Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt: Mehrere beeinflusste Fahrzeugführer am Freitagnachmittag

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 24.09.2021, gg. 15:00 Uhr, wurde ein 46jähriger Kleinkraftradfahrer in der Neusatzstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle wurden bereits typische Auffälligkeiten hinsichtlich der Einnahme von Betäubungsmittel festgestellt. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht.

Um 16:55 Uhr wurde in der Conrad-Freytag-Straße, Lachen-Speyerdorf, ein 51jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Direkt beim Herantreten an den Pkw konnten die Beamten Alkoholgeruch feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,66 Promille.

Um 18:40 Uhr, wurde in der Louis-Escande-Straße ein 17jähriger aus Lachen-Speyerdorf kontrolliert. Dieser war mit einem 125er-Motorroller unterwegs. Bei der Kontrolle räumte der Betroffene ein, heute Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Schnelltest bestätigte dies. Kurz vor der Durchsuchung der Person händigte der 17jährige noch mehrere Gramm Cannabis aus, welche er mitführte.

Allen Personen wurden jeweils Blutproben entnommen. Der Führerschein des „Alkoholsünders“ wurde sichergestellt und geht der Staatsanwaltschaft zu.

Neustadt: Versammlung in Neustadt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Die heutige Versammlung in Neustadt, an der etwa 350 Personen teilnahmen, verlief anmeldekonform und störungsfrei. Es kam zu kleineren Verkehrsbeeinträchtigungen, die die Verkehrsteilnehmer offensichtlich jedoch mit der notwendigen Gelassenheit hinnahmen. Pünktlich um kurz nach 13.30 Uhr hatte die Versammlung auf dem Marktplatz mit Reden begonnen, ehe sich der Aufzug um 14:00 Uhr in Bewegung setzte. Nach weiteren Redebeiträgen auf dem Marktplatz wurde die Versammlung kurz nach 15:00 Uhr beendet.