Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 23.09.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Ladendieb entwendet Parfum im Wert von über 2000 Euro

Bad Dürkheim (ots) – Am 22.09.21 um 14.30 Uhr teilte eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in Bad Dürkheim in der Weinstraße Süd mit, dass sie soeben einen Mann beobachtet hatte, der mehrere Parfumflakons in eine Papiertüte gesteckt und das Geschäft ohne zu Zahlen verlassen hatte. Eine Überprüfung des Warenbestandes ergab, dass die entwendeten Flakons einen Wert von über 2.000 Euro haben. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 170 cm groß, Anfang 20, kurze braune Haare. Er trug ein langärmeliges, helles Oberteil und eine dunkelblaue „Fischermütze“ ohne Aufdruck. Die Mitarbeiterin gab an, dass der Täter in der Vergangenheit schon mehrmals in ihrem Markt Waren eingekauft und diese auch bezahlt habe. Es sei ihr deshalb bekannt, dass er an einem seiner Oberarme ein Tattoo habe. Wer kann Hinweise zum Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322 – 9630 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch: Früh morgens mit 1,37 Promille unterwegs

Haßloch (ots) – Früh morgens mit 1,37 Promille unterwegs war am Mittwoch um 7:10 Uhr der Fahrer eines Opels in der Hauptstraße. Weil der Fahrer eine „Fahne“ hatte, veranlassten Beamten einen Alkoholtest. Dem 41-Jährigen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Bereits vor vier Jahren war er betrunken mit einem Auto unterwegs, als er einen Unfall verursachte und flüchtete. Die Fahrerlaubnis wurde ihm damals entzogen. Vor anderthalb Jahren erhielt er seinen Führerschein zurück, den die Polizei nun erneut kassierte.

Grünstadt: Unter Kokain-Einfluss auf Autobahn unterwegs

Grünstadt (ots) – Einen unter Kokain-Einfluss stehenden Autofahrer hielten Polizeibeamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim am 22.09.2021, um 17.25 Uhr, auf der A6, Höhe Anschlussstelle Grünstadt an. Bei der Kontrolle des 41-jährigen Mercedes-Fahrers bemerkten die Beamten Anzeichen einer Drogenbeeinflussung. Der durchgeführte Urintest, bestätigte den Verdacht, der Mann stand unter dem Einfluss von Kokain und THC.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):