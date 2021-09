Illegale Müllentsorgung (Foto)

Gemarkung Bacharach/K 25 (ots) – Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde am Donnerstag 23.09.2021 gegen 22:00 Uhr eine illegale Müllentsorgung an der K 25/Richtung Medenscheid gemeldet. Vor Ort konnte die Streifenwagenbesatzung 5 alte Autoreifen samt Felgen, 2 Schubkarrenreifen sowie 3 Batterien auffinden. Die Polizeiinspektion Bingen bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06721-9050.

Mainz

Pkw nimmt Fahrradfahrer die Vorfahrt

Mainz (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag 23.09.2021 wurde ein 57-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt. Der Radfahrer war gegen 11:35 Uhr auf dem für beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg der Binger Straße, in Fahrtrichtung Zahlbach unterwegs.

Eine ebenfalls 57-jährige Autofahrerin befuhr zur gleichen Zeit die Binger Straße in Richtung Innenstadt und wollte in die Einfahrt zum Parkhaus “Cityport” einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrradfahrer. Der 57-Jährige wurde leicht verletzt und musste im Anschluss in einer Klinik behandelt werden.

An Fahrrad und Pkw entstand Sachschaden.

Einbruch in Kindertagesstätte

Mainz-Neustadt (ots) – Im Zeitraum von Mittwoch, 22.09.21, 17:30 Uhr bis Donnerstag, 23.09.21, 06:45 Uhr, brechen unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte in der Mainzer Neustadt ein. Die unbekannten Täter klettern über einen Zaun auf das Grundstück der Kindertagesstätte. Im Anschluss schmeißen sie, vermutlich mit einem Stein, ein Fenster ein und gelangen über die Küche in den Innenraum.

Nachdem die Täter die Räumlichkeiten durchwühlen, verlassen sie die Kindertagesstätte über die Terrassentür in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Es gibt keine Täterhinweise.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.