Angekettet und festgekrallt – Schwerverkehrsüberwachung (siehe Foto)

Kirchheim/A7 (ots) – Beamte der Schwerverkehrsüberwachung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld waren am Dienstagvormittag 21.09.21 eigentlich unterwegs, um an einem bereits 6 Tage zuvor stillgelegten Autotransporter die angelegte Sicherungskralle abzunehmen. Dazu kam es nicht, da auf einem Autohof an der A7 nacheinander gleich 3 weiteren Autotransporten die Weiterfahrt untersagt werden musste.

Ein tschechischer Autotransport war mit 3 fabrikneuen Sattelzugmaschinen beladen. Durch die verschachtelte Beladung war dieser insgesamt fast 1 Meter länger, über 30 cm höher und 14 cm breiter, als zulässig. Durch die derart schräge Verladung tropfte aus einer der Sattelzugmaschinen stetig Öl heraus, das sich auf der Ladefläche des Transporters und auf dem Gelände des Autohofs verteilte.

Während der Kontrolle parkten 2 weitere polnische Autotransporter auf dem Gelände. Einer hatte 3 neue Sattelzugmaschinen, der andere 2 neue Lkw geladen. Auch hier lagen erhebliche Überschreitungen der zulässigen Abmessungen vor, weil jeweils mehr Nutzfahrzeuge auf die Transporte geladen wurden als zulässig, um Unternehmerseitig einen höheren Frachterlös zu erzielen.

Den 3 Fahrern aus Osteuropa fehlte allerdings jedes Unrechtsbewusstsein, sie zeigten Ausnahmegenehmigungen zur Überschreitung zulässiger Abmessungen, die für ihre Transporte nach ihrer persönlichen Einschätzung auch anzuwenden sein sollten. Hierzu mussten sie durch die Polizisten eines Besseren belehrt werden. Weil ihre Ladung, jeweils mehrere Lkw und Sattelzugmaschinen auf einem Autotransporter, teilbar war und die Abmessungen erst daraus und durch die verschachtelte Beladung resultierte, waren die Genehmigungen rechtlich nicht anwendbar.

Bei den 3 Fahrern wurden Bußgelder im 3-stelligen Eurobereich im Rahmen einer Sicherheitsleistung erhoben. Bei den beiden Transportunternehmern, die sich hier durch die Mehrbeförderung je eines Lkw oder einer Sattelzugmaschine pro Transport einen finanziellen Vermögensvorteil sichern wollten, könnte es noch deutlich teurer werden. Im Rahmen einer “Vermögensabschöpfung durch Bußgeldanpassung” sollen Bußgelder nämlich den Betrag übersteigen, der durch die Begehung einer Ordnungswidrigkeit rechtswidrig erlangt wurde. Damit kann in solchen Fällen durch die Bußgeldstelle nach Vorgaben aus dem Ordnungswidrigkeitengesetz, neben dem eigentlichen Bußgeld und Gebühren, auch der gesamte Fuhrlohn “abgeschöpft” werden. Dabei sind Beträge von mehreren tausend Euro möglich.

Allen 3 Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Teilentladung sowie eine vorschriftsmäßige Nachsicherung der Ladung angeordnet. Bis dahin brachten die Beamten an den Fahrzeugen Sicherungskrallen und -ketten an.

“Dies ist erforderlich, weil die polizeiliche Verfügung zur Untersagung der Weiterfahrt durch die Fahrer trotz verkehrssicherheitsrelevanter Mängel immer öfter ignoriert werden.”, so EPHK Jürgen Gleitsmann, Leiter der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, der ergänzt: “Das führt zwangsläufig dazu, dass weitere XXL-Parkkrallen angeschafft werden müssen.”

55-Jähriger attackiert – Bargeld gestohlen

Bad Hersfeld (ots) – Ein 55-jähriger Mann verließ am Donnerstag 23.09.21 gegen 8.20 Uhr, gerade seine Wohnung in der Dreherstraße, als bislang 4 unbekannte Personen vor seiner Haustür auf diesen warteten. Eine der Personen beschimpfte den Bad Hersfelder und attackierte diesen mit Faustschlägen. Die Hintergründe der Tat sind bislang nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Geschädigte beschreibt die Personengruppe wie folgt:

Drei der Unbekannten waren männlich, eine Person weiblich. Einer der Männer soll zwischen 15 und 20 Jahren alt und circa 180-190 Zentimeter groß gewesen sein. Er sprach akzentfrei Deutsch, hat kurze schwarze Haare, trug schwarze Bekleidung und Turnschuhe. Die weibliche Person war zwischen 30 und 40 Jahre alt und hatte schulterlange, blonde Haare.

Die Personengruppe war mit einem Tret- oder Elektroroller unterwegs sowie zwei Fahrrädern. Ein Fahrrad war ein neues, schwarz-blaues Mountainbike.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrrad während Zugfahrt gestohlen

Alsfeld (Vogelsbergkreis) (ots) – Opfer von Fahrraddieben wurde Donnerstagnachmittag 23.9.21 ein 22-Jähriger während der Zugfahrt von Gießen nach Alsfeld. Der aus Alsfeld stammende Mann hatte sein Gefährt im Fahrradabteil der Regionalbahn abgestellt. Beim Ausstieg im Bahnhof Alsfeld stellte er den Verlust seines Rades fest und erstattete Strafanzeige bei der Bundespolizei.

Bei dem gestohlenen Rad handelte es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke “Cube Typ Aim Race”. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro.

Zeugen gesucht. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Bargeld gestohlen

Rotenburg – Unbekannte Täter brachen zwischen Freitag (17.09.) und Donnerstag (23.09.) in ein Wohnhaus am Kirchplatz ein. Durch Einschlagen der Terrassentür gelangten die Unbekannten in die Räumlichkeiten und durchwühlten diese. Mit Bargeld flüchteten sie unerkannt und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall – Eine Frau schwer verletzt

Am Donnerstag (23.09.) befuhr ein 36-jähriger aus Kassel mit seinem Lieferwagen die Pappelallee in Eiterfeld/Arzell. Im Kreuzungsbereich Pappelallee/Schodersstraße missachtete dieser die Vorfahrt der von rechts kommenden Fahrerin eines Pkw.

Die 65-jährige Fahrzeugführerin aus Arzell stieß in der Folge mit ihrem Fahrzeug gegen den Lieferwagen. Durch den Unfall verletzte sich die Fahrerin des Pkw schwer und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden in Höhe von insgesamt 13.500 Euro.

Polizeistation Hünfeld

Lkw beschädigt Werbetafel und flüchtet – Zeugen gesucht

Hünfeld (ots) – Am Freitagmorgen 24.09.2021 wurde zwischen 07:00-09:00 Uhr in der Töpferstraße in Hünfeld ein Werbeschild der Fa. Orthopädie Kaphingst beschädigt. Bei dem Verursacher muss es sich um einen LKW gehandelt haben, da das Schild in einer Höhe von drei Metern angebracht war. Vermutlich beim Rangieren stieß der Aufbau des Fahrzeugs gg. die Leuchtreklame. Diese wurde aus der Halterung gerissen.

Der Fahrer des LKW entfernte sich, ohne sich um den Schaden von ca. 100 EUR zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld, Tel. 06652/96580.

Unfall bei Fahrstreifenwechsel

Bad Hersfeld (ots) – Am Mittwoch (22.09.), gegen 10.15 Uhr, befuhren ein 72-jähriger Fahrer eines VW Golf aus Neuenstein und ein 51-jähriger Lkw-Fahrer aus Eisenach die Frankfurter Straße in nördlicher Richtung, wobei der Pkw-Fahrer den rechten von zwei Fahrstreifen befuhr.

In Höhe der Aral-Tankstelle wollte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln und übersah den Lkw, der sich auf der linken Fahrspur befand. Es kam zum Zusammenstoß, der Sachschaden beläuft sich auf circa 6.500 Euro.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Hünfeld (ots) – Am Freitag 24.09.2021, zwischen 07:40-13:45 Uhr parkte eine 50-jährige Frau aus Bad Hersfeld ihren blauen Dacia Duster in der Jahnstraße in Hünfeld, gegenüber der Hausnummer 22. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie fest, dass der PKW an der linken Ecke der Heckstoßstange beschädigt wurde.

Vermutlich hatte der Verursacher versucht neben dem Dacia einzuparken und dabei die Stoßstange berührt. Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Am PKW konnten weiße Lackanhaftungen gesichert werden.

Der Sachschaden wird vorerst auf ca. 1.000 EUR geschätzt. Zeugen des Unfall werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hünfeld (06652/9658-0) zu melden.

Unfallflucht

Niederaula (ots) – Am Mittwoch (22.09.), gegen 18.45 Uhr, parkte eine 26-jährige Fahrerin eines VW Golf aus Niederaula in Höhe der Sparkasse in der Hauptstraße auf einem Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den Pkw und entfernte sich von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Bei dem Verursacher soll es sich um einen polnischen Lkw handeln. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Festnahme

Feldatal (ots) – Am Mittwoch (22.09.), gegen 22.30 Uhr, befuhr ein schwarzer Mercedes Sprinter die L3071 aus Richtung Schellnhausen kommend in Richtung Ehringshausen. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und rutschte in einen Flutgraben. Dort kam der Sprinter dann an einem betonierten Wasserdurchlass zum Stehen und wurde dabei erheblich beschädigt.

Als eine Streife der Polizeistation Alsfeld am Unfallort eintraf, standen vier Personen aus Nordfriesland bereits neben dem Fahrzeug auf einer Wiese. Die Beamten nahmen die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrzeugführer auf. Dabei ergab sich der Hinweis, dass der mutmaßliche Fahrer in den Wald geflohen sei. Der Wald wurde daraufhin abgesucht, wobei die Polizisten einen 27-Jährigen Mann aus Nordfriesland aufgreifen konnten.

Bei dem Mann wurden leichte Verletzungen festgestellt, die vom Unfall stammen könnten. Die entsprechenden Ermittlungen dauern an. Da gegen den 27-Jährigen ein offener Haftbefehl bestand, wurde er noch in der Nacht in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Zuvor versuchte er sich noch mit der Angabe von falschen Personalien einer Festnahme zu entziehen.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Polizeistation Alsfeld

Blechschaden nach Unfall mit LKW und PKW

Lauterbach (ots) – Am Dienstag (21.09.) fuhr gegen 12 Uhr eine Ford-B-Max-Fahrerin die Umgehungsstraße (B254) vom Kreisel kommend in Richtung Fulda. Um zur Esso-Tankstelle abzubiegen, wechselte sie mit anzeigendem Blinker von der rechten Spur auf die linke Spur in den Gegenverkehr. Ein dahinterfahrender Lkw-Fahrer fuhr auf der rechten Fahrspur der B254 weiter.

Sodann zog die Ford-Fahrerin wieder auf die rechte Fahrspur zurück und kollidierte mit ihrer Front mit dem Heck des Lkws. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.400 Euro. Fahrerin und Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Zusammenstoß zweier Radfahrer

(ots) – Am Donnerstagnachmittag 23.09.2021 gegen 15:15 Uhr stießen auf dem Parkplatz der Schloßschule in Neuhof 2 Radfahrer zusammen. Ein 78- und 80-jähriger Mann aus Schweben befuhren mit ihren E-Bikes den Rad-Fußweg an der Kemmete entlang aus Richtung Lidl-Markt kommend in Richtung Zollweg. Auf dem Parkplatz/Busswendeschleife der Schloßschule in Höhe des dortigen Fitnessstudios fuhr der 12-jährige Junge aus Neuhof über den Fußweg vor dem Studio.

Er sprang dann mit seinem Mountainbike über die 3-Stufige Treppe auf den vorbeiführenden Radweg. Dort fuhren just in diesem Moment die beiden Rentner und er kollidierte mit dem Ersten. Der Junge erlitt leichte Prelllungen und Abschürfungen.

Der betroffene ältere Radfahrer wurde mit einem Krankenwagen zur Kontrolle mit ins Klinikum Fulda genommen, da die Verletzungen schwerwiegender waren.

Auffahrunfall

Petersberg – Am Donnerstag (23.09.), gegen 7.50 Uhr, befuhr eine 31-Jährige mit ihrem Pkw Seat Ibizia die Steinauer Straße aus Richtung Lehnerz kommend in Richtung Petersberg. Auf Höhe des Parkplatzes Rauschenberg wollte sie nach dort links abbiegen und hielt an, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Der ihr nachfolgende 20-jährige Skoda-Fahrer hielt ebenfalls an. Der 19-jährige Fahrer eines Audi erkannte das jedoch zu spät und fuhr auf den Skoda auf und schob diesen auf den Seat Ibiza. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro – verletzt wurde zum Glück niemand.

Auffahrunfall

Fulda – Am Donnerstag (23.09.), gegen 8.50 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Ford die Künzeller Straße aus Richtung Friedenstraße kommend in Richtung Florengasse. Aufgrund eines vorausfahrenden Fahrzeuges, welches nach rechts in eine Grundstückseinfahrt fahren wollte, mussten er und zwei ihm vorausfahrende Fahrzeuge anhalten. Auch der ihm direkt nachfolgende 19-jährige Fahrer eines Seat blieb stehen. Eine 35-jährige Audi-Fahrerin erkannte dies jedoch zu spät und fuhr auf den Seat auf. Hierbei wurde dieser auf den vor ihm stehenden Ford geschoben. An den Pkws entstand Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro – verletzt wurde zum Glück niemand.

Auffahrunfall

Fulda – Am Donnerstag (23.09.), gegen 14:15 Uhr, befuhr ein 66-Jähriger mit seinem Ford die Sickelser Straße aus Neuenberg kommend in Richtung Sickels. In Höhe der Straße “Am Pröbel” mussten er und andere ihm vorausfahrende Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten, da ein vorausfahrendes Fahrzeug in die Straße “Am Pröbel” abbiegen wollte. Die ihm nachfolgende 62-jährige Pkw-Fahrerin hielt mit ihrem Ford ebenfalls an. Ein 49-jähriger Mini-Fahrer erkannte das zu spät und fuhr auf den Ford der 62-Jährigen auf und schob diesen auf den vor ihr stehenden Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.500 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Polizeistation Fulda

Zusammenstoß zweier Radfahrer

Am Donnerstagnachmittag (24.09.), gegen 15:15 Uhr, stießen auf dem Parkplatz der Schloßschule in Neuhof zwei Radfahrer zusammen.

Ein 78- und ein 80-jähriger Mann aus Schweben befuhren mit ihren E-Bikes den Rad-Fußweg an der Kemmete entlang aus Richtung LIDL-Markt kommend in Richtung Zollweg. Auf dem Parkplatz / Busswendeschleife der Schloßschule in Höhe des dortigen Fitnessstudios fuhr ein 12-jähriger Junge aus Neuhof mit seinem Fahrrad über den Fußweg vor dem Studio. Er sprang dann mit seinem Mountainbike über die dreistufige Treppe auf den vorbeiführenden Radweg. Dort fuhren just in diesem Moment die beiden Männer aus Schweben und er kollidierte mit dem Vorausfahrenden.

Der Junge wurde leicht verletzt, der betroffene ältere Radfahrer musste mit einem Krankenwagen zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizeiposten Neuhof

Ins Schleudern geraten

Grebenhain – Am 23. September, gegen 7:30 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Opel Corsa die Landesstraße von Grebenhain herkommend in Richtung Ilbeshausen. Im Bereich einer leichten Linkskurve geriet das Fahrzeug ins Schleudern, drehte sich und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr der Wagen einen Leitpfosten und stieß leicht mit dem Fahrzeugheck gegen einen dort befindlichen Straßenbaum. Bei dem Unfall verletzte sich der 18-Jährige leicht. Es entstand Sachschaden von 2.500 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Ulrichstein – Am 23. September, gegen 19 Uhr, befuhr eine 23-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Renault Kangoo die Landesstraße von Ober-Ohmen herkommend in Richtung Unter-Seibertenrod. Im Bereich einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die dortige Schutzplanke. Bei dem Unfall blieb die 23-jährige unverletzt. Es entstand Sachschaden von 3.500 Euro.

Motorradfahrer schwer verletzt

Schotten – Am 23. September, gegen 13:15 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Motorradfahrer mit seiner Ducati die Landesstraße von Hochwaldhausen herkommend in Richtung Hoherodskopf. Eingangs einer Rechtskurve geriet er mit seinem Motorrad auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen die dortige Schutzplanke.

Bei dem Unfall verletzte sich der 58-jährige Motorradfahrer schwer. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden von 6.600 Euro. Polizeistation Lauterbach

