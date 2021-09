Einbrecher kommen über Innenhof – Polizei sucht Zeugen

Marburg (ots) – Der oder die Täter starteten ihr illegales Treiben im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Gisselberger Straße. Die Unbekannten stiegen in der Nacht auf Donnerstag, 22. September, zunächst auf einen höher gelegenen Balkon und drangen von dort aus gewaltsam in die Praxis ein. Danach stahlen sie Bargeld und mehrere hochwertige medizinische Geräte.

Die Ermittler hoffen nun darauf, dass Anwohnern oder Passanten in der Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Unfall an der Einmündung – Zwei Verletzte

Mornshausen/Bundesstraße 453 (ots) – Bei einem Unfall am Donnerstag 23.09.2021 erlitten zwei Personen leichte Verletzungen. Ein Autofahrer wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in die Uni-Klinik transportiert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 19.000 Euro. Ein 47-Jähriger Citroen-Fahrer war um 12.50 Uhr auf der Landesstraße 3042 (aus Richtung Hommertshausen kommend) unterwegs und bog an der Einmündung auf die B 453 in Richtung Biedenkopf ein.

Dabei übersah er eine 41 Jahre alte Pkw-Fahrerin, die mit ihrem Suzuki in Richtung Gladenbach fuhr. Bei der folgenden Kollision entstand an beiden Pkw erheblicher Sachschaden. Zwei Abschlepper kümmerten sich um den Abtransport der Fahrzeuge. Zeugen, die sich bisher noch nicht gemeldet haben, setzen sich bitte mit der Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950, in Verbindung.

