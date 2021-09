Kreis Bad Dürkheim: Tauchpumpen-Sets an die Feuerwehr übergeben

Bad Dürkheim – „Retten – Bergen – Löschen – Schützen“: So lauten die vier Kernaufgaben der Feuerwehr. Dass die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr so vielfältig sind, wurde bei der Übergabe von acht Tauchpumpen-Sets an acht Feuerwehren aus dem Landkreis Bad Dürkheim nochmals deutlich.

„Die Arbeit der Feuerwehren hat in der Bevölkerung einen hohen Stellenwert. Man kann sich in jeder Situation auf sie verlassen“, so Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld. Ihlenfeld freute sich gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Rhein-Haardt, Andreas Ott, die Tauchpumpen-Sets im Gesamtwert von 16.000 Euro an die Fördervereine der jeweiligen Feuerwehren zu übergeben.

Die Wehrführer sowie die Vertreter der Feuerwehr-Fördervereine nahmen die Tauchpumpen auf dem Gelände der Feuerwehr in Bad Dürkheim in Empfang.

Vorstandsvorsitzender Ott betonte, dass die Sparkasse Rhein-Haardt mit den Tauchpumpen den Freiwilligen Feuerwehren und deren ehrenamtlich engagierten Mannschaften „Danke“ sagen möchte. Die Sparkasse würdigt mit der Spende die wertvolle Arbiet der Feuerwehren.

Die acht Tauchpumpen-Sets sollen die technischen Gerätschaften ergänzen und bei künftigen Starkregenereignissen gute Dienste leisten.

Kai Bühler, stellvertretender Brand- und Katastrophenschutzinspekteur, hob hervor, dass die technischen Hilfeleistungen der Freiwilligen Feuerwehren bei Einsätzen an erster Stelle rangieren. „Hierzu zählen nicht nur die Unterstützungen bei Verkehrsunfällen, sondern auch das Beseitigen von umgestürzten Bäumen, Ölspuren oder aus aktuellem Anlass das Auspumpen von Kellern nach Starkregenereignissen“, so Bühler, der gleichzeitig auch Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Freinsheim ist.

Landrat Ihlenfeld dankte den Feuerwehren und engagierten Wehrfrauen und Wehrmännern sowie dem Feuerwehrnachwuchs für deren Wirken für die Menschen in der Region.