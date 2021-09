Polizei Witzenhausen

Konflikt zwischen Lkw-Fahrer und Pkw-Fahrer – Mit Taschenlampe zu geschlagen

(ots) – Die Polizei in Witzenhausen ermittelt in einem Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung, nachdem es am Donnerstagabend auf dem Parkplatz an der B 27 unterhalb der Burg Ludwigstein zu einem eskalierenden Konflikt zwischen einem Lkw-Fahrer und einem Autofahrer gekommen war. Gegen 23.20 Uhr war ein 64-Jähriger aus Wilhelmshaven, der in seinem Sattelzug seine Ruhezeit verbringen wollte, gewaltsam auf einen 34-jährigen Autofahrer losgegangen.

Der 34-Jährige hatte mit seinem Pkw auf dem Parkplatz angehalten und sich die Füße vertreten. Dabei war der Mann nach Angaben des Lkw-Fahrers mehrfach dicht und in auffälliger Weise an dessen Lkw vorbeigelaufen, wodurch sich der 64-Jährige massiv gestört und belästigt fühlte.

Da der 34-Jährige auf die Aufforderung sich zu entfernen nicht reagierte, holte der 64-Jährige letztlich eine Stabtaschenlampe aus seinem Fahrzeug und ging auf den Autofahrer los. Im Zuge der Auseinandersetzung schlug der 64-Jährige seinem Kontrahenten mehrmals gegen den Kopf, woraufhin der Geschädigte u.a. eine Kopfplatzwunde erlitt, die später im Klinikum in Witzenhausen ambulant behandelt werden musste.

Die Polizei ermittelt neben der Körperverletzung auch wegen versuchter Sachbeschädigung, da der 64-Jährige mit der Taschenlampe auch auf das Fahrzeug des 34-Jährigen eingeschlagen hatte, wobei aber letztlich keine Beschädigung entstanden war.

Sachbeschädigung durch Graffiti – Polizei sucht Zeugen

(ots) – In der Walburger Straße in Witzenhausen haben Unbekannte zwischen Sonntag und Mittwoch 14.00 Uhr mittels schwarzer Sprühfarbe mehrere Schriftzeichen auf den Türrahmen einer Kirche (Michaels Kapelle) aufgesprüht.

Die Polizei Witzenhausen ermittelt wegen des Schadens in Höhe von 200 Euro wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die unter der Nummer 05542/9304-0 Hinweise geben können.

16-Jährige stürzt mit Motorroller bleibt aber unverletzt

(ots) – Freitagmorgen 24.09.2021 ist eine 16-Jährige aus Berkatal mit ihrem Motorroller ohne Fremdeinwirkung gestürzt, als sie um kurz vor 08.30 Uhr von Wendershausen Richtung Witzenhausen unterwegs war. Im Bereich der Kurve “Am Stieg” rutschte die 16-Jährige auf der regennassen Fahrbahn weg und geriet letztlich zu Fall. Die Schülerin blieb bei dem Sturz unverletzt. An dem Motorroller entstand ein Schaden von 500 Euro.

Polizei Sontra

Katze verendet nach Zusammenstoß mit Pkw

(ots) – Mit einer die Fahrbahn überquerenden Katze kollidierte ein 46-jähriger Autofahrer aus Rotenburg a.d.F. am Donnerstagabend 23.09.2021 gegen 20.30 Uhr. Der Mann war auf der B 27 von Sontra-Mitte in Richtung Berneburg unterwegs, als das Tier die Fahrbahn kreuzte.

Der Mann konnte nicht mehr bremsen und erfasste die Katze, die den Aufprall letztlich nicht überlebte. Am Pkw des 46-Jährigen entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro.

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung an Bushäuschen – Polizei sucht Zeugen

An der Bushaltestelle “Wehrgasse” in der Leipziger Straße von Waldkappel, haben unbekannte Täter zwei Glasscheiben eingeschlagen. Der Schaden liegt bei 400 Euro. Die Tat geschah laut einem Zeugen, der das Bersten der Scheiben noch gehört hatte, am Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Hakenkreuzschmierereien – Tatverdächtiger festgenommen

Eschwege (ots) – Nachdem es in den vergangenen Wochen immer wieder zu dem Aufsprühen von Hakenkreuzen und anderen Symbolen, die den Straftatbestand der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen erfüllen, kam, führten die polizeilichen Ermittlungen am gestrigen Abend zu Festnahme eines 25-jährigen Eschwegers.

In der Nacht vom 30./31.07.21 wurden derartige Vorfälle erstmalig polizeilich bekannt. Betroffen war die Unterführung zwischen der Straße “Am Baumesrain” und der Niederhoner Straße in Eschwege. Dort wurden unter anderem mehrere Hakenkreuze aufgesprüht. Auch an dem darauffolgenden Wochenende kam es in derselben Unterführung zu weiteren gleichgelagerten Straftaten, nachdem dort erneut derartige Motive aufgesprüht wurden (s. PM v. 12.08.21). In den darauffolgenden Tagen und Wochen kam es in unregelmäßigen Abständen immer wieder zu derartigen Straftaten, auch wurden teilweise Wahlplakate mit Hakenkreuzen im Bereich des Toom-Baumarktes und des Preußenplatzes beschmiert. Am 18./19.09.21 und 22.09.21 wurden dann verfassungswidrige Symbole auf Garagen im Bereich Lindenweg und Jasminweg im Eschweger Stadtteil “Heuberg” festgestellt.

Hakenkreuze auch an Anne-Frank-Schule

Am gestrigen Morgen (23.09.21) stellte man an dem Gebäude der Anne-Frank-Schule im Fliederweg in Eschwege mehrere aufgesprühte Hakenkreuze fest, was durch die Schulleitung zur Anzeige gebracht wurde. Aufgrund der fortdauernden Straftaten wurden bereits seit längerem durch die Polizeidirektion Werra-Meißner die Ermittlungen intensiviert, so auch am gestrigen Abend. Mit Unterstützung der OPE (Operative Einheit) der Polizeidirektion Werra-Meißner konnte dann ein Schriftzug “Sieg Heil” in der bereits mehrfach betroffenen Unterführung festgestellt werden, nachdem eine Zeugin dieses der Polizei meldete. Ein weiteres Hakenkreuz wurde durch die Beamten selbst im Bereich der Straße “Kuhtrift” bemerkt. An beiden Tatorten wurde festgestellt, dass die aufgesprühte schwarze Farbe noch sehr frisch war. Zur Beseitigung wurde daraufhin der Bauhof Eschwege informiert.

25-Jähriger bei Tatausführung angetroffen

Im Zuge der Fahndung konnte dann gegen 22:50 Uhr am Tatort der Unterführung der 25-Jährige angetroffen werden, der gerade die frisch überstrichene Wand erneut mit einem Hakenkreuz übersprühte. Als er die Polizeikräfte bemerkte, versuchte er zu fliehen, konnte aber kurz darauf widerstandslos festgenommen werden. Ein mitgeführter Rucksack, der mit Spraydosen bestückt war, wurde sichergestellt.

Der 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Ihm werden mindestens 10 derartige Straftaten zur Last gelegt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Auffahrunfall – Schaden 200 Euro

(ots9 – Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstagmorgen um kurz vor 08.00 Uhr in der Straße Wolfsgraben in Eschwege. Hier hatte ein 59-jähriger Autofahrer aus Waldkappel zu spät erkannt, dass eine ihm vorausfahrende 39-Jährige Frau aus Wehretal mit ihrem Auto verkehrsbedingt anhalten musste. Bei dem folgenden Zusammenstoß entstand an beiden Autos ein Schaden von je 100 Euro.

Verkehrsunfallflucht – Schaden 2.000 Euro

(ots) – Zwischen Mittwochmittag 12.00 Uhr und Donnerstagmittag 23.09.2021 um 12.00 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Nikolaiplatz in Eschwege beim Ein-bzw. Ausparken einen geparkten grauen Ford Focus gestreift und dadurch an der rechten Fahrzeugseite beschädigt.

Die Polizei in Eschwege, die gegen den flüchtigen Verursacher wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt, schätzt den Schaden auf etwa 2000 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht – Schaden 500 Euro

(ots) – Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Donnerstagabend etwa gegen 20.10 Uhr in Bad Sooden-Allendorf. Hier beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Straße “Ringau” abgestellten VW Transporter in schwarz. Der flüchtige Verursacher befuhr der Spurenlage nach zu urteilen die Unfallörtlichkeit aus Richtung Kirchstraße kommend, in Richtung Rathofstraße und entfernte sich dann unerlaubt nach der Kollision.

Bei dem VW wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Schaden liegt hier bei 500 Euro. Hinweise nimmt hier ebenfalls die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

35-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs

(ots) – Wegen Trunkenheit im Verkehr ermitteln die Beamten der Eschweger Polizei gegen einen 35-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf. Den Beamten war am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr von Zeugen die auffällige Fahrweise des Mannes gemeldet worden, der auf der Landstraße aus Richtung Mc Donalds kommend in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Die Beamten konnten das beschriebene Auto schließlich anhalten und den verantwortlichen Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Ein bei dem Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen dann Wert von über 2 Promille, sodass eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins die Folge war.

