Ludwigshafen: Stadtnotizen 24.09.2021

Ludwigshafen startet am Montag Bürgerbeteiligung zum neuen Flächennutzungsplan

Mit einem digitalem Bürgerforum auf www.ludwigshafen-diskutiert.de startet die Stadt Ludwigshafen am Montag, 27. September, eine frühzeitige Bürgerbeteiligung zu dem Flächennutzungsplan, der nach 20 Jahren überarbeitet wird und die Rahmenbedingungen für Wohnen, Arbeiten, Bauen oder Freizeit festlegt.

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt, Experten der Stadtverwaltung und Mitarbeiter des Planungsbüros bhm erläutern ab 18 Uhr, wozu ein Flächennutzungsplan dient, welche Auswirkungen er auf die Stadt Ludwigshafen hat und wie man sich einbringen kann. Im Anschluss tauschen sich externe Experten aus, welche Chancen und Herausforderungen es für die Flächenentwicklung der Stadt Ludwigshafen künftig gibt. Im Mittelpunkt stehen hierbei die Themen Wohnen, Handel und Gewerbe, Klima-, Umwelt- und Naturschutz und Mobilität.

Wie gewohnt wird das Bürgerforum live gestreamt. Bürger können an ihrem Computer, per Tablet oder Handy die Diskussion mitverfolgen und per Chat Fragen stellen. Der Live-Stream endet um 20 Uhr.

Online-Dialog bis 12. Oktober

Nach dem digitalen Auftakt zur Bürgerbeteiligung geht es online weiter: Auf www.ludwigshafen-diskutiert.de bietet die Stadtverwaltung bis Dienstag, 12. Oktober 2021, Bürgern ein Forum, um unter anderem zu den angebotenen Themen Anregungen abzugeben und Fragen stellen zu können. Verwaltung und Planungsbüro setzen sich dann mit den Anregungen auseinander und geben Rückmeldung. Alle Hinweise werden dokumentiert und veröffentlicht, so dass über den kompletten Planungszeitraum ein Beteiligungsarchiv oder -gedächtnis entsteht.

Das weitere Verfahren:

Nach der Grundlagenermittlung und der Erörterung sowie Aufnahme von Hinweisen aus der Bürgerbeteiligung kommt es zu einem Vorentwurf. Zu diesem sind im Jahr 2022 und im Jahr 2023 noch weitere formelle und informelle Beteiligungsphasen geplant. Bürger können sich dann zum veröffentlichten Vorentwurf mit Anregungen unter konkretem Flächenbezug einbringen. 2024 will die Stadtverwaltung den dann soweit fertigen Flächennutzungsplan 2035 dem Stadtrat vorlegen.

Mehr unter: www.ludwigshafen.de/nachhaltig/planen-bauen-wohnen/bauleitplanung/flaechennutzungsplan

www.ludwigshafen.de und unter www.ludwigshafen-diskutiert.de

Stadtverwaltung versteigert Gebrauchtfahrzeuge

Der Bereich Straßenverkehr der Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein versteigert am Donnerstag, 30. September 2021, mehr als 40 Fahrzeuge aus zweiter Hand. Unter anderem steht auch ein Pkw der Marke Wartburg zur Versteigerung. Interessierte können die Fahrzeuge in der Zeit von 9 bis 13 Uhr auf den Verwahrgeländen des Bereichs Straßenverkehr in der Achtmorgenstraße 9 und in der Robert-Mayer-Straße 6 (neben der Katastrophenschutz-Halle der Feuerwehr) besichtigen. Schriftliche Gebote werden bis 13 Uhr angenommen, ab 15.30 Uhr wird bekannt gegeben, wer die oder der jeweils Meistbietende war. Die Versteigerungsbedingungen hängen an Ort und Stelle aus.

Es handelt sich um abgemeldete beziehungsweise nicht zum Verkehr zugelassene Fahrzeuge, die von der Stadtverwaltung aus dem öffentlichen Verkehrsraum entfernt wurden. Die Fahrzeuge werden unter anderem ohne Fahrzeugpapiere und Schlüssel verkauft, Probefahrten sind nicht möglich. Der Gebrauchszustand der Fahrzeuge ist unbekannt, es wird weder Garantie noch Gewährleistung übernommen.

Die Abgabe von Geboten verpflichtet die Bieterin oder den Bieter zur Abnahme des Fahrzeugs sowie zur Bezahlung am Tag der Versteigerung.

Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie bittet die Stadtverwaltung die Besucher, die geltenden Hygieneregeln einzuhalten.

Noch Plätze frei beim Aktionstag zum Internationalen Tag der älteren Menschen am 1. Oktober

Die Stadt Ludwigshafen organisiert in diesem Jahr wieder in Kooperation mit dem Seniorenrat Ludwigshafen einen Aktionstag anlässlich des Tags der älteren Menschen am 1. Oktober. In diesem Jahr finden in verschiedenen städtischen Senioreneinrichtungen gleichzeitig Matineen statt. Los geht es jeweils ab 10.30 Uhr, wenn die Gäste mit Häppchen begrüßt werden, im Anschluss gibt es jeweils eine etwa 45-minütige musikalische Darbietung. In folgenden Einrichtungen sind für die Matinee noch Plätze frei: Seniorentreff Friesenheim, Luitpoldstraße 99, Seniorentreff „Hemshof Aktiv“, Schmale Gasse 19, Seniorentreff „Mundenheim Aktiv“, Wegelnburgstraße 59, Vital-Zentrum Oggersheim, Raiffeisenstraße 24. Zugelassen werden nur Geimpfte, Genesene oder tagesaktuell negativ Getestete. Bis die Gäste ihre zugewiesenen Plätze erreicht haben, müssen sie eine medizinische Maske oder FFP2-Maske tragen. Eingeladen sind alle Senioren aus Ludwigshafen. Anmeldungen sind noch bis Montag, 27. September 2021, möglich, bei der Abteilung Seniorenförderung, Kerstin Messemer-Pfeiffer, Telefon 0621 504-2739.

Ortsvorsteherbüro Rheingönheim geschlossen

Das Ortsvorsteherbüro Rheingönheim ist in der Zeit von Freitag, 8. Oktober 2021, bis einschließlich Dienstag, 19. Oktober 2021, wegen Urlaub geschlossen.

In dringenden Fällen ist der Ortsvorsteher Herr Wißmann erreichbar unter der Rufnummer 0170/5284271.

Stadtmuseum verabschiedet sich aus dem Rathaus-Center

Das Stadtmuseum im Rathaus-Center verabschiedet sich am Samstag, 2. Oktober 2021 aus dem Rathaus-Center. Von 10 bis 19 Uhr können Interessierte die Dauerausstellung und die Sonderausstellung „Grüße aus Ludwigshafen – Ansichtskarten und Souvenirs aus 160 Jahren Stadtgeschichte“ noch einmal bei freiem Eintritt besichtigen. Museumsleiterin Dr. Regina Heilmann ist den gesamten Tag über anwesend.

Abgerundet wird der Tag mit einem Begleitprogramm mit Führung, Vorträgen und einem geselligen Ausklang. Die Kuratorin der Sonderausstellung, Dana-Livia Cohen M.A., führt um 15.30 Uhr durch die wechselvolle Geschichte der Ansichtskarten und Souvenirs aus Ludwigshafen. Im Anschluss gibt es bei Kaffee und Kuchen, Sekt und Selters zwei Vorträge von Dipl.-Geograph Werner Appel, Experte für Ansichtskarten und neben dem Ludwigshafener Stadtarchiv Hauptleihgeber der Sonderausstellung.

Während sich der erste Vortrag um 16.15 Uhr historischen Ansichtskarten rund um die Explosionskatastrophe im Oppauer BASF-Werk am 21. September 1921 widmet, beendet Werner Appel den Tag ab 17 Uhr mit einem Vortrag über die Geschichte Friesenheims, dies ebenfalls ausgehend von historischen Ansichtskarten, als einen heutigen Ludwigshafener Stadtteil mit bedeutsamer Vergangenheit, der in diesem Jahr auf 1.250 Jahre nachweisbare Ortsgeschichte verweisen kann.

Abschließend blickt Museumsleiterin Dr. Regina Heilmann auf die vergangenen 37 Jahre des Stadtmuseums im Rathaus-Center zurück und gibt einen Ausblick auf die kommenden Projektvorhaben. Danach bereitet sich das Stadtmuseum auf seinen Auszug aus dem Rathaus-Center bis zum Jahresende vor. Exponate, Einbauten und die gesamte Sammlung aus dem Depot werden abgebaut, verpackt und für die Zwischenlagerung vorbereitet.

Mit unterschiedlichen Angeboten und Projekten an verschiedenen Standorten, in Schulen und mit virtuellen Ausstellungen bleibt das Stadtmuseum auch im kommenden Jahr präsent. Das Stadtmuseum ist weiterhin per E-Mail unter stadtmuseum@ludwigshafen.de erreichbar. Wer möchte, kann seine E-Mail-Adresse für die Zusendung aktueller Informationen hinterlegen lassen.

Für einen Besuch am 2. Oktober ist eine Voranmeldung per E-Mail an stadtmuseum@ludwigshafen.de erforderlich. Es gilt die 2G-Plus Regel, das heißt, geimpfte und genesene Personen haben mit einem entsprechenden Nachweis Zugang. Darüber hinaus können auch getestete Besucher mit einem tagesaktuellen negativen Schnelltest teilnehmen. Gäste werden gebeten, eine Maske dabeizuhaben und die bekannten Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

Schwimmkurse in den Herbstferien im Hallenbad Oggersheim

Im Hallenbad Oggersheim bietet der Bereich Sport der Stadt Ludwigshafen in den Herbstferien drei Schwimmkurse für Kinder an. Jeder Kurs findet zwei Wochen lang (von 11. bis 22. Oktober 2021) jeweils von Montag bis Freitag statt, beinhaltet also zehn Unterrichtseinheiten. Die Reservierung von Kurskarten erfolgt per E-Mail.

Es gibt einen Schwimmkurs für Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren, er findet jeweils von 10 bis 10.45 Uhr statt, und zwei Kurse für Kinder von sieben bis zwölf Jahren. Der erste wird jeweils von 11 bis 11.45 Uhr durchgeführt und der zweite von 12 bis 12.45 Uhr.

Wer sein Kind für einen Kurs anmelden möchte, schreibt ab Freitag, 1. Oktober 2021, 17 Uhr, eine E-Mail an hallenbad.oggersheim@ludwigshafen.de mit dem Wunschkurs in der Betreffzeile. Bei der Anmeldung per E-Mail benötigt das Badpersonal folgende Informationen: Name und Geburtsdatum des Kindes sowie eine Telefonnummer für Rückfragen.

E-Mails, die früher eingehen als zum genannten Zeitpunkt oder die benötigten Informationen nicht beinhalten, werden nicht berücksichtigt. Für die Kurse zugelassen werden diejenigen, deren E-Mails als Erstes eingehen. Sie werden per E-Mail oder telefonisch benachrichtigt, ob sie eine Kurskarte für ihr Kind erwerben können oder nicht. Die Kurskarten können dann am Mittwoch, 6. Oktober 2021, von 14 bis 18 Uhr, sowie am Donnerstag, 7. Oktober 2021, von 15 bis 21 Uhr abgeholt werden. Alle E-Mails werden nach Abschluss des Kurskartenverkaufs wieder gelöscht.

Ausstellung im Wilhelm-Hack-Museum