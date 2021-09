Landau: Entflogener Kongo-Graupapagei wartet im Zoo Landau auf sein Frauchen oder Herrchen

Landau – So einen Einsatz erlebt das Umweltamt der Stadt Landau auch nicht alle Tage: In der Drachenfelsstraße musste ein Mitarbeiter am Donnerstag, 16. September 2021, gegen 18 Uhr einen Kongo-Graupapagei einfangen. Das entflogene Tier erhielt vorübergehend im Zoo Landau Unterschlupf – und wartet dort jetzt auf seine rechtmäßige Besitzerin bzw. seinen rechtmäßigen Besitzer.

Der Papagei ist in einem guten Zustand, beringt und relativ zahm. Allerdings konnten über die Daten auf seinem Ring Frauchen bzw. Herrchen bisher leider nicht ausfindig gemacht werden – daher der öffentliche Aufruf.

Kongo-Graupapageien sind streng geschützte Vögel, die oft als Haustiere und in Zoos gehalten werden, deren Bestände in freier Wildbahn aber immer mehr schrumpfen. Aus diesem Grund sind die Tiere auch meldepflichtig.

Wer den entflogenen Vogel vermisst, wird gebeten, sich unter 06341/13-7010 oder zoo@landau.de direkt beim Zoo zu melden.