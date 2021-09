Mannheim-Käfertal: Unbekannte entwenden Auto mit Keyless-Go-System – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Käfertal (ots) – Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Dienstag

auf Mittwoch im Stadtteil Käfertal ein mit Keyless-Go-System ausgestattetes

Auto. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde das Fahrzeug der Marke Toyota,

Modell C-HR in der Zeit zwischen 0 Uhr und 8 Uhr durch unbekannte Täter

entwendet. Das Auto war vor dem Anwesen der Geschädigten in der Saarbrücker

Straße abgestellt. Nach deren Aussage hatten diese den Hauptschlüssel während

des Tatzeitraums bei sich, der Ersatzschlüssel war abstrahlsicher im Haus

gelagert.

Der Wert des Fahrzeugs wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und

sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444

zu melden.

Mannheim-Neuostheim: Scheibe von Auto eingeschlagen und Laptop entwendet

Mannheim (ots) – Am Mittwoch zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr schlug ein bislang

unbekannter Täter am Paul-Martin-Ufer die Scheibe eines dort geparkten Autos ein

und entwendete einen Laptop, der sich in einer Tasche im Auto befand. Zeugen,

die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621-174-3310 beim Polizeirevier

Mannheim-Oststadt zu melden.

Mannheim-Friesenheimer Insel: Unbekannte Diebe stehlen Baumaschinen – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Dienstag, gegen 18 Uhr, und Mittwoch,

gegen 06 Uhr, schlugen unbekannte Täter bei zwei Baustellenfahrzeugen, welche in

der Diffenestraße abgestellt waren, die Heckscheiben ein und entwendeten mehrere

Baumaschinen aus den Fahrzeugen. Sie erbeuteten folgende Maschinen:

Akku-Nagelbolzengerät der Marke HILTI

Zwei Akku-Schlagbohrer der Marke MAKITA

Akku-Trennschleifer der Marke MAKITA

Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zeugen, die

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0621/3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.