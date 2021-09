Reh auf der Fahrbahn führt zu folgeschwerem Unfall

Hauptstuhl (ots) – Ein 23-jähriger Mann befuhr in der Nacht von Dienstag auf

Mittwoch die A6 in Richtung Saarbrücken. Kurz hinter dem Autobahnkreuz Landstuhl

wollte er mit seinem Mercedes Sprinter einem auf der Fahrbahn stehenden Reh

ausweichen. Hierbei geriet der Transporter ins Schlingern und stieß in die

rechte Leitplanke. Das Fahrzeug kippte hierdurch um und und kam quer auf den

beiden Fahrstreifen zum Liegen. Diese mussten deshalb mit Unterstützung der der

Feuerwehr Ramstein gesperrt werden. Der Fahrer des Transporters wurde bei dem

Unfall leicht verletzt. Ein Zusammenstoß mit dem Reh fand nicht statt. Die

Fahrbahn war ca. zwei Stunden wegen der Bergung und der Reinigung gesperrt.

Navi löst Polizeieinsatz aus

Kaiserslautern (ots) – Ein vermutlich verkehrt programmiertes Navigationsgerät

auf dem Handy brachte am Mittwoch Abend einen 14-jährigen Jugendlichen in eine

gefährliche Situation. Mehrere Autofahrer meldeten einen Radfahrer mit weißem

Pullover auf dem Seitenstreifen der A6 in Richtung Saarbrücken, im Bereich der

Waschmühltalbrücke. Beamte der Autobahnpolizei fuhren die Strecke ab und konnten

den jungen Mann zusammen mit einem Rettungswagen des ASB in einer

Behelfsausfahrt antreffen. Der Jugendliche gab an, der kürzesten Route auf

seinem Handy gefolgt zu sein, um nach Hohenecken zu gelangen. Die Sanitäter

erkannten die Gefahr und konnten ihn bis zum Eintreffen der Streife absichern.

Durch den verständigten Vater wurden der Junge und sein Fahrrad an der

Kontrollstelle abgeholt.

Junge Frauen bedroht

Kaiserslautern (ots) – Wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz

ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 20-Jährige fiel

am Mittwochnachmittag negativ auf. Gegen 15:45 Uhr wurde die Polizei zu einer

Schule in der Innenstadt gerufen, weil der 20-Jährige zwei junge Frauen bedroht

haben soll. Der 20-Jährige fühlte sich durch die 18-Jährigen auf der anderen

Straßenseite gestört. Nachdem er Ihnen durch das Fenster eine Waffe zeigte, ging

er auf die beiden jungen Frauen zu und forderte sie auf den Gehweg zu verlassen.

Da sie der Aufforderung nicht nachkamen, nahm er mit der Pistole eine drohende

Haltung ein und zielte mit dem Lauf auf die 18-Jährigen. Nachdem diese sich von

der Örtlichkeit flüchteten, konnte sie beobachten, wie der Beschuldigte zurück

ins Haus lief. Als die alarmierten Polizeibeamten wenig später vor Ort

eintrafen, war der Mann auf der Couch eingeschlafen, seine Wohnungstür stand

offen. Er konnte widerstandslos gefesselt werden. Ein Bereitschaftsrichter

ordnete die Wohnungsdurchsuchung an. Hierbei konnte die Waffe, eine

Schreckschusspistole, sowie weitere Waffen und Munition und zwei

Teleskopschlagstöcke aufgefunden und sichergestellt werden. Die weiteren

Ermittlungen laufen. |elz

Unfall: drei Verletzte

Kreis Kaiserslautern (ots) – Auf der Landstraße zwischen Rodenbach und

Siegelbach, Höhe des Industriegebiets Nord hat es am Mittwoch gekracht, drei

Personen wurden leicht verletzt. Die Fahrerin eines Opel Corsa war gegen 15 Uhr

aufgrund mehrerer Wendemanöver mit einem Peugeot 508 kollidiert. An beiden

Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Beide Autos wurden abgeschleppt.

Beide Fahrer, sowie die Beifahrerin in dem Opel Corsa wurden bei dem Unfall

leicht verletzt. Sanitäter versorgten sie und brachten sie ins Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme musste die rechte Spur der Landstraße gesperrt und

über die Abfahrt Industriegebiet Nord umgeleitet werden. Leider zeigten sich

etliche Verkehrsteilnehmer uneinsichtig und aggressiv gegenüber den

Einsatzkräften. Einige Autofahrer überfuhren trotz Absperrung und Umleitung die

durchgezogene Mittellinie und gefährdeten damit sich, andere Verkehrsteilnehmer

und die Einsatzkräfte. |elz

Exhibitionist in der Bahnhofstraße

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Mittwochmorgen wurden mehrere Frauen in der

Bahnhofstraße von einem Mann belästigt, indem dieser seine Genitalien vor den

Frauen entblößte und daran herum manipulierte. Eine der Frauen berührte er zudem

unsittlich über der Kleidung am Gesäß. Als die Einsatzkräfte ankamen, befand

sich der 40-jährige Tatverdächtige noch an Ort und Stelle. Der Mann war der

Polizei aufgrund ähnlicher Einsätze bereits bekannt. Die Beamten nahmen ihn mit

auf die Dienststelle. Dort zeigte der 40-Jährige psychische Auffälligkeiten. Er

wurde in einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt. |elz

Sachbeschädigung an PKW auf Mitfahrerparkplatz

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots) – Auf dem Mitfahrerparkplatz an der

Bundesstraße 48 wurde am Mittwoch ein geparkter PKW beschädigt. An einem Fiat

Punto mit ROK-Kennzeichen wurde ein Reifen zerstochen und Buchstaben in den Lack

gekratzt sowie der Tankdeckel beschädigt. Die Tat wurde am Mittwochabend

festgestellt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in

Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Mäusenester für Brand verantwortlich

Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Vermutlich sind Mäusenester für den

Brand des Vereinsheims des Natur- und Vogelschutzvereins (wir berichteten:

https://s.rlp.de/LdnAO) verantwortlich, zu diesem vorläufigen Ergebnis kommt ein

von der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern beauftragter Gutachter. Nach dem

aktuellen Stand der Ermittlungen haben die Nager direkt an einem Ofenrohr ihre

Nester gebaut. Von außen war dies nicht erkennbar. Als der Ofen in Betrieb

genommen wurde, erhitzte sich das Rohr und die Nester entzündeten sich

unbemerkt. Schließlich kam es zum Brandausbruch. Am Ofen selbst waren keine

Mängel erkennbar, sämtliche Wartungsarbeiten wurden fristgerecht durchgeführt.

Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandlegung liegen demnach

aktuell nicht vor. |erf

Betrug mit vorgetäuschter Liebe – Wormser um 60.000 Euro betrogen

Worms (ots) – Versprochen wird die große Liebe, doch dahinter steckt häufig das

so genannte Love- oder Romance-Scamming. In Online-Partnerbörsen oder auch in

sozialen Netzwerken sind die Scammer auf der Suche nach potenziellen Opfern. Ist

ein Kontakt erst einmal hergestellt, werden diese mit Liebesbekundungen und

Aufmerksamkeit überhäuft – und zwar einzig und allein mit dem Ziel, ihnen das

Geld aus der Tasche zu ziehen. Diese Erfahrung hat jetzt ein 52-jähriger Wormser

gemacht, der Opfer dieses Betrugs wurde und gestern bei der Kripo Worms Anzeige

erstattete.

Bereits im Juni dieses Jahres kam es zum Kontakt auf einer Dating-Plattform mit

einer vermeintlich 36-jährigen Belgierin. Im Laufe der Zeit schaffte es die

Frau, sich im täglichen Leben seines Opfers unverzichtbar zu machen – und zwar

ohne ein einziges Treffen. Bei den Gesprächen geht es zu Beginn keineswegs um

Geld, sondern um den Beruf, die Familie sowie um Liebe und eine gemeinsame

Zukunft.

Doch dann traten finanzielle Schwierigkeiten auf. Für die Miete, Essen und

Versicherung half der Wormser zunächst mit dreistelligen Beträgen aus, die er

auf ein ausländisches Konto überwies. Die benötigten Beträge wurden mit der Zeit

größer. So brachte die Täterin das ahnungslose Opfer dazu, immer wieder Geld ins

Ausland zu überweisen: Insgesamt rund 60.000 Euro.

Grundsätzlich sollte man Menschen, die man nie persönlich kennengelernt oder

gesehen hat, kein Geld überweisen oder auf sonstige Forderungen eingehen. Gerade

im Internet tummeln sich viele Betrüger, die an der Gutgläubigkeit ihrer

Mitmenschen viel Geld verdienen wollen. Seien Sie also immer misstrauisch bei

unglaublichen Angeboten und bei der Partnersuche.