Junger Fahrradfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und lässt Fahrrad zurück

Sinsheim-Steinsfurt (ots) – Am frühen Freitagmorgen 24.09.2021 kurz nach 03 Uhr, sollte ein Fahrradfahrer im Bereich des Bahnhofs von einer Streife des Polizeireviers Sinsheim kontrolliert werden. Zunächst versuchte der junge Mann, per Bike zu flüchten, was jedoch misslang, als der Streifenwagen quer vor ihn gestellt wurde. Schließlich ließ er sein Fahrrad zurück und flüchtete weiter zu Fuß über die Ansbachstraße in Richtung Ortsmitte.

Wieso der junge Radler flüchtete, war zunächst unbekannt. Bei einer Absuche in der unmittelbaren Umgebung des Kontrollortes stellten die Beamten einen aufgebrochenen silbernen Audi fest, der am Bahnhofparkplatz geparkt war. Die Scheibe der Beifahrertür war eingeschlagen und das Fahrzeuginnere durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Ob der Flüchtige für den Autoaufbruch verantwortlich ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Er wird wie folgt beschrieben:

ca. 16-20 Jahre; ca. 160-170 cm. Er war bekleidet mit einem schwarzen Oberteil mit Kapuze, einer schwarzen Jogginghose und dunklen Schuhen. Zudem trug er einen schwarzen Rucksack mit hellen Applikationen sowie eine schwarze Sturmhaube, die lediglich mit Sehschlitzen versehen war.

Bei dem sichergestellten Fahrrad handelt es sich um ein blau/weißes Mountainbike der Marke Bulls Typ Pulsar; 26 Zoll. Das Fahrrad ist eher ungepflegt, weist deutlich einen aufgerissenen Sattel auf. Ob das Fahrrad dem Unbekannten gehört oder gar gestohlen ist, ist ebenfalls Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrradfahrer und/oder zu dem Fahrrad, bzw. dessen Besitzverhältnissen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Betrunkener verursacht Unfall und verständigt selbst die Polizei

Leimen (ots) – Am frühen Freitagmorgen gegen 00:45 Uhr verunfallte im Stralsunder Ring ein betrunkener 21-jähriger Audi-Fahrer und verständigte selbst die Polizei. Der Mann ist ersten Ermittlungen zufolge zu schnell in eine Kurve gefahren, verlor die Kontrolle über das Auto und prallte in den Zaun eines Autohandels. Verletzt wurde er nicht.

Nachdem er selbstständig die Polizei über den Unfall informierte, machte er gegenüber den alarmierten Beamten widersprüchliche Angaben, weshalb die Spezialisten der Verkehrspolizei mit der Unfallaufnahme beauftragt wurden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille.

Weiterhin stellten die Polizeibeamten bei dem jungen Mann Anzeichen fest, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Daher musste der Unfallfahrer mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Nachdem die Maßnahmen auf dem Polizeirevier Wiesloch abgeschlossen waren, durfte der Mann gehen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mehr als 20.000 Euro.

Rad entwendet – Zeugen gesucht

Eberbach (ots) – Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwoch zwischen 17:45 Uhr und 17:50 Uhr ein in der Bahnhofstraße abgestelltes Fahrrad und konnte unerkannt flüchten. Der 35-jährige Besitzer stellte das Rad vor einer Bankfiliale ab und musste nach dem Verlassen der Filiale das Fehlen seines Fahrrads feststellen.

Das Rad wird wie folgt beschrieben: Marke CUBE, schwarz/rot, Fahrradcomputer und Handyhalterung am Lenker. An dem Rad war eine rote Trinkflasche angebracht.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06271/9210-0 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

Betrugsmasche – Angeblicher Sparkassen-Mitarbeiter erbeutet 5-stelligen Geldbetrag

Wiesloch (ots) – Ein unbekannter Anrufer gab sich am Donnerstagnachmittag 23.09.2021 als Mitarbeiter der Sparkasse Heidelberg aus und brachte einen 79-jährigen Mann aus Wiesloch dazu, am Telefon seine Zugangsdaten zum Onlinebanking mitzuteilen. Durch eine geschickte Gesprächsführung, er täuschte vor dringend den TAN-Generator umstellen zu müssen, gelangte der unbekannte Betrüger auch in die fürs Online-Banking erforderlichen TAN-Zahlenkombinationen. Er nahm dann Überweisungen in einer Höhe von über 12.000 Euro vor.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Anrufer geben können oder möglicherweise selbst Opfer dieser Betrugsmasche wurden, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät: Bleiben Sie aufmerksam und schützen Sie Ihre PIN und TAN!

Mit Ihrer Geheimzahl (PIN) und Ihren Transaktionsnummern (TAN) geben Sie Zahlungen frei. Deshalb sind das sehr sensible Daten. Geben Sie diese niemals an Dritte weiter. Weder persönlich, telefonisch noch mit einer E-Mail. Auch nicht, wenn Sie eine scheinbar seriöse Stelle dazu auffordert.

Weder Mitarbeiter von Geldinstituten oder Kreditkartenunternehmen, noch Polizeibeamte werden Sie legal bitten, Ihre Zugangsdaten, Ihre PIN oder TAN anzugeben.

Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Mühlhausen (ots) – Schwere Verletzungen zog sich am Donnerstagvormittag eine 29-jährige Autofahrerin bei einem Unfall auf der K 4171 zwischen Mühlhausen und Dielheim zu. Nach ihrer notärztlichen Behandlung wurde sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Die Frau war gegen 10.40 Uhr mit ihrem Kleinwagen in Richtung Dielheim unterwegs und kam auf der Gefällstrecke in einer Rechtskurve, aus bislang unbekannten Gründen, nach links von der Fahrbahn ab, schleuderte in den Straßenraben und prallte anschließend noch gegen einen Baum. Ihr Fahrzeug wurde dabei total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 5.000 Euro.

Quadfahrer lebensgefährlich verletzt

Dossenheim (ots) – Am Donnerstag 23.09.2021 um 17.40 Uhr, befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Quad bergabwärts den geteerten Hauptweg vom Weißen Stein. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, wodurch sein Quad ins Rutschen und nach links von der Fahrbahn abkam.

Aufgrund des leichten Höhenunterschieds zum Waldboden kippte das Quad nach links und der 27-Jährige wurde zwischen einem Baum und seinem Fahrzeug eingeklemmt. Der Mann wurde durch den Unfall lebensgefährlich verletzt und mittels RTW zur weiteren Behandlung in die Chirurgie nach Heidelberg verbracht. Das Quad wurde leicht beschädigt, der Schaden auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Brand eines Hauses – Pressemitteilung Nr.4

Lobbach-Waldwimmersbach (ots) – Nach den derzeitigen Planungen, wollen die Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg gemeinsam mit einem sachverständigen Statiker und Ermittlern des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg die Recherchen hinsichtlich der noch unbekannten Brandursache Anfang kommender Woche im Objekt aufnehmen.

Aufgrund der nach wie vor noch bestehenden Einsturzgefahr konnte das beschlagnahmte Haus bislang noch nicht betreten werden.