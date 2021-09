Verbotenerweise gewendet – schwerer Unfall zwischen Pkw und Straßenbahn

Mannheim (ots) – Am Freitagmittag 24.09.201 kam es auf der Feudenheimer Straße auf Höhe des Aubuckel zum einem schweren Verkehrsunfall nachdem ein Pkw-Fahrer verbotenerweise gewendet hatte. Der Mann fuhr gegen 12.50 Uhr auf der Feudenheimer Straße in Richtung der Hauptstraße als er trotz Verbots sein Fahrzeug über die dortigen Gleisen wendete. Dabei übersah er die anfahrende Straßenbahn, die frontal mit dem Auto kollidierte.

Glücklicherweise wurde durch den Zusammenstoß keine Person verletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden von 20.000 Euro und an der Straßenabhn von mindestens 5.000 Euro. Während der anschließenden Unfallaufnahme, sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten kam es zu erhöhten Verkehrsbehinderungen und Rückstauungen im umliegenden Bereich. Der Verkehr wurde örtlich von der Verkehrspolizei umgeleitet. Um 14.30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Mit über einem Promille gegen mehrere Autos gefahren und geflüchtet

Mannheim (ots) – Am Donnerstag 23.09.2021 gegen 21:25 Uhr kollidierte ein betrunkener 37-jähriger Mercedes-Fahrer im Bereich des Quadrats C7 mit 3 geparkten Autos und konnte auf der Flucht durch die alarmierten Beamten gestoppt werden. Der Mann fuhr mit seinem hochwertigen Mercedes-Geländewagen aufgrund der Alkoholisierung zunächst gegen einen VW und einen Opel, bei welchen ein Totalschaden entstand.

Durch die Wucht des Aufpralls schob er den Opel auf einen davor abgestellten Porsche, wodurch auch dieser beschädigt wurde. Nach der Kollision gab der Unfallfahrer Gas und versuchte zu flüchten. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte umgehend die Beamten, wodurch der Flüchtige während der eingeleiteten Fahndung gestoppt werden konnte.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,08 Promille. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Nachdem dem 37-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde, durfte er gehen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 40.000 Euro.

In Wohnung eingedrungen – Schmuck und Bargeld entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarau (ots) – Am Donnerstag 23.09.2021 drangen unbekannte Täter in eine Wohnung in Neckarau ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. Zwischen 12.30-18 Uhr verschafften sich die Einbrecher auf bislang unklare Art und Weise Zugang zu der Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße “Unter den Weiden” und durchsuchten die Wohnräume nach stehlenswerten Gegenständen.

Dabei stießen sie auf den Schmuck und das Bargeld und ließen es mitgehen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus – Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Mannheim-Schönau (ots) – Am Donnerstagvormittag 23.09.2021 brachen unbekannte Täter in ein Haus im Stadtteil Schönau ein. Die Einbrecher hebelten die Kellertür des Anwesens in der Graudenzer Linie auf und drangen so in das Einfamilienhaus ein. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen im Erdgeschoss, sowie im ersten und zweiten Obergeschoss. Dabei ließen sie Bargeld und Schmuck von bislang unbekanntem Wert mitgehen.

Es war Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstanden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

Hochwertiges SUV-Fahrzeug gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Wallstadt: (ots) – Ein oder mehrere Unbekannte entwendeten im Zeitraum zwischen Mittwoch, 20 Uhr und Donnerstag, 15 Uhr in der Kormoranstraße einen Pkw der Marke Lexus. Der Wert des gestohlenen Fahrzeuges, das auf einer Parkfläche gegenüber des Anwesens mit der Hausnummer 12 abgestellt war, wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug war mit einem sogenannten “Keyless-Go” bzw. einem “Keyless-Entry” System ausgestattet.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tathergang bzw. dem oder den unbekannten Tätern geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

Die meisten neuwertigen Fahrzeuge sind mittlerweile mit einem sogenannten “Keyless-Go” bzw. einem “Keyless-Entry” System ausgestattet. Ein System mit dem Autobesitzer ihr Fahrzeug ganz einfach und bequem öffnen und starten können, ohne dass sie dafür den Schlüssel in die Hand nehmen müssen. Diese Systeme bergen aber auch Sicherheitslücken.

Die Polizei bittet daher um Beachtung der nachfolgenden Präventionshinweise:

Legen Sie den Schlüssel, wenn möglich, nicht in der Nähe der Haus-oder Wohnungstüre ab.

Falls doch, dann schirmen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen ab (z.B. durch den Kauf spezieller Behältnisse). Machen Sie dazu den Selbsttest am Fahrzeug.

Achten Sie stets auf verdächtige Fahrzeuge und Personen in Ihrer Nachbarschaft und rufen Sie im Zweifel die Polizei.

Sie können auch bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges sowie bei der Fachwerkstatt Ihres Vertrauens nachfragen, ob und welche weitere Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Weitere Informationen, wie Sie Ihr Fahrzeug richtig sichern, erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de sowie bei den regionalen Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen.

Betroffene werden wiederum gebeten, so schnell wie möglich die Polizei zu verständigen und den Autodiebstahl anzuzeigen.

Zeugin beobachtet Unfallflucht

Mannheim (ots) – Einer aufmerksamen Zeugin ist zu verdanken, dass eine Unfallflucht am Donnerstagabend 23.09.2021 schnell aufgeklärt werden konnte. Die junge Frau beobachtete gegen 18.40 Uhr, wie der Fahrer eines Ford in der Katharinenstraße einen geparkten VW streifte. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen fuhr der Ford-Fahrer jedoch weiter. Die Zeugin verständigte die Polizei.

Wenig später konnte der Fahrer, ein 30-Jähriger, von alarmierten Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarau ausfindig gemacht werden. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Insgesamt entstand ein Schaden von 4.000 Euro.