstils in der Fächerstadt, die neben München und Darmstadt eine der Hochburgen der Kunstepoche in Süddeutschland ist.

Am 2. Oktober lädt die KTG zu einer Jugendstil-Stadtführung per Rad ein, die zu den ein wenig versteckter liegenden Jugendstilbauten führt wie beispielsweise den Gebäuden von Robert Curjel oder Karl Moser. Am 9. Oktober zeigt der „Spaziergang auf den Spuren des Jugendstils“ wie viele Meisterwerke des Jugendstils in der Karlsruher Innenstadt zu finden sind.

Zu den weiteren architektonischen Stadtführungen im Oktober gehören außerdem der Klassiker „Dammerstock – Das Bauhaus und die Idee des neuen Bauens“ am 1. Oktober sowie der Rundgang „Auf einen Plausch mit Friedrich Weinbrenner“ am 7. Oktober.

Joggend Karlsruhe (neu) entdecken

Die Formel „Sightseeing + Jogging = Sight-Jogging“ bietet am 3. Oktober die einzigartige Chance, Karlsruhe und seine Sehenswürdigkeiten sportlich und auf ganz neue Art kennenzulernen. Der anregende Lauf führt in 90 Minute durch die Karlsruher Innenstadt und bietet trotzdem noch viel Zeit und Raum für Informationen und für den einen oder anderen Foto-Stopp.

Wer Karlsruhe in den herbstlichen Farben genießen und viel Wissenswertes erfahren möchte, kann noch bis Ende Oktober sowohl samstags als auch sonntags an den öffentlichen Stadtrundgängen „Heimatstadt Karlsruhe“ teilnehmen. Hier erfahren die Teilnehmer viele interessante Fakten und witzige Anekdoten über die Stadt und ihre Geschichte, ihre Bauwerke und ihre Menschen.

Noch bis zur Winterpause am 22. Dezember 2021 dreht der rote Doppeldeckerbus seine Runden durch Karlsruhe. Die Fahrgäste erwartet freitags, samstags und sonntags eine abwechslungsreiche Hop-on/Hop-off Citytour, das heißt sie können an allen Haltestellen ein- oder aussteigen und einen Zwischenstopp einlegen. Informationen, Hintergründe, Unterhaltsames und Amüsantes rund um die angefahrenen Stadtteile und Sehenswürdigkeiten liefert ein Audioguide. Diesen gibt es in den Sprachen deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch, russisch, niederländisch – und auf Badisch.

Die nächsten Themenrundgänge:

Die nächsten öffentlichen Entdeckungstouren durch Karlsruhe:

