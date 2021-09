Erst Lego, dann Fahrrad gestohlen – 36-Jährigem droht U-Haft

Kassel-Bettenhausen (ots) – Ein besonders dreister Dieb hat am Donnerstagabend 23.09.2021 die Polizei auf den Plan gerufen. Zunächst hatte er gegen 18 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Leipziger Straße zwei Lego-Sets in seinen eigens für den Diebstahl präparierten Rucksack gesteckt. Bevor er das Geschäft verlassen konnte, ohne zu bezahlen, stoppte ein Mitarbeiter des Geschäfts den Dieb am Ausgang. Da er keinen Ausweis mit sich führte, rief der Verkäufer die Polizei.

Die eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost konnte vor Ort die Identität des 36-jährigen Ladendiebs aus Kassel, der bereits einschlägig wegen Eigentumsdelikten bekannt ist, klären. Nach der Rückgabe des Diebesguts und der Anzeigenaufnahme wurde der Tatverdächtige vor Ort wieder auf freien Fuß entlassen.

Noch bevor die Polizisten wieder in den Streifenwagen stiegen, lief ein aufgeregter

10-jähriger Junge auf sie zu und rief laut um Hilfe. Die Streife folgte ihm hinter das Gebäude eines Tierfachmarktes, wo der 42-jährige Vater des Kindes am Boden den gleichen 36-Jährigen festhielt.

Dieser hatte unmittelbar nach seiner Entlassung das Fahrrad an sich genommen, das der 42-Jährige während eines kurzen Einkaufs im Tierfachmarkt ungesichert vor dem Geschäft abgestellt hatte. Der 10-Jährige hatte den Diebstahl des Rades beobachtet und sofort seinen Vater gerufen, woraufhin dieser umgehend die Verfolgung des Diebes aufnahm und ihn nach wenigen Metern stoppen konnte.

Wie der Festgenommene gegenüber den Polizisten angab, hatte er beide Diebstähle begangen, um seine Drogensucht zu finanzieren. Wegen seines schlechten Gesundheitszustandes brachte ihn ein Rettungswagen zunächst in ein Kasseler Krankenhaus. Der 36-Jährige wird am heutigen Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Alarmanlage verjagt Täter bei Einbruch in Drogerie

Kassel-Mitte (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag 24.09.2021 in eine Drogerie eingebrochen. Vermutlich weil dabei die Alarmanlage auslöste, ergriffen die Täter die Flucht und machten nach ersten Erkenntnissen keine Beute. Die Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Ein Anwohner war gegen 3:55 Uhr durch die ausgelöste Alarmanlage des Drogeriemarktes in der Unteren Königsstraße, nahe “Am Stern”, auf den Einbruch aufmerksam geworden und hatte über den Notruf 110 die Polizei alarmiert. Beim Blick aus dem Fenster sah er noch die beiden Täter, bei denen es sich um zwei 18-20 Jahre alte Männer mit Kopfbedeckungen, OP-Masken und dunkler Kleidung gehandelt haben soll.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei fehlte von den Gesuchten bereits jede Spur. Wie die zur Tatortaufnahme eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatten die Einbrecher gewaltsam die Eingangstür geöffnet und waren so in die Drogerie eingestiegen.

Die Ermittler des K 21/22 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Verkehrskontrolle wegen defekten Rücklichts

Hofgeismar (ots) Die Verkehrskontrolle wegen eines defekten Rücklichts an einem Audi A 3 endete am gestrigen Donnerstagabend 23.09.2021 in Hofgeismar mit der Festnahme des 32 Jahre alten Fahrers wegen einer ganzen Reihe von anderen Verstößen. Eine Streife der Polizeistation Hofgeismar hatten den Audi A 3 gegen 21:20 Uhr im Fürstenweg angehalten.

Dabei fiel ihnen sofort das nervöse Verhalten des 32-Jährigen aus Nieste auf, der am Steuer des Autos gesessen hatte. Zwar ergab ein Alkoholtest bei ihm einen Wert von 0,0 Promille, ein Drogenvortest sollte jedoch später auf verschiedene Drogen in seinem Urin anschlagen.

Darüber hinaus stellte sich bei der Überprüfung des Audis heraus, dass auch mit dem Wagen einiges im Argen lag. An dem A 3 waren Hofgeismarer Kennzeichen angebracht, die jedoch eigentlich an einen VW Polo gehören. Der Audi A 3 selbst ist offenbar bereits im Juni letzten Jahres wegen erheblicher Mängel außer Betrieb gesetzt worden. In dem Wagen fanden die Beamten bei der Durchsuchung zudem eine kleinere Menge Marihuana, eine Schreckschuss- und eine Softairpistole sowie ein Blaulicht.

Die Beamten brachten den 32-Jährigen anschließend zur Dienststelle, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Aktuell befindet er sich noch in Polizeigewahrsam. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Gegen ihn sind aufgrund der Kontrolle nun mehrere Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz, das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Waffengesetz eingeleitet worden.

Vandalismusschaden am Bahnhof Rengershausen

Baunatal-Rengershausen (ots) – Drei zerstörte Glasscheiben eines Warteunterstandes am Bahnhof Rengershausen stellten Beamte der Bundespolizei gestern Vormittag (23.9.) fest. Bislang Unbekannte zerstörten die Scheiben offensichtlich durch den Bewurf mit Schottersteinen. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Zeugen gesucht. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen