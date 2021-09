Schlägerei zwischen 2 Gruppen – 60 Personen vor Ort

Groß-Gerau (ots) – Eine Auseinandersetzung zwischen 2 Jugendgruppen hat am Mittwochmittag 22.09.21 zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Gegen 12:45 Uhr meldeten Zeugen eine bevorstehende Schlägerei im Bereich der Darmstädter Straße. Umgehend wurden zahlreiche Streifen zusammengezogen. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte dann ca. 60 Personen antreffen, darunter viele Schaulustige.

Ermittlungen ergaben, dass ein Streit zwischen 2 Gruppen eskaliert sei und mehrere Beteiligte aufeinander losgegangen seien. Wie viele Personen beteiligt waren und wie

die genaue Tatbeteiligung war, müssen die weiteren Nachforschungen zeigen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06152/175-0 beim Kommissariat 42 zu melden.

Darmstadt

Sicher unterwegs auf dem Fahrrad? – Polizei kontrolliert

Südhessen (ots) – Der Herbst ist da und mit ihm werden die Tage langsam deutlich kürzer. Als Fußgänger oder Fahrradfahrer, die über keine Knautschzone verfügen und bei denen damit das Verletzungsrisiko bei Unfällen deutlich höher als bei Autofahrern liegt, kommen damit weitere Risiken hinzu. Diesen gilt es auch eigenverantwortlich zu begegnen, um die Vermeidbarkeit von Unfällen zu erhöhen.

Zu einem sicheren Fahrrad gehören funktionstüchtige Bremsen, funktionierendes Licht und Reflektoren. Mit heller oder gar reflektierender Kleidung kann die Sichtbarkeit zudem deutlich erhöht werden. Und auch wenn der Fahrradhelm nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, empfiehlt die Polizei das Tragen, da er vor schweren Verletzungen schützen kann.

Sicheres Fahrrad und sichtbare Kleidung

Beides wichtige Voraussetzung für eine sichere Teilnahme im Straßenverkehr. Doch auch das Einhalten von Regeln ist zwingend notwendig um nicht nur Strafen zu entgehen sondern das Unfallrisiko zu minimieren.

Beide Themen, die sichere Ausstattung und das Verhalten von Fahrradfahrern waren Hauptthemen einer Schwerpunktkontrolle der südhessischen Polizei am Mittwochvormittag (22.9.) in der Innenstadt Darmstadt. In der Zeit zwischen 8 und 13 Uhr nahmen die Beamten von der Verkehrsinspektion zahlreiche Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer genauer unter die Lupe.

Dabei fiel den Ordnungshütern auf, dass die Ausstattung nicht zu beanstanden war.

Es zeigte sich jedoch, dass sowohl in der Rheinstraße/Höhe Kavalleriesand und in der Pallaswiesenstraße 6 Fahrradfahrer die “ROT” zeigende Ampel ignorierten. Allen Fahrern drohen Bußgelder in Höhe von 100 Euro und Punkte in Flensburg.

Vier Zweiradnutzer missachteten das Durchfahrverbot in der Wilhelminenstraße, was vier Verwarngelder nach sich zog. Auf dem Ludwigsplatz wurde Fahrradfahrer gestoppt, der während der Fahrt telefonierte. Er wird sich auf ein Bußgeld in Höhe von 55 Euro einstellen müssen.

Opel Corsa D streift Absperrpfosten

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Am Mittwoch 22.09.21 befuhr ein dunkelblauer/schwarzer Opel Corsa D (Baujahr von 2006 bis 2014) die Heinrich-Delp-Straße in Richtung Süden. Kurz vor der Mühlstraße/Oberstraße streife der Wagen einen rechts auf dem Gehweg montierten Absperrpfosten. Hierbei rissen der Außenspiegel und Teile der silbernen Radkappe ab.

Zeugen, die Hinweise zu dem Opel Corsa oder dem Unfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/95090 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Von Unfallstelle geflüchtet – Zeugen gesucht

DA-Dieburg (ots) – Am Mittwoch 22.09.2021 zwischen 16-16.15 Uhr kam es in der Lichtenberger Straße, Groß-Bieberau zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher streifte einen am Fahrbahnrand geparkten weißen VW Golf und beschädigte diesen. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2560.- EUR. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154 / 6330-0 zu melden.

Kreis Bergstraße

Kriminelle erbeuten Schmuck – Zeugen nach Einbruch gesucht

Einhausen (ots) – Unter Einwirkung von Gewalt gelangten unbekannte Kriminelle am Mittwoch 22.9.2021 im Zeitraum zwischen 12.45-19 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Rheinstraße. Nachdem sie über ein Fenster ins Innere des Hauses gelangten, durchwühlten sie auf der Suche nach potentieller Beute mehrere Räume. Im Anschluss entwendeten sie Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro und flüchteten im Anschluss unerkannt.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Odenwaldkreis

Strohballen-Brand – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Lützelbach-Rimhorn (ots) – Der Brand von mehreren Strohballen am Mittwochmittag 22.9.21 rief gegen 14.30 Uhr die Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Nach derzeitigem Kenntnisstand brannten im Feldbereich in der Nähe der Straße “Im Sachsenhausen” mehrere dort gelagerte Strohballen. Das Feuer griff auf daneben befindliche ältere Fahrzeugreifen und mehrere Bäume über.

Glücklicherweise konnten die Wehren aus Lützelbach und Höchst die Flammen schnell löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Nach jetzigem Stand wird der Schaden

auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Während der Maßnahmen war auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Zum jetzigen Zeitpunkt können die Ermittlerinnen und Ermittler eine mögliche Brandstiftung nicht ausschließen.

In diesem Zusammenhang können sich Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, bei der Kriminalpolizei (K10) in Erbach unter der Rufnummer 06062/953-0 melden.

