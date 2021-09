K 31: Vollsperrung zwischen Höningen und Leistadt

Höningen / Leistadt – Die K 31 zwischen Höningen und Leistadt ist ab dem 27. September 2021 zur Instandsetzung einer Gabionenwand voll gesperrt.

Die Umleitungsstrecke verläuft von Höningen kommend in nördlicher Richtung über Altleiningen, von dort aus weiter in östlicher Richtung durch das Leininger Tal, entlang der L 520 bis Neuleiningen Tal.

Von hier aus werden Sie in südlicher Richtung weiter auf der L 517 durch Bobenheim am Berg und Weisenheim am Berg nach Leistadt geführt.

Von Leistadt kommend verläuft die Umleitungsstrecke in umgekehrter Richtung.

Fußläufiger Verkehr kann die Baustelle während der Bauzeit jederzeit passieren. Das Forsthaus Lindemannsruhe bleibt während der gesamten Bauzeit erreichbar.

Die Bauarbeiten werden je nach Bauablauf und Witterung voraussichtlich ca. vier Wochen andauern.

Der Landesbetrieb Mobilität Speyer bittet alle Verkehrsteilnehmer während der Bauzeit um Verständnis für die auftretenden Verkehrsbeeinträchtigungen.