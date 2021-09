Verkehrskontrolle auf der B 35 Rheinbrücke

Germersheim (ots) – Am Donnerstag 23.09.2021 führten das Polizeirevier Philippsburg und die Polizeiinspektion Germersheim in dem Zeitraum von 18-24.00 Uhr eine gemeinsame, länderübergreifende Kontrollstelle zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr, der Kontrolle von Fahrzeugen, an welchen technische Veränderungen vorgenommen wurden sowie zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität / Wohnungseinbruchdiebstahl durch.

Kontrollörtlichkeit war die vierspurig ausgebaute Rudolf-von-Habsburg-Brücke (Rheinbrücke) auf der Bundesstraße 35, zwischen Philippsburg und Germersheim, in Fahrtrichtung Rheinland-Pfalz, auf Höhe der Abfahrt Germersheim-Nord. Die Straßenmeisterei Speyer unterstützte mittels Absperrmaterial und einer Sicherheitswand die Kontrollstelle. Zudem leuchtete die Freiwillige Feuerwehr Germersheim die Kontrollstelle aus.

Bei 119 kontrollierten Fahrzeugen und 147 kontrollierten Personen ergaben sich insgesamt sechs Straftaten. Hierbei handelte es sich um eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, einem Verstoß wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Weiterhin wurden drei Fahrten unter Drogeneinfluss und eine Fahrt unter Alkoholeinfluss festgestellt. Zudem musste einer Motorradfahrerin die Weiterfahrt untersagt werden, da die Betriebserlaubnis ihres Motorrads aufgrund eines zu lauten Auspuffs erloschen ist.

Sechs Ordnungswidrigkeiten, 16 Verwarnungen sowie 16 Mängelberichte wurden

ebenfalls geahndet.

Zwischenbilanz der Schulwegkontrollen

Germersheim (ots) – Die Polizei Germersheim überwachte seit Schulbeginn Anfang September vermehrt die Schulwege der Grundschulen im Dienstbezirk. Im Fokus stand die Sicherheit unserer jüngsten Verkehrsteilnehmer und deshalb wurde zu einem ein Augenmerk auf das Verhalten der Verkehrsteilnehmer und zum anderen auf die Verkehrssicherheit von Fahrrädern gelegt. In erster Linie sollte bei den Verkehrsteilnehmern Einsicht erzeugt werden.

Aus diesem Grund wurde eine Vielzahl an verkehrserzieherischen Gesprächen geführt, bei der sich die überwiegende Zahl der Angesprochenen einsichtig zeigte. Einzelne mehrfach uneinsichtige Autofahrer mussten dennoch gebührenpflichtig verwarnt werden. Auffällig war das Parkverhalten vor den Schulen, welches sich auch in diesem Jahr teilweise als problematisch darstellte. Hier musste immer wieder an die Fahrerin und Fahrer der “Elterntaxis” appelliert werden, ihre Fahrweise an die örtlichen Gegebenheiten der einzelnen Schulwege anzupassen und rücksichtsvoll und zurückhaltend zu fahren.

Insgesamt konnten 14 Kontrollen durchgeführt werden. Dabei mussten 14 Verstöße gegen das verschiedene Durchfahrtsverbot geahndet werden. Ebenso wiesen zahlreiche Fahrräder bei den Kontrollen Mängel, insbesondere hinsichtlich der lichttechnischen Einrichtungen, auf. Im gesamten Kontrollzeitraum konnten fünf Verstöße wegen der mangelnden Sicherung von Kindern festgestellt wurden.

Die Polizei Germersheim kann insgesamt ein vorsichtig positives Zwischenfazit ziehen, wird aber weiterhin die Schulwegüberwachung fortführen, um die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler auf ihren Schulwegen weiter zu verbessern. Wir bedanken uns für die eingegangenen Hinweise der Bürgerinnen und Bürger und für die Vielzahl der positiven Rückmeldungen während den Kontrollen. Wir bleiben weiter dran, versprochen.