Nägel auf Straße gelegt? – Polizei ermittelt und sucht Hinweisgeber

Bensheim/Kreis Bergstraße (ots) – Nachdem es in 6 Fällen zu beschädigten Autoreifen kam, weil Nägel von unbekannten Tätern im Bereich des “Oberer Hohbergweg” ausgelegt wurden, hat die Polizei in Bensheim die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet und sucht Zeugen.

Wer Hinweise zu den näheren Umständen geben kann, wie die Nägel in den zurückliegenden Tagen auf die Straße gekommen sein könnten, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06251/8468-0). Ersten Erkenntnissen zufolge reicht die Tatzeit bis zum August 2021 zurück.

Insgesamt 39 Fahrverbote nach Geschwindigkeitsmessung

Bürstadt/B47 (ots) – Insgesamt 39 Verkehrsteilnehmer müssen nach einer Kontrolle auf der B47 am Donnerstag 23.09.21 mit einem Fahrverbot rechnen. Zwischen 8.45-12.45 Uhr führten Beamte der Verkehrsinspektion eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich Bürstadt durch. In diesem Bereich, am Ende der dortigen Ausbaustrecke, liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 70 km/h, für Lastwagen ab 7,5 Tonnen gilt hingegen nur 60 km/h. Von insgesamt 1.660 gemessenen Fahrzeugen waren 690 zu schnell unterwegs.

Für 271 Ertappte bedeutet dies ein Bußgeld sowie 1 Punkt in Flensburg. Zusätzlich mit einem Fahrverbot müssen 39 Verkehrsteilnehmer rechnen.

Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer, der 177 km/h auf dem Tacho hatte. Für ihn hat die Geschwindigkeitsüberschreitung ein Bußgeld von 600 Euro, 2 Punkte in der Verkehrssünderkartei sowie 3 Monate ohne Führerschein zur Folge.

Darmstadt

Kontrolle nach Hinweis von Zeugen – Kokain im Gebüsch

Darmstadt (ots) – Drei 45, 40 und 26 Jahre alte Männer aus Darmstadt und Frankfurt werden sich nach ihrer Kontrolle am Donnerstag 23.9.21 in der Neckarstraße wegen des Verdachts des Drogenhandels zukünftig strafrechtlich verantworten müssen. Zeugen hatten die Polizei gegen 22 Uhr alarmiert und den Verdacht geäußert, dass das Trio auf der Straße Drogenhandel betreibe.

Im Rahmen der anschließenden Überprüfung stellten die Polizeibeamten die Männer am beschriebenen Ort fest und in einem Gebüsch, in ihrer unmittelbaren Nähe, mehrere Plomben mit rund 22,4 Gramm Kokain sicher. Nach Feststellung der Personalien und der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wurden der 45-jährige Mann aus Frankfurt und seine beiden Begleiter aus Darmstadt vor Ort entlassen.

Die andauernden Ermittlungen zu den Hintergründen hat das Kommissariat 34 von der Darmstädter Kripo übernommen.

Über “Rot” gefahren & Unfall verursacht

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochnachmittag 22.09.21 fahndet die Polizei nach einem bislang noch unbekannten Pedelec Fahrer. Ersten Erkenntnissen zufolge überfuhr er gegen 16 Uhr in der Pfungstädter Straße die für ihn “rot” anzeigende Lichtzeichenanlage an der Kreuzung mit der Uhlandstraße. Auf der Kreuzung kollidierte er mit einem Fahrzeug, stürzte und rannte anschließend zu Fuß davon.

Der Flüchtende ist Anfang 30 Jahre alt, war schlank und sportlich, hat kurze dunkle Haare und trug rote Shorts. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Damenrad der Marke Kalkhoff mit blauen Gepäcktaschen. Es hat einen auffälligen roten Sattelbezug mit weißen Punkten.

Hinweise zum Beschriebenen, dem Fahrrad oder dem Unfallhergang nimmt die Polizeistation Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Getunter Audi mit gefälschter HU-Plakette – Strafanzeige gegen 27-Jährigen

Pfungstadt (ots) – Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung muss sich ein 27-jähriger Mann nach einer Verkehrskontrolle am Donnerstag 23.09.21 in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Einer Streife der Verkehrsinspektion war das Auto des Ober-Ramstädters gegen 13 Uhr in der Straße “An der neuen Bergstraße” aufgefallen.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die fachkundigen Polizisten schnell fest, dass an dem getunten Audi eine mutmaßlich gefälschte HU-Plakette angebracht war. Diese war bis 2023 gültig, korrespondierte jedoch nicht mit dem Stempel in der Zulassungsbescheinigung. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug letztmalig 2019 zur Hauptuntersuchung bei einer “offiziellen” Prüforganisation vorgeführt wurde. Die Polizisten erstatteten Strafanzeige gegen den 27-Jährigen.

Groß-Gerau

Verletzte nach Brand in Aufenthaltsraum

Rüsselsheim (ots) – Bei einem Brand in den Räumlichkeiten eines Altenwohnheims sind am Freitagmittag 24.09.21 mehrere Personen verletzt worden. Gegen 12.45 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen war in einem Aufenthaltsraum in dem dortigen Anwesen in der Paul-Hessemer-Straße aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Mindestens 4 Personen sollen hierbei leicht verletzt worden sein. Die sofort herbeigeeilte Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Haschisch, Marihuana und Kokain – Kontrollen durch Zivilfahnder

Rüsselsheim/Raunheim (ots) – Zivilfahnder haben mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei im Laufe des Donnerstags 23.09.21 umfangreiche Kontrollen in der Rüsselsheimer Innenstadt und in Raunheim durchgeführt. Zwischen 14.30-22 Uhr stoppten die Einsatzkräfte unter anderem am Landungsplatz, am Rüsselsheimer Bahnhofsvorplatz, im Verna- und Ostpark sowie in Raunheim 32 Personen und überprüften fünf Fahrzeuge.

Fünf Männer im Alter von 18, 23, 24, 26 und 30 Jahren wurden vorläufig festgenommen und müssen sich wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten. Es wurden insgesamt 76 Gramm Marihuana sowie Haschisch und Kokain beschlagnahmt. Ebenfalls stellten die Beamten rund 120 Gramm Tabak sicher, der nach ersten Erkenntnissen mit synthetischen THC Substanzen versetzt sein könnte, die beim Konsum eine berauschende Wirkung zur Folge haben. Die genaue Untersuchung des Stoffes durch das Hessische Landeskriminalamt steht noch aus.

Bei dem 24 Jahre alte Festgenommenen folgte zudem eine durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt angeordnete Wohnungsdurchsuchung. Durch Zivilkräfte konnte er beim Betäubungsmittelhandel beobachtet werden. Im Anschluss klickten die Handschellen. Die Polizeikräfte entdeckten rund 71 Gramm Marihuana sowie Kleinstmengen Kokain und Haschisch bei der Durchsuchung seiner Wohnung.

Verkehrsunfall mit verletzten Kind

Groß-Gerau (ots) – Am Donnerstag 23.09.21 gegen 13.30 Uhr kam es in der Brignoler Straße in Groß-Gerau zum Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem noch unbekannten jungen Fahrradfahrer. In Höhe der Hausnummer 42 kreuzte ein Schulkind die Fahrbahn und wurde vom Autofahrer leicht erfasst.

Laut Zeugenaussagen haben beide Unfallbeteiligten nach einem kurzen Gespräch die Unfallstelle verlassen. Der Autofahrer konnte nachträglich ermittelt werden. Von dem verletzten Kind ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Jungen, ca. 12 Jahre alt, handelt. Er trug einen orangenen Fahrradhelm, eine blaue Oberweste mit blauen Pulli und eine blaue Jeans. Der Junge war mit einem blauen Mountainbike unterwegs.

Hinweise zum bisher unbekannten Kind und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau, Telefon 06152 175-0, zu melden.

Abgepacktes Rauschgift bei Kontrolle sichergestellt

Groß-Gerau (ots) – Wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz muss sich ein 18-Jähriger nach einer Kontrolle am Donnerstag 23.09.21 in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 16 Uhr hatten Zeugen mehrere junge Männer bei der Polizei gemeldet, die im Bereich der Walther-Rathenau-Straße angeblich Drogen konsumieren würden. Bei einer anschließenden Kontrolle konnte die verständigte Streife 6 Personen vor Ort antreffen.

Ein 18-jähriger Heranwachsender warf bei Erblicken der Streife ein größeres Tütchen weg. Schnell war klar, warum er sich dieser entledigte. Die Polizisten konnten darin 9 abgepackte Plomben mit insgesamt knapp 10 Gramm Haschisch sicherstellen. Der Groß-Gerauer wurde festgenommen und für weitere polizeiliche Maßnahmen auf die Wache gebracht. Hier erstatteten die Beamten Strafanzeige.

Einbrecher wird von Zeugin überrascht und flüchtet

Riedstadt (ots) – Ein bislang noch unbekannter Täter hat am Donnerstagmittag 23.09.21 versucht, in ein Keller im Amselweg einzubrechen. Gegen 12.30 Uhr bemerkte eine Anwohnerin den Kriminellen, als er mit einem roten Geißfuß ein Fenster zu dem Keller eines dortigen Mehrfamilienhauses aufhebeln wollte. Der Unbekannte ließ daraufhin umgehend von seiner Tatbegehung ab, sprang über das Hoftor und flüchtete auf einem Fahrrad in Richtung Modaustraße/Stockstadt.

Der Flüchtende war zwischen 25-30 Jahre alt, circa 1,80-1,85 Meter groß und hatte ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Die Zeugin beschrieb ihn als schlank, zudem hatter er dunkle, blonde Haare. Bekleidet war er mit einer dunklen, langen Hose und einer dunklen Trainingsjacke. Er hatte einen schwarzen Rucksack dabei und fuhr auf einem alten Rad davon.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Beschriebenen verlief bislang noch ohne Erfolg. Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen nehmen die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

24-Jähriger nach Verkehrskontrolle in Haft

Stockstadt (ots) – Ein 24-Jähriger sitzt nach einer Verkehrskontrolle und anschließender Festnahme am Donnerstag (23.09.) in Haft. Einer Streife der Polizeistation Gernsheim war der Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, gegen 15.30 Uhr auf einem Roller fahrend im Gegenverkehr in der Straße “Der enge Weg” aufgefallen. Den Beamten war bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Darmstadt ihn wegen Drogenhandels zur Festnahme ausgeschrieben hatte, weshalb sie ihn einer Kontrolle unterziehen wollten.

Der 24-jährige Gesuchte gab bei Erblicken der Streife Gas und versuchte vergeblich, vor der Polizei zu fliehen. Schließlich konnte er jedoch gestoppt und festgenommen werden. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass er deutlich unter Drogeneinfluss stand. Ein Test reagierte positiv auf Kokain, THC und Opiate.

Bevor er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde, musste er noch eine Blutentnahme auf der Wache über sich ergehen lassen. Zudem wird er sich in einem neuen Verfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss strafrechtlich verantworten.

Verkehrsunfallflucht – Anhänger beschädigt –

Stockstadt am Rhein (ots) – Am 24.09.2021 gegen 15:50 Uhr wurde ein in der Friedrich-Ebert-Straße in Stockstadt abgestellter Anhänger durch einen vorbeifahrenden Pkw angefahren und beschädigt. Bei dem Verursacher handelt es sich um einen weißen Kleinwagen. Dieser setzte nach dem Unfall seine Fahrt in Richtung Vorderstraße fort. Das verursachende Fahrzeug müsste an der Fahrzeugfront auf der Beifahrerseite beschädigt sein. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Geparkter PKW angefahren und geflüchtet – Weißer Sprinter gesucht

Kelsterbach (ots) – Am Mittwoch 22.09.2021 gegen 19:30 Uhr wurde durch einen weißen Transporter, Sprinter, in der Otto-Esser-Straße Höhe Nr.17 ein geparkter PKW, Volvo, beschädigt. Der Fahrer wird als männlich zwischen 30-45 Jahre alt beschrieben. Wer kann Hinweise zum Fahrzeug oder zur Person geben. Hinweis bitte an die Polizeistation Kelsterbach, Tel. 06107 / 71980.

Südhessen

Von der Probefahrt mit E-Klasse nicht zurückgekehrt

Südhessen /Thüringen (ots) – Auf eine graue Mercedes E-Klasse als Verkaufswagen eines Autohauses in der Benzstraße hatten es Kriminelle am Donnerstag 23.9.21 abgesehen. Mit vorgetäuschtem Kaufinteresse, dem Vorzeigen eines mutmaßlich gefälschten Ausweises und unter dem Vorwand, eine Probefahrt unternehmen zu wollen, brachte sich ein 57-jähriger Tatverdächtiger gegen 14.30 Uhr in den Besitz des Fahrzeugs. Als er nach dem vereinbarten Zeitraum nicht zurückkehrte und auch von seinem 64-jährigen Komplize samt Auto jede Spur fehlte, verständigten die Angestellten die Polizei.

Nach der Alarmierung leiteten die Beamten umgehend eine groß angelegte Fahndung ein. Dabei wurden sie von der Autobahnpolizei des benachbarten Bundeslandes Thüringen unterstützt. Ein Polizeihubschrauber übernahm die Suche aus der Luft. Mit Erfolg.

Gegen 18.45 Uhr wurde der 64-jährige Komplize als Fahrer der E-Klasse auf der Bundesautobahn 4 in Richtung Dresden lokalisiert. Auf Höhe der Stadt Gera wurden der Komplize und der Tatverdächtige, der in einem gesonderten Fahrzeug unterwegs war, gestoppt. Sie hatten die Fahrzeuge zwischenzeitlich getauscht. Der kurze Versuch des 57-Jährigen, die Flucht zu Fuß fortzusetzen, endete nach wenigen Metern.

Beide Männer wurden vorläufig festgenommen und in den Polizeigewahrsam gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt werden die beiden Männer, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, heute einem Haftrichter vorgeführt.

Bei der Überprüfung des 57-jährigen Mannes stellte sich heraus, dass dieser von der Staatsanwaltschaft Stuttgart mit einem Haftbefehl wegen einer noch zu verbüßenden Strafe gesucht wurde.

Derweil dauern die Ermittlungen zu den Hintergründen an, die auch die Herkunft des sichergestellten Begleitfahrzeuges umfassen. Hier hatte die Überprüfung einen möglichen Zusammenhang mit einem Eigentumsdelikt in Hannover ergeben.

