Kreis Bad Dürkheim: Marathon Deutsche Weinstraße – Teilnehmerlimit beim Halbmarathon auf 1.800 erhöht

Bad Dürkheim – Am 10. April 2022 findet der 12. Marathon Deutsche Weinstraße statt – nach der „Corona-Pause“ ist der Wunsch, bei dem Lauf-Event dabei zu sein, besonders groß. Schon ein halbes Jahr vor dem Start ist das Limit der 1.500 Läuferinnen und Läufer im Halbmarathon fast erreicht. „Aufgrund der großen Nachfrage haben wir das Teilnehmerlimit jetzt auf 1.800 Athleten im Halbmarathon erhöht, mehr geht dann aber nicht mehr, wir können dann nur noch Meldungen für den Marathon und Duo-Marathon annehmen,“ gibt Dr. Ute Turznik (TSG Grünstadt) vom Organisationsteam bekannt. 3.800 Läuferinnen und Läufer können insgesamt über alle Disziplinen an den Start gehen – mehr geht nicht.

Insgesamt sind bereits deutlich mehr als 2000 Anmeldungen eingegangen. Neben den fast 1.500 eingetragenen Athleten für die Halbdistanz etwa 420 für den vollen Marathon und 190 bzw. 380 für den Duo-Marathon. „Wir freuen uns, dass der Zuspruch und das Interesse an unserem Landschafts- und Erlebnislauf wieder solche Ausmaße annehmen. Man merkt, die Leute freuen sich, endlich wieder bei einem solchen Ereignis an den Start gehen zu können“, sagt Organisationsleiter Rolf Kley im Kreishaus. Für die Marathondistanz liegt das Teilnehmerlimit bei 1.300 Meldungen, 700 Sportler können jeweils zu zweit beim Duo-Marathon teilnehmen und sich die Strecke teilen – es gibt also 350 Teamplätze für diesen ebenfalls beliebten Duo-Lauf. „Hier sind noch ein paar Plätze frei. Wer also keinen Platz mehr für einen regulären Halbmarathon bekommt, kann sich überlegen, ob er sich nicht die Strecke mit einem befreundeten Athleten teilen möchte. Und natürlich haben wir noch freie Marathonplätze.“ Er erinnert auch an die Startnummernbörse, die unter www.marathon-deutsche-weinstrasse.de zu finden ist. Dort gibt es immer wieder Läuferinnen und Läufer, die ihren Startplatz abgeben. Gegen eine geringe Gebühr kann dann die Startnummer weitergereicht werden.

Der offizielle Meldeschluss ist am 13. März 2022, sofern das Teilnehmerlimit vorher nicht erreicht ist. Die Startgebühr beträgt bis 31.10.2021 für die Marathonstrecke 44 Euro, für den Duo-Marathon 66 Euro und für den Halbmarathon 32 Euro. Danach sind es 49, 76 und 37 Euro. Der Countdown läuft also. Nachmeldungen am Tag vor dem Lauf im April sind nur möglich, wenn das Teilnehmerlimit nicht erreicht ist.

Zum Schutz aller am Marathon Beteiligten behält sich der Veranstalter in Abhängigkeit von der Entwicklung der Gesundheitslage vor, von den Teilnehmenden und Begleitpersonen ggf. Gesundheitsnachweise zu fordern. Sollten Teilnehmende die Nachweise nicht vorlegen, besteht kein Anspruch auf Teilnahme an der Laufveranstaltung und Erstattung des Startgeldes. Die Veranstalter bitten ausdrücklich darum, die Teilnamebedingungen zu beachten.