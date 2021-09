Landau: Die Polizei-News

Warnmeldung – Schockanrufe

Landau/Südpfalz (ots) – Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Bellheim, Rülzheim und Bad Bergzabern, vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich “ falscher Polizeibeamter/ Schockanruf“ handeln könnte.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte. -Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341-287-0 oder 06341-287-2010.

Graffitisprayer geschnappt

Landau (ots) – Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde gegen zwei 28-jährige Landauer eingeleitet, nachdem sie am Mittwochmorgen 22.09.2021 gegen 05.15 Uhr beim Sprayen von Graffiti an einer Hauswand im Bereich der Königstraße erwischt wurden. Eine Zeugin hatte zunächst die Polizei alarmiert, daraufhin wurden die beiden Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in unmittelbarer Nähe zum Tatort kontrolliert.

Die Polizei konnte Beweismittel auffinden und sicherstellen. Die Tatverdächtigen machen derzeit keine Angaben zu den Vorwürfen.

Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.