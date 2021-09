Reifen zerstochen

Bebra – Ein 24-jähriger Mann aus Bebra meldete der Polizei, dass sein grauer VW Golf beschädigt wurde. Das Fahrzeug hatte er am Mittwochabend (22.09.) auf einem Parkplatz in der Kerschensteinerstraße geparkt. Durch unbekannte Täter wurden die Reifen plattgestochen und die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnung

Bad Hersfeld – Unbekannte Täter verschafften sich auf noch unbekannte Weise am Dienstag (21.09.), zwischen 8 und 17.30 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wehneberger Straße. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand kein Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bargeld entwendet

Bad Hersfeld – In einem Wohnheim in der Gotzbertstraße entwendeten unbekannte Täter zwischen Sonntag (19.09.) und Montag (20.09.) Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro aus einer Geldbörse. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auseinandersetzung – 27-Jähriger verletzt

Bebra – In der Kerschensteinerstraße, im Bereich der dortigen Schule, kam es am Mittwochabend (22.09.), gegen 20.20 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurde ein 27-Jähriger aus Bebra durch einen Schnitt am Oberschenkel verletzt. Der Mann musste in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Um die genauen Hintergrunde zu klären, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jeder andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Galloway-Rind von Weide geklaut

Lautertal – Eine Frau aus Lautertal traute ihren Augen nicht, als sie zu ihrer Weide in der Mittelgasse in Dirlammen kam: Durch unbekannte Täter wurde zwischen Freitag (17.09), 15 Uhr, und Samstag (18.09.), 15 Uhr, eine schwarz-weißes Galloway-Rind auf noch unbekannte Weise entwendet. Das Muttertier stand mit weiteren Rindern auf der Weide und hat einen Wert von rund 700 Euro. Wer Hinweise zum Verschwinden der Milchkuh geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbruch

Alsfeld – Ein unbekannter Täter brach in der Nacht zu Donnerstag (23.09.) in ein Mehrfamilienhaus in der Tilemann-Schnabel-Straße ein. Der 57-jährige Hausbewohner wurde gegen 1 Uhr durch Geräusche im Hausflur wach und machte auf sich aufmerksam. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich der Unbekannte durch einen Schlüssel, der in einem Pkw deponiert war, Zutritt zu den Räumlichkeiten. Der Mann wird vom Geschädigten wie folgt beschrieben: männlich, circa 1,70 Meter groß, dunkel gekleidet, weißer Rucksack. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand ein Apple IPhone 11 im Wert von rund 350 Euro.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: – Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw – Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist – Verschließen Sie die Fenster – auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizei warnt vor Telefonbetrügern: Aktuell Anrufe im Landkreis Fulda und dem Vogelsbergkreis

Polizei warnt vor Telefonbetrügern: Aktuell Anrufe im Landkreis Fulda und dem Vogelsbergkreis OSTHESSEN. Aktuell versuchen Unbekannte im Landkreis Fulda und dem Vogelsbergkreis mit dem sogenannten „Enkeltrick“ an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Dabei geben sich die Anrufer am Telefon als Verwandte oder Neffen aus und teilen mit, dass sie sich in einer finanziellen Notlage befinden. In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter,

Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der

Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. ´

Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Einbruch in Tankstelle

Fulda

Tann – In der Bahnhofstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (22.09.) das Gaslager einer Tankstelle auf und stahlen mehrere Flüssiggasflaschen im Wert von circa 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bundespolizei ermittelt mehrfachen Parfüm-Dieb

Fulda – An zwei Tagen war ein zunächst unbekannter Dieb mehrfach aktiv.

Parfüm im Wert von rund 300 Euro hatte der Langfinger aus einem Drogeriemarkt

des Fuldaer Bahnhofes mitgehen lassen. Die Taten, insgesamt vier Fälle, waren am

Anfang der Woche, am 20. und 21. September.

Schnelle Festnahme

Anhand von Zeugenaussagen und der Auswertung von Videoaufzeichnungen konnten

Beamte des Bundespolizeireviers Fulda einen 25-Jährigen aus Künzell am

Dienstagmittag (21.9.) als Tatverdächtigen ermitteln und festnehmen.

Bei der Durchsuchung Drogen in der Tasche gefunden

Bei der Festnahme des 25-Jährigen, im Rahmen einer Nahbereichsfahndung, fanden

die Bundespolizisten statt der Beute, kleinste Mengen Haschisch und Heroin bei

dem Mann. Die Rauschmittel stellten die Beamten sicher. Die

Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 25-Jährigen ein Strafverfahren

wegen Diebstahls eingeleitet. Den Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

ahndet die Polizei in Fulda.

Homberg-Maulbach – A49: Nach Baggerbesetzung im Maulbacher Forst nimmt Polizei Ausbaugegner fest

Gestern Morgen (22.09.2021) löste die Besetzung eines Baggers im Bereich der Trasse der A49 einen Polizeieinsatz aus. Einsatzkräfte der Polizei brachten einen Ausbaugegner vom Dach des Baggers sicher zu Boden und nahmen ihn fest.

Der vermummte Mann kletterte während der Bauarbeiten im Stromtrassenbereich im Maulbacher Forst auf das Dach der Arbeitsmaschine und verweilte dort in ca. 3,5 Meter Höhe. Aufforderungen den Bagger zu verlassen kam er nicht nach. Der Mann machte gegenüber der Polizei deutlich, dass er diesen nicht freiwillig verlassen werde. Zwei weitere Ausbaugegner – ebenfalls vermummt – filmten die Aktion. Die Gruppe der Ausbaugegner wuchs im Laufe des Einsatzes auf bis zu 15 Personen an. Ausbaugegner blockierten sitzend die Anfahrt der Einsatzkräfte. Nach mehrmaliger Aufforderung den Weg zu räumen, mussten Polizistinnen und Polizisten zwei Menschen wegtragen bzw. abdrängen.

Speziell ausgebildete Einsatzkräfte der Polizei brachten den Ausbaugegner sicher vom Baggerdach zu Boden und nahmen ihn widerstandslos fest.

Die Fingerkuppen des Mannes waren verklebt. Nach einem richterlichen Beschluss reinigte ein Arzt die Fingerkuppen, anschließend erfolgte seine erkennungsdienstliche Behandlung. Seine Identität steht derzeit nicht fest. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Die Polizei ermittelt wegen Nötigung.

Vom Berufswunsch zum Karrierestart: Der Polizei auf der Spur – Infoveranstaltung am 07. Oktober im Polizeipräsidium Osthessen

Sie sind den Tätern auf der Spur und sorgen auf Hessens Straßen für Recht und Ordnung. Mit über 400 verschiedenen Einsatzbereichen ist die Tätigkeit bei der Polizei mehr als vielfältig. Welche Möglichkeiten gibt es? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? Wann sollte ich mich bewerben? Interessierte können am Donnerstag, 7. Oktober, von 17 bis 20 Uhr, im Polizeipräsidium Osthessen in die spannende Welt der Polizeiarbeit eintauchen.

Die Wahl des richtigen Berufs ist nicht einfach und stellt viele junge Menschen vor eine große Herausforderung. Immerhin gibt es allein bei der Hessischen Polizei unzählige Möglichkeiten, beruflich Fuß zu fassen. Interessierte können sich mit Polizistinnen und Polizisten des Polizeipräsidiums Osthessen, die von ihren Erfahrungen und Erlebnissen berichten, austauschen. Sie stehen Rede und Antwort und geben interessante Einblicke in die unterschiedlichen Aufgabenbereiche.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten mindestens 16 Jahre alt sein. Für die Anmeldung benötigt das Polizeipräsidium Osthessen einen kurzen Werdegang mit Informationen zum angestrebtem oder bereits abgeschlossenem Schulabschluss, Berufsausbildung, Studium oder ähnliches an einstellungsberatung.ppoh@polizei.hessen.de. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Anzahl an Plätzen begrenzt. Schnell sein lohnt sich. Auf die Einhaltung der aktuellen 3-G-Regeln wir hingewiesen.

Zeugen nach Fahrzeugbrand gesucht

Großenlüder. Am frühen Donnerstagmorgen (23.09.), gegen 3:20 Uhr, geriet ein Ford Kuga im Ortsteil Uffhausen in Brand. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs vor einem Wohnhaus in der Straße „Am Atzmannstein“ abgestellt. Das Feuer konnte bereits vor Eintreffen der Feuerwehr durch einen Hausbewohner gelöscht werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand geht die Polizei von Brandstiftung aus und hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Die genauen Hintergründe der Tat sind aktuell noch nicht bekannt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 11.000 Euro.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach Zeugen, die Angaben zur Entstehung des Feuers machen können sowie Personen oder Fahrzeuge vor Ausbruch des Feuers im Bereich des Brandortes gesehen haben.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fußgängerin lebensgefährlich verletzt, Polizei sucht Unfallverursacher

Fulda

Bad Hersfeld – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 81-jährigen Fußgängerin aus Bad Hersfeld und einem Radfahrer kam es am Dienstag gegen 11:20 Uhr in der Breitenstraße in Bad Hersfeld. Die Fußgängerin wollte die Fahrbahn an einem Zebrastreifen überqueren und wurde hierbei von dem Radfahrer der aus Richtung Weinstraße kam erfasst. Die Fußgängerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Radfahrer, der wohl eine Platzwunde an der rechten Augenbraue erlitten hatte, entfernte sich dann später von der Unfallstelle, ohne dass seine Personalien aufgenommen wurden. Der Radfahrer von Zeugen wie folgt beschrieben: Er sei 30-40 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlanke-sportliche Figur und habe dunkelblonde Haare mit sogenanntem Undercut. Bekleidet sei er mit schwarzer Radlerhose und schwarzem Radfahrershirt mit blauer Bauchbinde gewesen. Weiterhin habe er einen Radfahrerhelm getragen. Der Mann habe mit auffällig niederländischem Akzent gesprochen. Der Unfallverursacher sei in Begleitung eines zweiten Radfahrers gewesen, der die gleiche Bekleidung trug und etwa 45-50 Jahre alt sein soll. Auch dieser habe mit auffällig niederländischem Akzent gesprochen.

Zeugen oder Personen die Hinweise zur Identität des Radfahrers geben können werden dringend gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder bei der Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.