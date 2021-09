Ludwigshafen – Am Samstag, 25. September 2021, wird im Kraftwerk Süd der BASF SE aufgrund von abgeschlossenen Wartungsarbeiten eine Gasturbine in Betrieb genommen. Dabei kann es am Vormittag zur kurzzeitigen Bildung einer gelblichen Abgasfahne kommen.

BASF bittet ihre Nachbarn um Verständnis.