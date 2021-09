Festnahme nach versuchtem Tankstellenraub

Oberursel (ots)-(pa) – Am Freitagnachmittag 24.09.2021 kam es in der Hohemarkstraße in Oberursel zu einem versuchten Raub auf eine Tankstelle. Gegen 13.25 Uhr betrat eine junge Frau den Verkaufsraum. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen soll sie am Tresen ein Messer hervorgeholt und eine Tankstellenmitarbeiterin zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Die Angestellte kam der Aufforderung jedoch nicht nach.

Als Zeugen hinzukamen und die Polizei verständigten, konnte die junge Frau durch Zureden der Anwesenden zur Übergabe des Messers gebracht werden. Die herbeigeeilten Streifen nahmen die nun unbewaffnete Tatverdächtige unverletzt fest. Da der Verdacht besteht, dass die 18-jährige Festgenommene unter Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben könnte, wurde im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen auch eine ärztliche Blutentnahme vorgenommen.

Mann entblößt sich und wird festgenommen

Königstein im Taunus – (ots)-(pa) – Am Donnerstagnachmittag 23.09.2021 nahm die Polizei in Königstein einen Mann fest, der sich zuvor in der Öffentlichkeit in exhibitionistischer Weise gezeigt hat. Gegen 14.45 Uhr meldete ein Passant, dass sich in der Limburger Straße ein Mann entblößt habe und in schamverletzender Weise zeige.

Kurz darauf konnte im Rahmen der Fahndung anhand einer guten Personenbeschreibung ein 23-jähriger Tatverdächtiger angetroffen und festgenommen werden. Der Festgenommene wurde zur Überprüfung seines Gesundheitszustands in einer Fachklinik vorgestellt und dort aufgenommen. Gegen den 23-Jährigen wurde eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.

Radfahrer übersieht Auto

Bad Homburg v.d.Höhe (ots)-(pa) – Am späten Donnerstagnachmittag 23.09.2021 kam es in Bad Homburg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer, in dessen Folge der Mann auf dem Fahrrad verletzt wurde. Gegen 17.00 Uhr befuhr ein 63-jähriger Mercedes-Fahrer die Frankfurter Landstraße aus Richtung Europakreisel kommend, als in Höhe des Ahornwegs plötzlich ein Fahrradfahrer, der zuvor auf dem linksseitigen Gehweg in entgegenkommender Richtung unterwegs gewesen war, die Straße überquerte.

Der 25-jährige Radfahrer übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Pkw, sodass es zur Kollision mit diesem kam. Der 25-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Eine ärztliche Untersuchung lehnte er jedoch ab. Der bei dem Zusammenstoß entstandene Sachschaden beläuft sich auf knapp über 1.000 Euro.

Beim Rückwärtsfahren Fußgängerin erfasst

(ots)-(pa) – In Bad Homburg wurde am Donnerstagnachmittag 23.009.2021 eine Fußgängerin durch ein zurücksetzendes Auto erfasst und verletzt. Gegen 15.30 Uhr war ein 23-jähriger Opel-Fahrer in der Ludwigstraße auf der Suche nach einem Parkplatz. Als der Autofahrer bemerkte, dass hinter ihm eine Parklücke frei geworden war, fuhr er mit seinem Kleinwagen rückwärts.

Dabei übersah der Mann eine 69-jährige Passantin. Das Heck des Opel stieß gegen die Fußgängerin, wodurch die Frau zu Fall kam. Der Rettungsdienst brachte sie mit leichten Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen

(ots)-(pa) – Am Donnerstagabend 23.09.2021 kam es im Feldberggebiet zu einem Alleinunfall eines Opel-Fahrers, in dessen Folge der Mann nun mit Konsequenzen rechnen muss. Gegen 20.25 Uhr befuhr ein 47-Jähriger mit einem Opel Corsa die Landesstraße 3024 aus Richtung Feldberg kommend in Fahrtrichtung L 3025.

In einer Linkskurve kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab, sodass der Opel mit der dort vorhandenen Schutzplanke kollidierte. Im Rahmen der Unfallaufnahme zeigte der Autofahrer Anzeichen eines Alkoholkonsums. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 0,8 Promille und erhärtete den Verdacht. So musste der 47-jährige die Streife zur Polizeidienststelle begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

BMW gestreift und davongefahren,

Friedrichsdorf (ots)-(pa) – In Friedrichsdorf kam es am Donnerstagnachmittag 23.09.2021 zu einer Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei nun Zeugen sucht. Der Fahrer eines schwarzen BMW der 3er-Reihe parkte sein Fahrzeug gegen 11.45 Uhr am Houiller Platz. Bei seiner Rückkehr gegen 13.30 Uhr wies der BMW frische Beschädigungen im Beriech der Beifahrerseite auf.

Offenbar hatte ein Fahrzeug den 3er touchiert, ohne dass sich die verantwortliche Person um die Regulierung des Schadens von rund 6.000 Euro kümmerte. Die Polizei in Bad Homburg ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Aktueller Blitzerreport für den Hochtaunuskreis

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Mittwoch: Königstein, Falkensteiner Straße, Höhe Schule

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

