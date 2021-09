Eschenburg-Eiershausen: Heuballen brennen

(ots) – Wegen Brandstiftung ermittelt derzeit die Dillenburger Polizei. In der vergangenen Nacht 24.09.2021 alarmierten aufmerksame Zeugen, um 01:13 Uhr, die Feuerwehr. Auf einer Grünfläche am Radweg in Richtung Eibelshausen standen 3 Heuballen in Brand. Die ausgerückte Feuerwehr löschte den Brand.

Der Schaden wird mit 60 Euro beziffert. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Wiesen am Fahrradweg aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar-Naunheim: Kellerbrand

Gestern Abend (23.09.2021), meldet eine 59-Jährige einen Kellerbrand. Die Hausbesitzerin ging um 23:20 Uhr in das Kellergeschoß ihres Hauses und bemerkte das Feuer. Die alarmierte Feuerwehr rückte aus und brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Offenbar war das Feuer im Bereich eines Wäschestrockners ausgebrochen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand der Brand aufgrund eines technischen Defekts. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Bachstraße brachten sich eigenständig in Sicherheit. Eine Bewohnerin wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 25.000 Euro.

Wetzlar: Handtasche gestohlen

In einem Blumengeschäft im Hörnsheimer Eck stahl am Donnerstagnachmittag (23.09.2021) ein Unbekannter die Handtasche einer 87-Jährigen. Zwischen 15:00 Uhr und 16:20 Uhr griff sich der Dieb die Tasche, die im Einkaufswagen der Seniorin stand. Neben mehreren Karten befanden sich Schlüssel und Bargeld in der Handtasche.

Der Schaden beläuft sich auf 350 Euro. Hinweise zu dem dreisten Dieb erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

