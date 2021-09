Faustschlag nach Überholvorgang

Worms (ots) – Am Donnerstagachmittag 23.09.2021 gerieten 2 Fahrzeugführer in Worms-Wiesoppenheim in Streit, der mit Handgreiflichkeit und Sachschaden endete. Der 66-jährige Wormser befuhr kurz nach 15:30 Uhr mit seinem Motorrad die Theodor-Storm-Straße in Richtung Steingewann. Der nachfolgende 57-jährige Autofahrer überholte den Motorradfahrer Innerorts, woraufhin sich beide über die Fahrweise des anderen aufregten.

Infolge dessen stoppte der 57-Jährige seinen Wagen auf der Fahrbahn, woraufhin der Motorradfahrer auf Höhe der Fahrertür ebenfalls anhielt. Der Autofahrer öffnete die Fahrertür und trat an den Mann heran, der auf seinem Motorrad saß. Er packt ihn und rüttelte an seinem Oberkörper, so das er seine Maschine nicht mehr halten konnte. Das Motorrad kippte in Richtung des PKW und verursachte Sachschaden an Lack und Blech. Der Motorradfahrer stürzte ebenfalls zu Boden.

Anschließend schlug der 57-Jährige dem Zweiradfahrer durch das geöffnete Visier mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde.