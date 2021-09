Ein paar Minuten abgelenkt – Geld weg

Kaiserslautern (ots) – Drei mutmaßliche Taschendiebe haben am Donnerstag mit einem Trick die Inhaberin eines Geschäfts in der Pirmasenser Straße bestohlen. Ein Pärchen sprach die Inhaberin vor ihrem Geschäft an. Dadurch abgelenkt, konnte eine dritte Person in dem Geschäft die Tageseinnahmen aus dem Verkaufstresen stehlen.

Die Inhaberin beschrieb das Pärchen wie folgt:

Der dunkelhaarige Mann war circa 40 Jahre alt, 1,85 Meter groß und von kräftiger Statur. Er trug ein oranges T-Shirt.

Seine Begleiterin war circa 1,60 Meter groß und hatte eine zierliche Figur. Sie trug ihre blond gefärbten Haare nach oben gesteckt und trug eine dunkle Jogginghose.

Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

In Kellerräume eingebrochen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte sind in der Wiesenstraße in den Keller eines Hauses eingebrochen. Am Donnerstagmittag 23.09.2021 stellte eine Zeugin den Einbruch fest. Die Diebe machten sich an zwei Kellerabteilen zu schaffen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wurde bei dem einen Abteil das Schloss und der Schließriegel abgeschraubt, gestohlen wurde nichts. In dem zweiten unverschlossenen Abteil fehlten 4 Packungen Milch.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Beim Abbiegen “übersehen”

Kaiserslautern (ots) – Weil er beim Abbiegen offenbar nicht aufmerksam genug war, hat ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag in der Pariser Straße einen Unfall verursacht. Der 38-jährige Mann befuhr mit seinem Mercedes die Pariser Straße aus der Innenstadt kommend in Richtung Reichswaldstraße. An der Ampel ordnete er sich auf der linken, der beiden Abbiegespuren ein.

Beim Abbiegevorgang wechselte der 38-Jährige auf die Rechte der beiden Spuren und übersah einen 60-jährigen Mann auf seinem Leichtkraftrad. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der 60-Jährige mit seinem Zweirad noch einen Ausweichversuch ein, dabei kam er zu Fall und verletzte sich leicht. |elz

Erst getreten und beleidigt, dann bedroht

Bad Kreuznach (ots) – Am Nachmittag des 23.09.2021 nutzte eine Frau die Regionalbahn von Mainz Richtung Bad Kreuznach, welche sie nach der Einfahrt in den Bahnhof Bad Kreuznach verlassen wollte. Noch im Zug wurde der Frau von einer anderen Reisenden von hinten in den Oberschenkel getreten, worauf diese natürlich reagierte, sich umdrehte und die Täterin nach dem Grund ihres Handelns befragte. Da diese außerdem keine Mund-Nasen-Bedeckung trug, schob die Geschädigte nach, sie möge doch bitte eine Maske aufsetzen.

Die Angreiferin wurde laut und verbal aggressiv, dabei beleidigte sie die Frau und schloss ihre Schimpftriaden mit den Worten “Sie wissen ja was in Idar-Oberstein passiert ist, Sie gehören ebenfalls abgeknallt”. Daraufhin forderte die Frau die Täterin auf sich auszuweisen, was diese nicht tat.

Dennoch konnte die Frau ein Foto der Angreiferin fertigen und kontaktierte später dann die Bundespolizei. Diese veranlasste die Videoauswertung in der Regionalbahn, auf welcher die Täterin gut zu erkennen ist. Aktuell laufen die Ermittlungen der Bundespolizei um die Täterin zu identifizieren.

Mitreisende Personen, die Zeuge der Tat waren und vielleicht sogar Angaben zu den Personalien der Frau oder dem Tathergang machen können, melden sich bitte unter der 0631-340 730 oder unter www.bundespolizei.de.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern