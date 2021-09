Zollfahndung Frankfurt stellt 12 Millionen illegale Zigaretten sicher (siehe Foto)

Frankfurt am Main/Kassel/Wetzlar (ots) – 12 Millionen Stück unversteuerte Zigaretten zogen Ermittler des Zollfahndungsamts Frankfurt am Main, Dienstsitz Kassel, am 17.09.2021 bei der Durchsuchung eines Gewerbebetriebes im Lahn-Dill-Kreis aus dem Verkehr. Die Sicherstellung von insgesamt 1.200 Stück sogenannter Mastercases mit je 50 Stangen a´ 200 Stück illegaler Zigaretten erfolgte in einer Lagerhalle südlich von Wetzlar durch die Frankfurter Zollfahnder.

Die Tabakwaren waren nicht mit den vorgeschriebenen Steuerzeichen versehen, sondern als einfuhrabgabenfreie “duty free”- Ware deklariert. Aufgrund der Aufmachung der Zigaretten ist davon auszugehen, dass diese ursprünglich nicht für den deutschen Markt bestimmt waren. Alleine der Steuerschaden für die zwölf Millionen Zigaretten beträgt rund 2,1 Millionen Euro.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gewerblichen Steuerhehlerei gegen Unbekannt führt das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Limburg, Zweigstelle Wetzlar.

“Durch die Sicherstellung dieser beachtlichen Menge an Zigaretten haben wir den Eingang der illegalen Tabakwaren in den Wirtschaftskreislauf erfolgreich verhindert. Wer hinter dem Schmuggel steckt, woher die Zigaretten stammen und warum die Tabakwaren in Mittelhessen gelagert wurden, werden unsere weiteren Ermittlungen zeigen”, so die Leiterin des Zollfahndungsamts Frankfurt am Main, Regierungsdirektorin Cosima Schmidt.

Unterstützt wurde die Maßnahme durch die Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Gießen sowie durch das Technische Hilfswerk (THW), Ortsverband Wetzlar, das bei der logistischen Abwicklung der umfangreichen Sicherstellung half.

Quelle: Zollfahndungsamt Frankfurt a.M.

150 Tage Haft – Bundespolizei stellt in Hanau Haftbefehl nach Schwarzfahrt fest

Frankfurt am Main/Hanau (ots) – Am Donnerstag, den 23.09.2021 gegen 16:15 Uhr konnten Beamte der Bundespolizei in Hanau den Haftbefehl eines 24-Jährigen vollstrecken.

Der junge Mann war zunächst ohne Fahrschein in einer Regionalbahn von Fulda nach Hanau aufgefallen. Die Überprüfung des Wohnsitzlosen ergab dann den Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Fulda wegen Diebstahl mit Waffen. Der Mann wurde seit etwa drei Wochen gesucht. Die zur Abwendung der Haft veranschlagte Geldstrafe von 1.500 EUR konnte der Mann nicht aufbringen.

Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Erschleichen von Leistungen ging es für den Mann in die Justizvollzugsanstalt.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

Brand

Frankfurt-Unterliederbach (ots)-(fue) – Eine Schadenssumme in Höhe von rund 300.000 EUR entstand am Donnerstag 23.09.2021 gegen 15.45 Uhr, bei einem Brand in der Liederbacher Straße. Nach ersten Ermittlungen dürfte ein defektes, unter einer Holzterrasse verlegtes Kabel, ursächlich für den Brand gewesen sein.

Teile des Daches mussten abgedeckt und Sicherungsmaßnahmen an zwei weiteren Häusern vorgenommen werden, da an diesen durch die enorme Hitzentwicklung bereits die Scheiben zerstört worden waren. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Die Maßnahmen vor Ort konnten gegen 18.30 Uhr beendet werden.

Geldautomat angegangen

Frankfurt (ots)-(fue) – Ein bislang unbekannter Täter durchtrennte am Donnerstag 23.09.2021 gegen 03.00 Uhr, zunächst die Verkabelung zweier Videokameras eines Lokales in der Obermainstraße. Anschließend machte er sich an einem in der Nähe befindlichen und frei zugänglichen Geldautomaten zu schaffen. Vermutlich versuchte er, den Automaten mit einem Brecheisen zu öffnen. Als er jedoch einen Zeugen wahrnahm, flüchtete er vom Tatort in Richtung Ostendstraße.

Täterbeschreibung:

160-170 cm groß, schlanke Statur. Akzentfreies Deutsch, trug eine schwarze, medizinische Maske, eine dunkle Jacke mit Kapuze und eine dunkle Hose. Führte einen Rucksack mit sich.

