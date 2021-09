Sportboot ging in Flammen auf

Am 22.09.2021 um 16:40 Uhr fuhren zwei junge Männer mit ihrem Sportboot aus dem Yachthafen Worms, als es plötzlich zu einem lauten Knall im Motorraum kam. Das Sportboot fing sofort Feuer. Die beiden jungen Männer begaben sich zum Bug ihres Bootes und wurden von einem anderen Sportboot unverletzt gerettet. Die Feuerwehren Worms und Lampertheim zogen das brennende Boot in den Floßhafen Worms. Dort konnte es vollends gelöscht und vor dem Sinken bewahrt werden. Zu einer Gewässerverunreinigung kam es nicht, dennoch wird durch die Wasserschutzpolizei Ludwigshafen gegen einen der Männer wegen fahrlässigem Herbeiführen einer Brandgefahr ermittelt.

Betrug mit vorgetäuschter Liebe – Wormser um 60.000 Euro betrogen

Worms (ots) – Versprochen wird die große Liebe, doch dahinter steckt häufig das

so genannte Love- oder Romance-Scamming. In Online-Partnerbörsen oder auch in

sozialen Netzwerken sind die Scammer auf der Suche nach potenziellen Opfern. Ist

ein Kontakt erst einmal hergestellt, werden diese mit Liebesbekundungen und

Aufmerksamkeit überhäuft – und zwar einzig und allein mit dem Ziel, ihnen das

Geld aus der Tasche zu ziehen. Diese Erfahrung hat jetzt ein 52-jähriger Wormser

gemacht, der Opfer dieses Betrugs wurde und gestern bei der Kripo Worms Anzeige

erstattete.

Bereits im Juni dieses Jahres kam es zum Kontakt auf einer Dating-Plattform mit

einer vermeintlich 36-jährigen Belgierin. Im Laufe der Zeit schaffte es die

Frau, sich im täglichen Leben seines Opfers unverzichtbar zu machen – und zwar

ohne ein einziges Treffen. Bei den Gesprächen geht es zu Beginn keineswegs um

Geld, sondern um den Beruf, die Familie sowie um Liebe und eine gemeinsame

Zukunft.

Doch dann traten finanzielle Schwierigkeiten auf. Für die Miete, Essen und

Versicherung half der Wormser zunächst mit dreistelligen Beträgen aus, die er

auf ein ausländisches Konto überwies. Die benötigten Beträge wurden mit der Zeit

größer. So brachte die Täterin das ahnungslose Opfer dazu, immer wieder Geld ins

Ausland zu überweisen: Insgesamt rund 60.000 Euro.

Grundsätzlich sollte man Menschen, die man nie persönlich kennengelernt oder

gesehen hat, kein Geld überweisen oder auf sonstige Forderungen eingehen. Gerade

im Internet tummeln sich viele Betrüger, die an der Gutgläubigkeit ihrer

Mitmenschen viel Geld verdienen wollen. Seien Sie also immer misstrauisch bei

unglaublichen Angeboten und bei der Partnersuche.