Parteibüro mit Farbbeuteln beschmiert – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 22.09.2021 gegen 23:00 Uhr, verschmierten mehrere schwarz gekleidete und vermummte Personen das Bürgerbüro einer Partei in der Ludwigstraße mit roter Lackfarbe. Anschließend zogen sich die unbekannten Täter in dunkle Bereiche der Umgebung zurück, zogen sich andere Kleidung an und flüchteten dann in unterschiedliche Richtungen.

Vor Ort stellten die von einem Zeugen informierten Polizeibeamten Reste von Farbbomben sicher. Der Schaden am Bürgerbüro wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zudem entstand durch die rote Lackfarbe ein erheblicher Schaden am Bürgersteig.

Zeugen, die etwas gesehen haben und Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

Jugendliche mit Betäubungsmitteln

Ludwigshafen (ots) – Am 22.09.2021, gegen 19:10 Uhr, wurden ein 16-Jähriger, ein 17-Jähriger sowie zwei 14-jährige Mädchen im Bereich unter der Hochstraße Nord Richtung Kornspeicher einer Personenkontrolle unterzogen. Während der Kontrolle warf der 16-Jährige eine kleine Tüte hinter sich. Als die Polizeibeamten sie aufhoben, stellten sie fest, das sich darin Betäubungsmittel befanden.

Nachdem der 16-Jährige trotz mehrfacher Aufforderung nicht die Hände aus den Taschen nahm, in denen er etwas zu verstecken schien, fesselten die Polizeibeamte ihn aus Eigensicherungsgründen. Dagegen wehrte sich der 16-Jährige und er versuchte, einen Polizeibeamten in den Schwitzkasten zu nehmen. Der 16-Jährige wurde daraufhin mit zur Dienststelle genommen.

Auch eines der 14-jährigen Mädchen wurde mit zur Dienststelle genommen, da sie während des Geschehens einen der eingesetzten Polizeibeamten beleidigte und sich respektlos gegenüber allen eingesetzten Polizeibeamten verhielt. Zudem wurde auch der 17-Jährige mit zur Dienststelle genommen, da auch er Betäubungsmittel bei sich hatte.

Nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurden die drei Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Durch die Widerstandshandlung des 16-Jährigen wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt.

72-Jährige fällt nicht auf Enkeltrickbetrug per WhatsApp herein

Ludwigshafen (ots) – Am 20.09.2021, gegen 17:45 Uhr, wurde eine 72-Jährige aus Ludwigshafen von einer ihr nicht bekannten Rufnummer per WhatsApp angeschrieben. Dabei täuschte der Schreiber oder die Schreiberin vor, die Tochter der Seniorin zu sein.

Die vermeintliche Tochter teilte der 72-Jährige mit, dass sie 1.500 Euro brauche, da sie ansonsten mit einem Inkassounternehmen Probleme bekomme.

Die Seniorin nahm daraufhin vorbildlich Kontakt mit ihrer richtigen Tochter auf unter der ihr bekannten Telefonnummer. Nachdem diese ihr mitteilte, dass sie ihr keine WhatsApp mit einer Zahlungsbitte geschickt hatte, meldete die 72-Jährige den Vorfall der Polizei.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor Enkeltrickbetrügern, sowohl am Telefon als auch auf Social Media Plattformen.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen als Ihre Verwandte ausgeben und nach Geld fragen. Vergewissern Sie sich, ob der Bittsteller wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt. Obwohl schon viele Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den Betrügern in Einzelfällen immer wieder, Geld zu erlangen.

Wir bitten deshalb die Bürgerinnen und Bürger: Sprechen Sie mit Ihren Eltern und Großeltern, mit Ihren Freunden und Bekannten und mit Ihren Nachbarn über dieses Phänomen. Sind Sie bereits Opfer eines Betruges geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an.