Friedberg: Die Polizei-News

Voller Erfolg für erste Codieraktionen der Büdinger Polizei

Friedberg (ots) – Großes Interesse weckte die Büdinger Polizei anlässlich ihrer beiden Fahrradcodieraktionen in den zurückliegenden Septemberwochen. Schnell waren die zu vergebenden Termine bis auf den letzten Platz ausgebucht, sodass Polizeioberkommissar Christian Gerhardt (Schutzmann vor Ort in Büdingen) alle Hände voll zu tun hatte und dankbar war für tatkräftige Unterstützung seines Kollegen.

Der Schutzmann vor Ort der Stadt Bad Nauheim, Polizeihauptkommissar Bernd Büthe, packte mit an, sodass im Rahmen der beiden Veranstaltungen am Donnerstag, 09.09.2021 und Dienstag, 21.09.2021 auf dem Dienststellengelände An der Saline insgesamt 40 Fahrräder mit individuellen Kennzeichnungen versehen werden konnten.

Bemerkenswert: Selbst Zweiradbesitzer aus Bad Nauheim oder Mühlheim a.M. hatten lange Anfahrtswege in Kauf genommen, um ihre geliebten Drahtesel ein ganzes Stück weit diebstahlsicherer machen zu lassen.

“Die Aktion war ein voller Erfolg. Mit einem derartig großen Interesse hätte ich bei unseren ersten Veranstaltungen dieser Art nicht gerechnet!”, freut sich Christian Gerhardt. “Dies bestätigt mich in meinem Vorhaben, auch im nächsten Jahr regelmäßig solche Aktionen auf die Beine zu stellen!”

Ins Gespräch kommen konnten Teilnehmerinnen und Teilnehmer ebenfalls mit der kriminalpolizeilichen Beraterin des Wetteraukreises. So war Kriminalhauptkommissarin Sylvia Jacob an einem der Veranstaltungstage aus Bad Nauheim angereist, um rund um das Thema Diebstahlschutz Rede und Antwort zu stehen.

Auch Henrike Strauch (als erste Stadträtin in Büdingen u.a. zuständig für Präventionsthemen) zeigte sich interessiert und stattete den Ordnungshütern am zweiten Veranstaltungstag kurzerhand einen Besuch ab, um sich selbst einen Eindruck hinsichtlich des angewandten Verfahrens zu verschaffen.

Frau Jacob steht Ihnen für Rückfragen gerne telefonisch (06032 9181-13) oder per Mail (beratungsstelle.ppmh@polizei.hessen.de) zur Verfügung. Als hilfreiche Zusammenfassung der wichtigsten Tipps und Tricks gibt es auch einen Flyer des mittelhessischen Polizeipräsidiums, der über nachfolgenden Link heruntergeladen werden kann: https://k.polizei.hessen.de/1487672561. Weiterführende Informationen rund ums Thema Kriminalprävention finden sich unter anderem im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/

F.E.I.N.-Codierungen – Neuer Termin zur Sicherung von Rädern

Butzbach (ots) – Erneut lädt Polizeioberkommissar Henning Sartor die Besitzer von Rädern zu einer Codieraktion ins Polizeizentrum Butzbach ein. Wie bereits bei verschiedenen Terminen zuvor, können Bürgerinnen und Bürger ihre Fahrräder wieder mit einem personalisierten aber anonymisierten Code gravieren lassen.

Diebe schreckt diese sogenannte F.E.I.N.-Codierung häufig ab. Denn wenn sie mit dem codierten Rad angetroffen werden, stellt sich schnell heraus, dass sie nicht der rechtmäßige Besitzer sind und geraten in Erklärungsnot, wieso sie mit dem Bike unterwegs sind. Der Polizei macht der Code die Zuordnung von Fahrrädern zu ihrem Besitzer möglich. So kann u.a. auch ein Fundrad wieder zurückgegeben werden.

Die nächste Codieraktion findet am Donnerstag, den 30. September im Polizeizentrum Roter Lohweg 28 in Butzbach statt. Es werden ausschließlich Räder codiert, für die zuvor ein Termin vereinbart wurde! Anmeldungen können nur am 28. und 29. September zwischen 8 Uhr und 15 Uhr unter der Telefonnummer 06033/7043-4620 erfolgen.

Zu ihrem Termin bringen Sie bitte einen Personalausweis und Eigentumsnachweis für das zu codierende Rad mit. Bei E-Bikes bitte den Schlüssel für den Akku nicht vergessen. Carbonräder können aufgrund ihrer Materialeigenschaften nicht mit einer Codierung versehen werden. Bei Leasingrädern ist die Einverständnis des Eigentümers erforderlich.

Altenstadt: Verkehrsinsel überfahren – Polizei sucht weißen Sprinter

Zeugen beobachten am Donnerstagabend (23.09.) gegen 18 Uhr, wie ein weißer Sprinter an der entlang der Straße “Beim Zehnmorgenfeld” fuhr und im Kreuzungsbereich mit der L3189 nach rechts von der Fahrbahn abkam und eine Verkehrsinsel überfuhr. Der LKW riss ein Verkehrszeichen aus dessen Verankerung, beschädigte ein anderes Schild und landete schließlich auf einer Wiese. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr das Fahrzeug anschließend davon.

Nun ermittelt die Polizei in Büdingen wegen Verkehrsunfallflucht und sucht nach einem weißen Sprinter ; vermutlich mit starken Frontbeschädigungen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 06042/96480 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Bad Vilbel: Diebstahl aus Kofferraum

Aus dem Kofferraum eines am Marktplatz parkenden Cabrios entwendete ein Dieb am Donnerstagabend zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr eine hochwertige Tasche, in der sich neben verschiedenen Schlüsselbunden auch eine leere Aktentasche befand.

Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Hinweise unter Tel. 06101/5460-0.

Bad Nauheim: Vermisstensuche erfolgreich

Am Donnerstagabend (23.09.2021) suchte die Polizei rund um Bad Nauheim nach einer vermissten 87-Jährigen, die gegen 18 Uhr letztmalig gesehen worden war. Im Rahmen der Maßnahmen kam es auch zum Einsatz von Suchhunden sowie eines Polizeihubschraubers. Kurz vor Mitternacht fand man die Dame, die offenbar einen Schwächeanfall erlitten hatte, schließlich im Bereich eines Gartengrundstückes.

Rettungskräfte übernahmen die weitere Versorgung.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Vermisstensuche und bittet um Löschung etwaiger Berichterstattungen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen