Rheingau-Taunus

Minderjähriger ohne Fahrerlaubnis verursacht 2 Unfälle

Aulhausen (ots)-(fh) – Am Donnerstagabend 23.09.2021 gegen 18:00 Uhr verursachte ein führerscheinloser 17-Jähriger in der Hauptstraße/Röderweg 2 Verkehrsunfälle. Er flüchtete daraufhin und konnte letztlich von der Polizei festgestellt werden. Mehrere Zeugen teilten der Polizei zwei Verkehrsunfallfluchten in Aulhausen mit, bei denen schnell der Verdacht aufkam, es könne sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein und denselben Pkw handeln. Hiernach habe ein weißer Transporter zunächst eine Mauer in der Hauptstraße beschädigt und sei kurz darauf in der Straße “Röderweg” mit einer weiteren Mauer kollidiert.

Im Anschluss flüchtete das Fahrzeug in Richtung Burgundstraße wo es letztlich durch eine Polizeistreife festgestellt werden konnte. Der Transporter wies erhebliche Beschädigungen im Bereich der rechten Fahrzeugseite auf. Den Polizisten gelang es daraufhin, mithilfe von Zeugenaussagen den mutmaßlichen Fahrzeugführer zu ermitteln.

Es handelte sich dabei um einen 17-Jährigen aus Oestrich-Winkel, welcher die Fahrt einräumte. Da der Jugendliche nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, muss er sich nun neben dem unerlaubten entfernen von den Unfallörtlichkeiten auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Im Zuge der Unfallfahrt entstand ein Gesamtschaden, der im hohen vierstelligen Bereich beziffert wird.

Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss unterwegs,

Bad Schwalbach, Adolfstraße, Donnerstag, 23.09.2021, 22:00 Uhr

(fh) Am späten Donnerstagabend kontrollierte eine Streife der Polizeistation Bad Schwalbach einen 38-jährigen Fahrzeugführer, welcher sich nun in mehreren Verfahren verantworten muss. Gegen 22:00 Uhr entschied sich die Streife einen Ford Focus zu kontrollieren, der im Bereich der Adolfstraße eine auffällige Fahrweise an den Tag legte. Bei dem kontrollierten Fahrzeugführer handelte es sich um einen 38 Jahre alten Mann.

Dieser konnte den Beamten keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Weiterhin ergab ein durchgeführter Drogenvortest, dass der Fahrer mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, sodass bei ihm im Anschluss an die Kontrolle eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Motorradfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Idstein-Oberauroff, Landesstraße 3274, Donnerstag, 23.09.2021, 16:30 Uhr

(fh) Gestern Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Einmündung zur Landesstraße 3274 in Idstein, bei dem sich der Fahrer eines Motorrads schwer verletzte. Gegen 16:30 Uhr hielt ein 46-jähriger Limbacher mit seinem Opel an der Einmündung zur L 3274, nachdem er von der Autobahn 3 abgefahren war.

Der Autofahrer bog auf die L 3274 in Richtung Idstein-Oberauroff ein und übersah dabei einen 25-jährigen Fahrer einer Kawasaki, welcher die besagte Landesstraße in Richtung Idstein befuhr. Es kam zu einer Kollision, bei der sich der Zweiradfahrer schwer verletzte und zur weiteren Behandlung in ein Limburger Krankenhaus gebracht werden musste.

An beiden Kraftfahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten von der Örtlichkeit abgeschleppt werden.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Taunusstein-Hambach, Zur Schillereiche, Freitag, 17.09.2021, 09-09:45 Uhr

(fh) Bereits am vergangenen Freitag, dem 17.09.2021, kam es in der Straße “Zur Schillereiche” in Taunusstein-Hambach zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der die Polizei auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen ist.

Im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 09:45 Uhr parkte ein schwarzer Kia Ceed im besagten Bereich und wurde dabei mutmaßlich durch ein unbekanntes Fahrzeug im Bereich der Beifahrerseite beschädigt. Das fremde Fahrzeug entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung. Am Kia entstand ein Sachschaden der, auf etwa 3.000 Euro geschätzt wird. Die Polizeistation Bad Schwalbach erbittet Hinweise zu dem Unfall unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

Aktueller Blitzerreport für die Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Rheingau-Taunus für die kommende Woche:

Montag: Bad Schwalbach, Emser Straße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Wiesbaden

Trickdiebstahl

Mainz-Kastel (ots)-(am) – Am Donnerstag, 23.09.2021, 14:00 Uhr kam es in der Straße “In der Witz” in Mainz-Kastel zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer älteren Person. Die 94-jährige Geschädigte war mit ihrem Rollator auf dem Gehweg unterwegs, als sie gegen 14:00 Uhr von zwei fremden Frauen angesprochen wurde. Diese verwickelten die Dame in ein Gespräch und lenkten sie dadurch ab.

Als sich die zwei Frauen in Richtung Ortskern entfernt hatten, stellte die Geschädigte fest, dass ihre Einkaufstasche samt Geldbörse aus dem Korb des Rollators fehlten und vermutlich entwendet wurden.

Die beiden verdächtigen Frauen konnten lediglich als ca. 30-40 Jahre alt und von unauffälliger Erscheinung beschrieben werden.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wiesbaden-Dotzheim (ots)-(am) – Am Donnerstag 23.09.2021, 20:45 Uhr kam es in der Erich-Ollenhauer-Str. zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer, bei dem der Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Der 56-jährige Fahrer eines Pkw Audi befuhr die Erich-Ollenhauer-Straße und beabsichtigte nach links in die

Willi-Werner-Str. abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden 34-jährigen Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß.

Der Fahrradfahrer kam dadurch zu Fall und stürzte zu Boden. Dabei verletzte er sich so schwer am Arm, dass er stationär in einer Wiesbadener Klinik behandelt werden muss.

Am Pkw und dem Fahrrad entstand lediglich geringer Sachschaden.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden in Wiesbaden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

