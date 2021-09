Versammlungen auf dem Karlsruher Marktplatz

Karlsruhe (ots) – Bei 2 angemeldeten Versammlungen am kommenden Samstag 25.09.2021 auf dem Karlsruher Marktplatz, erwarten Stadt und Polizei jeweils mehrere hundert Teilnehmer. Aufgrund der politisch konträren Ausrichtung der beiden Lager und der jüngsten Vorfälle sind Absperrmaßnahmen zur Trennung erforderlich.

Bei ähnlichen Versammlungslagen musste die Polizei wiederholt wegen unmittelbar bevorstehenden oder tatsächlichen Auseinandersetzungen eingreifen. In diesem Zusammenhang werden Zugänge und Teile des Marktplatzes abgesperrt. Es kann zu Behinderungen für Fußgänger und Autofahrer kommen, eventuell gibt es auch Beeinträchtigungen für den Straßenbahnverkehr.

Bei beiden Versammlungen kann es im Rahmen der Strafverfolgung sowie aus Gründen der Abwehr erheblicher Gefahren zum Einsatz technischer Mittel für Bildaufnahmen aus der Luft kommen.

Unbekannte stehlen Bargeld aus Opferstock – Polizei sucht Zeugen

Ettlingen (ots) – Bei den Ermittlungen zum Diebstahl aus dem Opferstock einer Kirche sucht die Polizei noch Zeugen. Unbekannte haben am Dienstag 21.09.2021 Bargeld in nicht bekannter Höhe aus dem Opferstock der Martinskirche am Kirchenplatz gestohlen.

Die Diebe versuchten offenbar während der Öffnungszeit zunächst das Türchen des Spendenbehälters aufzubrechen. Da dies scheiterte, hebelten sie kurzerhand den Einwurf derart auf, dass sie sich das darin befindliche Geld greifen konnten. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07243-32000 mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Pkw streift beim Ausparken Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Beim Ausparken streifte ein 20-jähriger Pkw-Fahrer am Donnerstag 23.09.2021 gegen 21.20 Uhr in der östlichen Kaiserstraße nahe der Fasanenstraße eine im selben Moment vorbeifahrende Straßenbahn. Dabei entstand ein beträchtlicher Sachschaden von geschätzten 37.000 Euro. Verletzte gab es nicht. Der dortige Bahnverkehr war rund eine Stunde lang gesperrt.

Der junge Mann wollte nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes in den fließenden Verkehr einfahren und übersah dabei offenbar das Schienenfahrzeug. Bei der Kollision wurde sein Auto gedreht und schrammte noch etwa zehn Meter an der Bahn entlang. Sein Pkw, am dem allein ein geschätzter Schaden von 17.000 Euro zu verzeichnen ist, war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste daher abgeschleppt werden.

Fußgänger zwingt Bahn zur Bremsung – Fahrgast gestürzt und schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei der Gefahrenbremsung einer Straßenbahn stürzte am Donnerstag 23.09.2021 gegen 11.55 Uhr kurz vor der Haltestelle “Europaplatz” ein 83 Jahre alter Fahrgast und wurde schwer verletzt. Die Verkehrspolizei sucht nun einen noch unbekannten Fußgänger, der die Haltestelle “Europaplatz” auf der Kaiserstraße zwischen zwei Straßenbahnen überquerte und die Bahnführerin zur Bremsung zwang.

Die 43-Jährige war mit ihrer Bahn kurz vor der Mittagszeit vom Kaiserplatz kommend zum Europaplatz unterwegs. Der betagte Fahrgast wollte dort aussteigen, stürzte aber durch den unerwarteten Bremsvorgang und erlitt einen Schenkelhalsbruch sowie Schürfungen. Er wurde von einem Rettungsteam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Durch den Rettungseinsatz war der Bahnverkehr für einige Minuten unterbrochen.

Wer Angaben zu dem noch unbekannten und nicht näher beschriebenen Fußgänger machen kann, wird gebeten, sich beim Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter 0721 944840 zu melden.

Elektroscooterfahrer verletzt Kind bei Unfall

Karlsruhe (ots) – Der Fahrer eines Elektroscooters hat bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag 23.009.2021 an der August-Bebel-Straße ein 9-jähriges Kind verletzt. Dieses musste anschließend in der Kinderklinik behandelt werden, die Verletzungen sind nach aktuellem Sachstand aber glücklicherweise nicht schwerer.

Nach den Ermittlungen der Verkehrspolizei befuhr der Scooterfahrer im Alter von 19 Jahren gegen 17 Uhr verbotswidrig den Gehweg an der August-Bebel-Straße als er mit dem ebenfalls dort laufenden Kind zusammenstieß.

Dieses stürzte und verletzte sich an Bein und Kopf. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 19-Jährigen ein.