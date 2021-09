Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 24.09.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Lambrecht: Reifen an zwei Fahrzeugen zerstochen

Lambrecht (ots) – Am Morgen des 22.09.2021 wurden in der Wiesenstraße in Lambrecht durch unbekannte Täter an zwei Fahrzeugen einer Firma alle vier Reifen zerstochen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1200 Euro geschätzt. Die Polizei Neustadt bittet um Hinweise telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de.

Forst: Zu flott unterwegs

Forst/Weinstraße (ots) – Weil sie zu schnell auf der Weinstraße in Forst unterwegs war und an einer Verkehrsinsel links anstatt rechts vorbeifuhr, stoppte die Polizei am Donnerstag kurz vor Mitternacht (23. Sept. 2021, 23:45 Uhr) die Fahrerin eines Mercedes SLK. Alkoholgeruch bei der 44-Jährigen ließ die Beamten einen Alkotest durchführen, der 2,01 Promille zeigte. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein ist erstmal weg.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):