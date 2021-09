Schönau-Lindenbach: Schwerer Motorradunfall; Biker und Sozia schwer verletzt

Schönau-Lindenbach (ots) – Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der L 535

zwischen Neckarsteinach und Schönau ein Verkehrsunfall, bei dem ein

Motorradfahrer und seine Sozia schwer verletzt wurden.

Kurz vor 13 Uhr war der 44-jährige Fahrer eines 3,5 Tonners auf der L 535 in

Richtung Schönau unterwegs. Als er an der Einmündung in Richtung des Ortsteils

Lindenbach nach links abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden

Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen.

Dabei wurden der 62-jährige Biker sowie seine 64-jährige Sozia schwer verletzt.

Nach ihrer notärztlichen Behandlung wurde bei mit Rettungswagen in eine Klinik

gebracht.

Das Motorrad wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme war die L 535 bis gegen 14.30 Uhr halbseitig

gesperrt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

BAB 5, St. Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Unfall am Stauende

BAB 5 / St.Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mehr als 17.000 Euro

Sachschaden, ein Schwerverletzter und ein totalbeschädigter Klein-Lkw – so

lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Autobahn 5 am Donnerstagmittag.

Der 20-jährige Fahrer eines Renault Bus fuhr gegen 11.15 Uhr zwischen der

Ausfahrt Kronau und dem Walldorfer Kreuz auf den Lkw eines 49-Jährigen auf, der

am Ende es eines Staus stand. Ein Ausweichmanöver des jungen Fahrers in letzter

Sekunde konnte den Aufprall nicht mehr verhindern, so dass das Führerhaus des

Renault total zerstört wurde. Der 20-Jährige konnte das Fahrzeug noch selbst

verlassen, kam aber anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der

Lkw-Fahrer sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt. Während der

Unfallaufnahme sowie der anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten war der

rechte Fahrstreifeng gesperrt. Es bildete sich ein Stau von bis zu 7 Km Länge.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: LKW auf Bahnübergang festgefahren und Schranke beschädigt – Fahrzeug flüchtig – Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochabend fuhr sich auf einem

Bahnübergang in Schwetzingen ein Lastwagen fest und beschädigte die dortigen

Halbschranken. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Lastwagen kurz vor 21

Uhr, trotz bestehender Durchfahrtsverbot für Lkw auf der Grenzhöfer Straße in

Richtung Plankstadt unterwegs. Aufgrund der wegen einer Baustelle geänderten

Verkehrsführung konnte der Lastwagen nach dem Bahnübergang seine Fahrt nicht

fortsetzen und blieb auf den Gleisen stehen. Die sich schließenden Halbschranken

verkeilten sich daraufhin zwischen Führerhaus und Anhänger oder Auflieger. Ein

Zeuge, der diesen Vorgang beobachtet hatte, verständigte umgehend die Polizei.

Durch die Bundespolizei wurde die Sperrung der Strecke für den Bahnverkehr

veranlasst. Bis zum Eintreffen einer Streifenbesatzzung des Polizeireviers

Schwetzingen hatte sich der Lastwagen bereits wieder von der Örtlichkeit

entfernt. Offenbar war es dem Fahrer bei der nächsten Öffnung der Schranke

gelungen rückwärts von den Gleisen zu fahren, zu wenden und anschließend

davonzufahren.

Zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Bahnübergangs kamen der

Notfallmanager der Deutschen Bahn sowie ein Signaltechniker vor Ort. Nach

Abschluss der Überprüfung konnte gegen 21.30 Uhr die Strecke wieder freigegeben

werden. Es war Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstanden.

Zeugen, die sachdienliche zum verursachenden Lastwagen und dessen Fahrer geben

können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0

zu melden.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei E-Bikes aus Tiefgarage gestohlen – wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unbekannte Täter stahlen in der Nach von

Dienstag auf Mittwoch aus einer Tiefgarage in Weinheim zwei hochwertige E-Bikes.

Der Besitzer stellte die beiden Räder gegen 20.30 Uhr auf seinem Stellplatz in

der Tiefgarage in der Grundelbachstraße ab und sicherte sie mit stabilen

Faltschlössern. Zusätzlich entfernte er an einem der Räder die Bedieneinheit.

Als er am nächsten Morgen, kurz nach 8 Uhr zu dem Stellplatz zurückkehrte, waren

die beiden E-Bikes verschwunden.

Die Räder werden wie folgt beschrieben:

Mountainbike der Marke Lapierre, Modell HT700I, Yamaha-Motor,

schwarzer Rahmen mit roten Pedalen und roten und weißen

Highlights am Rahmen, Wert rund 2.200 Euro

schwarzer Rahmen mit roten Pedalen und roten und weißen Highlights am Rahmen, Wert rund 2.200 Euro Hollandrad der Marke Velodeville, Modell AEB490, Bosch-Motor,

mintgrüner Rahmen mit schwarzen Pedalen und Fahrradkorb, Wert

ca. 3.000 Euro.

Zeugen beobachteten gegen 23 Uhr einen jungen Mann und eine Frau, wie sie

zunächst ein Fahrrad in ein Auto luden und davon fuhren. Als diese wenige

Minuten später zurückkehrten und ein weiteres Fahrrad in das Auto luden,

sprachen die Zeugen die zwei Personen an. Daraufhin verließen diese panikartig

die Örtlichkeit. Nach Angaben der Zeugen war an dem Fahrzeug kein Kennzeichen

angebracht.

Weitere Zeugen, die vedächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche

Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Bammental: VW-Golf beschädigt und weitergefahren; Zeugen gesucht

Bammental (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen VW-Golf,

der zwischen Montag, 19.10 Uhr und Dienstag, 16.30 Uhr, an der Wiesenbacher

Landstraße, Höhe Anwesen Nr. 19 geparkt war. Anschließend fuhr er weiter, ohne

sich um den Schaden in Höhe von rund 4.000.- Euro zu kümmern.

Aufgrund des Schadensbildes dürfte das Fahrzeug des Verursachers ebenfalls

erheblich beschädigt sein.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0.

Helmstadt-Bargen: Schwerer Verkehrsunfall auf B 292; zwei Shwerverletzte Pressemitteilung Nr. 3

Helmstadt-Bargen (ots) – Die Teilsperrung der B 292 nach einem Verkehrsunfall,

der sich am Donnerstagmorgen, kurz vor 7 Uhr, bei Helmstadt ereignete, ist seit

9.30 Uhr -nach Reinigung der Fahrbahn- wieder aufgehoben.

Ein 35-jähriger Mitsubishi-Fahrer war aus Richtung Aglasterhausen kommend nach

links in die Bahnhofstraße (L 530) abgebogen und hatte dabei einen

entgegenkommenden 21-jährigen Opel-Fahrer übersehen.

Durch die Kollision wurden beide Autofahrer schwer verletzt. Sie wurden nach

ihren notärztlichen Behandlungen mit Rettungswagen in die Kliniken nach Mosbach

und Sinsheim transportiert.

Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der

Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 30.000.- Euro.

Helmstadt-Bargen: Schwerer Verkehrsunfall auf B 292; zwei Schwerverletzte Pressemitteilung Nr. 2

Helmstadt-Bargen (ots) – Nach den derzeitigen Erkenntnissen wurden bei dem

Verkehrsunfall auf der B 292 bei Helmstadt zwei Personen schwer verletzt. Sie

wurden nach ihren notärztlichen Versorgungen bereits mit Rettungswagen in eine

Klinik gebracht.

Wie die ersten Ermittlungen ergaben, war ein Autofahrer aus Richtung

Aglasterhausen, kurz vor 7 Uhr, von der B 292 nach links in die Bahnhofstraße (L

530) abgebogen und hatte dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen.

Die Unfallstelle ist derzeit blockiert. Polizeibeamte regeln den Verkehr, der

abwechselnd in beide Fahrtrichtungen an der Unfallstelle vorbeigeleitet wird.

Es kommt dennoch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und weitreichenden

Rückstaus in beide Richtungen, sodass ein weiträumiges Umfahren empfohlen wird.

Die Behinderungen werden noch eine längere Zeit andauern.