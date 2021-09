Erneut Betrügerische Anrufe

Am Donnerstagnachmittag kommt es erneut zu einer Vielzahl von betrügerischen Anrufen im Bereich der Stadtteile Neustadt, Mombach und Gonsenheim. Bei den Anrufen werden insbesondere ältere Menschen unter verschiedensten Legenden dazu aufgefordert werden, ihr Geld und Wertsachen an Täter zu übergeben. In den meisten Fällen werden in den Anrufen Notsituationen unterschiedlichster Art von den Anrufenden vorgetäuscht, um die Opfer zielgerichtet mit einem emotionalen Sachverhalt zu Geldübergaben zu bringen. Diese Maschen werden durch die Täter zudem immer wieder mit dem Phänomen „Falsche Polizeibeamte“ kombiniert.

Aktuell geben die Täter vor, es sei in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen und Versuchen so zunächst Auskünfte über Wertsachen und Bargeld der Angerufenen zu bekommen, um sich diese später unter einem Vorwand anzueignen.

Die Polizei möchte an dieser Stelle nochmals ausdrücklich vor allen möglichen Arten von betrügerischen Anrufen warnen.

Lassen Sie sich nicht in Gespräche verwickeln

Beenden Sie bei verdächtigen Anrufen immer zuerst das Gespräch

Wählen sie dann selbstständig den Polizeinotruf 110

Geben Sie niemals Auskunft über Wertsachen

Händigen Sie NIEMALS Bargeld oder Wertsachen an Unbekannte aus

Mainz-Innenstadt, Einbrecher klettern über Gerüst zum Tatort

Mainz-Innenstadt (ots) – In der Nacht von Freitag, 17.09.21 auf Samstag,

18.09.21 brechen unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Mainzer Innenstadt

ein.

Im Bleichenviertel wird derzeit die Außenfassade eines fünfgeschossigen

Bürogebäudes renoviert, weshalb es mit einem großen Baugerüst verkleidet ist.

Bislang unbekannte Täter verschaffen sich über das Baugerüst in einer

waghalsigen Aktion Zutritt zum von außen nicht einsehbaren Lichthof des

Gebäudes. Von dort aus werden zwei Fenster eines Büros, vermutlich mit einem

Schraubendreher, aufgehebelt. Die Täter durchwühlen zwei Büros und verlassen den

Tatort im Anschluss ohne Beute, indem sie erneut über das Baugerüst klettern.

Derzeit gibt es keine Hinweise auf mögliche Täter.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.