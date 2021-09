Frau nach großem Geschäft in Haft

Karlsruhe (ots) – Mittwochabend (22. September) erkannten Beamte der

Bundespolizei im Karlsruher Stadtgebiet eine Frau, die ihr großes Geschäft in

aller Öffentlichkeit verrichtete.

Bei der Kontrolle machte die 38-Jährige zunächst wirre Angaben gegenüber den

Beamten. Bei der Überprüfung ihrer Personalien im polizeilichen Fahndungssystem

konnten diese jedoch verifiziert werden. Dabei stellten die Beamten außerdem

fest, dass gegen die Frau vier Haftbefehle wegen Erschleichens von Leistungen

vorlagen. Die Geldstrafe von rund 3470 Euro konnte sie nicht bezahlen und wurde

daher noch am Abend für 310 Tage in die Justizvollzugsanstalt Wöllstein

eingeliefert.

Karlsruhe – Vermeintliche Probearbeit bei Pizzalieferant endet in Unterschlagung des Motorrollers und einer Lieferung

Karlsruhe (ots) – Eine bei einem Karlsruher Pizzalieferdienst vermeintlich

vorgetäuschte Probearbeit nutzte ein 15 Jahre alter Tatverdächtiger zur

Unterschlagung des überlassenen Motorrollers und einer Bestellung. Der

Jugendliche konnte erst zwei Tage später von der Polizei mit dem Roller

aufgegriffen werden.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurde dem 15-Jährigen am vergangenen Sonntag zum

Antritt einer Probearbeit bei dem Pizzalieferanten der Schlüssel zu einem

Motorroller, eine Lieferung und Wechselgeld anvertraut. Wenig später wurde den

Verantwortlichen des Pizzadienstes jedoch klar, dass die Bestellung nicht

ausgeliefert wurde und der vermeintlich neue Mitarbeiter mitsamt dem geliehenen

Gefährt verschwunden war. Nach der Anzeige bei der Polizei konnte diese den

Jugendlichen in der Nacht auf Dienstag auf einer Landstraße bei Ettlingen

ausfindig machen. Da der junge Mann versuchte, sich mit dem Roller der Kontrolle

zu entziehen, kam es zu einer Verfolgungsfahrt. Letztlich wurde er aber von

Polizeikräften gestellt und unverletzt vorläufig festgenommen. Bei der

Durchsuchung wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden, der

15-Jährige stand auch deutlich unter Drogeneinfluss.

Der unterschlagene Roller konnte schließlich wieder an den Besitzer

zurückgegeben werden, das Wechselgeld und die Bestellung waren hingegen nicht

mehr vorhanden.

Karlsruhe – Unerlaubte Abfallentsorgung in Durlach-Aue – weggeworfene Backwaren auf Straßen und Gehwegen verteilt

Karlsruhe (ots) – Eine Anwohnerin setzte die Polizei am Donnerstag auf eine

offenbar bereits seit 1,5 Jahren bestehende Müllproblematik in Durlach-Aue in

Kenntnis. Laut den Angaben der Zeugin sind immer mal wieder fünf bis zehn

durchsichtige Plastiktüten mit Backwaren auf Straßen und Gehwegen feststellbar.

Hauptsächlich sind die Ostmark-, Schlesier- und Westmarkstraße sowie angrenzende

Straßenteile betroffen. Die Tüten sind in der Regel verknotet und seitlich

aufgerissen. Sie haben keine handelsüblichen Perforationen oder Euro-Löcher, so

dass sich die Tüten nach aktuellem Stand der Ermittlungen nicht auf umliegende

Bäckereien oder Supermärkte zurückführen lassen. Die unerlaubte Abfallentsorgung

erfolgt in der Regel in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch, unter der Nummer

0721/4907-0, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Wer hatte Rot? Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht!

Karlsruhe (ots) – Am Mittwoch gegen 10:20 Uhr kollidierten an der Kreuzung

Karlsruher Straße / Herrenalber Straße ein Wohnmobil und ein Pkw. Sowohl die

77-jährige Fahrerin des Wohnmobils, als auch der 67-jährige Autofahrer gaben an,

bei grünem Licht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Die Polizei ist

nun auf der Suche nach Zeugen.

Die Fahrerin des Wohnmobils befuhr den rechten von drei Fahrspuren in

Fahrtrichtung Karlsruhe-Rüppurr. Der Autofahrer war in Fahrtrichtung Ettlingen

unterwegs und bog an der dortigen Kreuzung nach links ab, um auf die

Bundesautobahn 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe-Mitte aufzufahren. Das Wohnmobil

stieß mit der linken Vorderseite gegen die rechte Seite der vorderen Stoßstange

Pkw. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Personen wurden

glücklicherweise keine verletzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer

07243/3200-0, mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Karlsruher Zoll beteiligt sich an bundesweiter Schwerpunktprüfung im Wach- und Sicherheitsgewerbe

Hauptzollamt Karlsruhe

Karlsruhe, Baden-Baden, Rastatt, Freudenstadt, Calw, Pforzheim, Heidelberg,

Mannheim, Ludwigshafen (ots) – Am 17. und 18. September 2021 kontrollierte der

Karlsruher Zoll im gesamten Hauptzollamtsbezirk die Arbeitsbedingungen im Wach-

und Sicherheitsgewerbe.

Überprüft wurde das Sicherheitspersonal, das vor und in Geschäften, auf Bahn-

und Flughäfen, in Diskotheken, Impfzentren, auf Firmengelände oder zur Bewachung

von Flüchtlingsunterkünften, sicherheitsrelevanter Einrichtungen,

Großveranstaltungen und Geld- und Werttransporten eingesetzt wird. „Unsere

verdachtslosen Kontrollen und Befragungen von Arbeitnehmern zu ihren

Beschäftigungsverhältnissen waren Bestandteil einer zeitgleichen bundesweiten

Schwerpunktprüfung in dieser Branche. Insgesamt wurden 114 Objekte durch die

Beamten aufgesucht und 338 Personen von 116 verschiedenen Firmen einer Prüfung

nach den Vorschriften des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetztes unterzogen“, so

Pressesprecherin Stephanie Henig.

Insgesamt waren 100 Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit

in den Bezirken Rastatt, Baden-Baden, Calw, Freudenstadt, Karlsruhe, Pforzheim,

Heidelberg, Mannheim und im Rhein-Pfalz-Kreis unterwegs. Unterstützt wurde der

Zoll von weiteren Beschäftigten anderer Behörden, wie der Polizei und der

Landesfinanzbehörde.

Im Blickpunkt des Zolls stand die Einhaltung des vorgeschriebenen Mindestlohns

in Höhe von 9,60 Euro, die Einhaltung der sozialversicherungsrechtlichen

Meldepflichten und die entsprechende Abführung von Beiträgen zur

Sozialversicherung sowie die illegale Ausländerbeschäftigung,

Scheinselbstständigkeit, den unrechtmäßigen Bezug von Sozialleistungen und die

Dokumentationspflichten.

Die bisherige Bilanz der Maßnahme ergab folgende Verdachtsmomente:

7 Mindestlohnverstöße

4 illegale Ausländerbeschäftigungen (Nicht-EU-Bürger arbeiten

ohne Arbeitserlaubnis)

ohne Arbeitserlaubnis) 16 Fälle von Missbrauch von Sozialleistungen (Leistungsbetrug)

5 Hinweise auf Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt

(Hinterziehung von Sozialabgaben) davon 1 Hinweis auf

Scheinselbstständigkeit

(Hinterziehung von Sozialabgaben) davon 1 Hinweis auf Scheinselbstständigkeit Unterstützung eines Ladendetektivs bei der Ergreifung eines

Ladendiebes

„Erst nach Auswertung und Überprüfung der Arbeitnehmerangaben lässt sich sagen,

ob alle angetroffenen Personen auch ordnungsgemäß zur Sozialversicherung

gemeldet sind. Das Ergebnis dieser Schwerpunktprüfung zeigt deutlich, dass es im

Bereich des Sicherheitsgewerbes um eine von Schwarzarbeit und illegaler

Beschäftigung besonders betroffenen Branche handelt“, so Henig weiter.

Hauptzollamt Karlsruhe beteiligte sich zusammen mit der Polizei am Sicherheitstag 2021

Karlsruhe (ots) – Am vergangenen Wochenende fand der vierte länderübergreifende

Sicherheitstag zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum statt. Auch

das Hauptzollamt Karlsruhe war am Freitag bis in die späten Abendstunden mit

Kontrollmaßnahmen zusammen mit dem Polizeipräsidium Karlsruhe und der

Bundespolizei eingebunden.

Im Bezirk des Hauptzollamts wurden zehn Gastronomiebetriebe nach den

Vorschriften des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes kontrolliert und 25

Arbeitnehmer/-innen nach ihrem Arbeitsverhältnisse befragt. Bei zwei Betrieben

wurden Bußgeldverfahren wegen des Verdachts des Sofortmeldeverstoßes

eingeleitet. Die Ermittlungen weiterer Verstöße und sonstige Überprüfungen

dauern noch an.

Die mobile Kontrolleinheit des Zolls führte gemeinsam mit der Bundepolizei und

der Kriminalinspektion an der Autobahn 5 bei Karlsruhe ganzheitliche Kontrollen

durch, bei denen Fahrzeug, Fahrer/in und die Passagiere genauer unter die Lupe

genommen wurden. Dabei wurden 16 Fahrzeuge und 21 Personen kontrolliert. Die

Beamten konnten bei zwei Fahrern offene Forderungen des Landratsamtes und des

Hauptzollamts Nürnberg von insgesamt 1.300 Euro vollstrecken. Die beiden Beträge

wurden vor Ort durch die Reisenden beglichen. Darüber hinaus stellten die

Beamten 400 Stück geschmuggelte Zigaretten sicher. Bei einem Beifahrer wurde

nach einem positiven Drogenschnelltest eine geringe Menge Kokain aufgefunden und

wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein Strafverfahren

eingeleitet.