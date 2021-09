Mannheim-Waldhof (ots) – Am 25.09.2021 gegen 00.00 Uhr fielen vor einer Gaststätte in Mannheim-Waldhof Schüsse. Hierbei wurden mehrere Personen verletzt, die in umliegende Kliniken eingeliefert wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht bei keiner der Personen Lebensgefahr.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz war auch ein Polizeihubschrauber.