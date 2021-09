Heidelberg-Altstadt: (ots) – Bereits am Sonntag 19.09.2021 wurde eine 32-Jährige in der Hauptstraße/Höhe Hausnummer 117 sexuell belästigt. Gegen 0.30 Uhr wartete die Frau dort auf eine Bekannte, als ein afrikanisch aussehender Mann ihr unvermittelt und lachend von hinten mit einer Hand an das Gesäß und in den Schritt griff. Die hinzukommende Bekannte der Frau, forderte den Mann auf sein Handeln zu unterlassen. Sowohl der Grabscher als auch sein männlicher Begleiter zeigten sich davon unbeeindruckt.

Erst als Passanten aufmerksam wurden und anboten, die Polizei zu verständigen, verließen die beide Männer die Örtlichkeit. Die 32-Jährige erstattete erst zu einem späteren Zeitpunkt Anzeige gegen den Täter bei der Polizei.

Täterbeschreibung:

Haupttäter: männlich, ca. 25 Jahre alt, 175-180 cm groß, afrikanischer Phänotyp, schwarze ca. schulterlange Rastazöpfe, sehr schlank, kleine Zahnlücke oben links. Bekleidet war er mit einer knielangen Jeans und einem T-Shirt mit Aufdruck.

Sein Begleiter: männlich, ebenfalls afrikanischer Phänotyp, war ca. 1,70-1,75m groß und hatte kurze schwarze Haare.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang bzw. den unbekannten Personen geben können oder möglicherweise selbst von deren übergriffigen Verhalten betroffen waren, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.