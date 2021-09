Radfahrerin schlägt nach Passanten und beleidigt sie

Herxheim (ots) – Wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung muss sich eine

34 – jährige Radfahrerin verantworten, nachdem sie am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr zwei Fußgänger in der Bonifatiusstraße beleidigte. Zudem habe die Frau versucht nach einer Passantin zu schlagen, verfehlte diese jedoch. Der 27-jährige Fußgänger und seine 25-jährige Begleiterin gaben gegenüber den Polizeibeamten an, dass der Angriff und die Pöbelei grundlos erfolgten.

Möglicherweise war die Radfahrerin betrunken. Da die Zeugen die Tatverdächtige vom Sehen kannten, konnten die Personalien ermittelt werden. Bis dato konnte die Tatverdächtige noch nicht zu den Vorwürfen befragt werden.

Betrunken mit dem Fahrrad gestürzt

Rhodt (ots) – Am Donnerstag 23.09.2021 befuhren gegen 19:20 Uhr die 56-jährige Fahrradfahrerin und der 64-jährige Fahrradfahrer aus Köln die L512 von Rhodt in Richtung Edenkoben. Die 56-jährige wollte in einen Wirtschaftsweg abbiegen, hierbei kam es zur Kollision mit ihrem 64-jährigen Lebensgefährten, sodass dieser stürzte. Einen Helm trug der Fahrradfahrer nicht.

Unfallursächlich dürfte hierbei auch die Alkoholisierung des Fahrradfahrers gewesen sein, ein vor Ort durchgeführter Alco-Test ergab einen Wert von 1,15 Promille. Der Fahrradfahrer zog sich durch den Sturz neben Schürfwunden vermutlich eine Fraktur des Schlüsselbeins zu. Er wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Er wird sich in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

15 Fahrer zu schnell

Edenkoben (ots) – Soeben wurde am Donnerstag 23.09.2021 im Zeitraum von 16:25-17:25 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Weinstraße in Edenkoben in Höhe des dortigen Schulzentrums durchgeführt.

15 Fahrer mussten beanstandet werden und wurden gebührenpflichtig verwarnt. Der Spitzenreiter im negativen Sinne wurde mit 49 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen.

Einbruch in Firmengebäude

Maikammer (ots)- In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (22.09., 21 Uhr bis 23.09.2021, 7 Uhr) hebelten Unbekannte an der Steinmühle ein Fenster eines Firmengebäudes auf und durchsuchten die gesamten Räumlichkeiten. Der Versuch, ein Geldbehältnis gewaltsam zu öffnen, scheiterte.

Die Einbrecher konnten unerkannt flüchten. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 9550 entgegen.