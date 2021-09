Geldbörse im Supermarkt gestohlen

Speyer (ots) – Opfer eines sogenannten Taschendiebstahls wurde bereits am Dienstag 21.09.2021 zwischen 11:45-12:15 Uhr eine 83-Jährige, als sich diese in einem Supermarkt in der Iggelheimer Straße befand. Obwohl die Seniorin ihre Handtasche verschlossen direkt am Körper trug, gelang es einem Unbekannten den Reißverschluss zu öffnen und die Geldbörse an sich zu nehmen.

Taschendiebe nutzen meist das Gedränge, um ihre Opfer anzurempeln und ihnen die Geldbörse zu stehlen.

Die Polizei rät:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. -Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Auf der Homepage www.polizei-beartung.de finden Sie weitere Tricks, die Taschendiebe häufig anwenden, um an das Geld ihrer Opfer zu gelangen.

Jugendliche Fußgängerin nach Unfall mit Radfahrerin gesucht

Römerberg (ots) – Zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer 18-jährigen Radfahrerin aus Römerberg kam Donnerstagmorgen 23.0.2021 um 07:40 Uhr in der Germersheimer Straße. Die junge Frau war in Richtung Speyer unterwegs, als eine Fußgängerin von rechts, aus einer kleineren Personengruppe heraus die Germersheimer Straße betrat, um diese zu queren. Hierdurch kam es zur Kollision in deren Folge beide Unfallbeteiligten stürzten.

Die 18-Jährige erlitt dabei leicht Verletzungen. Die Personalien der Fußgängerin sind bislang nicht bekannt, da sich diese vom Unfallort entfernte.

Die Polizei bittet die gesuchte Fußgängerin im Alter von schätzungsweise 13-14 Jahren, die heute Morgen einen Zopf und beigefarbene Hosen trug, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email bei der Polizei Speyer zu melden.

Zeugen, welche die jugendliche Fußgängerin kennen, den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden ebenfalls gebeten, sich mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen.

Mit falschem 20er und geflüchtet

Speyer (ots) – Mit einem falschen 20-Euro-Schein hat ein Mann am Mittwoch 22.09.2021 um 13:30 Uhr in einem Restaurant am Anger bezahlt. Die Mitarbeiterin bemerkte die Fälschung erst, als sich der Täter bereits entfernt hatte und verständigte daraufhin die Polizei. Der Geldschein wurde in der Folge sichergestellt.

Von dem flüchtigen Mann liegt folgende Personenbeschreibung vor: etwa 190 cm groß, normale Statur, kurze dunkle Haare, große dunkle Augen

Hinweise von Zeugen, die den Mann kennen oder ihn auf seiner Flucht gegen 13.30 Uhr gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06232/137-0 bei der Polizei Speyer zu melden.

Die Polizei rät:

Prüfen Sie bei der Entgegennahme von Banknoten diese immer auf Echtheit. Tipps woran Sie Falschgeld erkennen können, finden Sie im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de

Geben Sie das Falschgeld keinesfalls an denjenigen zurück, von dem Sie es bekommen haben, beziehungsweise an andere Personen weiter. Sie setzen sich damit dem Risiko aus, wegen Falschgeldverbreitung bestraft zu werden.

Übergeben Sie das Falschgeld der Polizei.

Stecken Sie die Scheine in einen Briefumschlag oder in eine Papiertüte. Das Falschgeld sollte von so wenigen Personen wie möglich angefasst werden, damit die Fingerabdrücke des Täters nicht vernichtet werden.

Fahrraddieb gestellt

Speyer (ots) – Nachdem ihr angeschlossenes Fahrrad am 10.09.2021 Hauptbahnhof entwendet worden war, entdeckte die 57-jährige Geschädigte dieses zufällig wieder bei einem Online Verkaufsportal. Durch polizeiliche Ermittlungen konnte der 17-jährige Verkäufer identifiziert werden, der auch für den Diebstahl am 10.09.2021 verantwortlich war.

Das Fahrrad konnte im Anschluss an die Ermittlungen der rechtmäßigen Besitzerin zurückgegeben werden. Gegen den jungen Mann aus Mutterstadt wurde ein Strafverfahren eingeleitet.