Trickdiebstahl einer Armbanduhr,

Mittwoch, 22.09.2021, 11:20 Uhr, 65191 Wiesbaden, Limesstraße,

(am) Ein 81 Jahre alter Wiesbadener wurde gestern Mittag in der Bierstadter

Limesstraße das Opfer eines Trickdiebstahls. Der Geschädigte stieg in der

Limesstraße aus seinem Auto, als plötzlich eine weibliche Person auf ihn zukam,

ihn umarmte und etwas zurief. Der Mann stieß die unbekannte Frau empört von

sich, woraufhin sich diese wieder entfernte. Etwa eine halbe Stunde später

stellte der Senior das Fehlen seiner wertvollen Armbanduhr fest. Vermutlich

nutze die Täterin die prompte Annäherung zum geschickten Entwenden der

Armbanduhr aus. Die Frau wurde als 30-35 Jahre alt, ca. 165 cm groß beschrieben.

Sie sprach gebrochenes Deutsch. Ihre dunklen Haare, hatte sie zu einem Zopf

gebunden. Bekleidet war die Täterin mit einem schwarzen Kleid. Aufgrund der

Statur könnte es sein, dass die Frau schwanger ist.

Einbruch in Wohnung,

Zw. Samstag, 18.09.2021, 13:40 Uhr und Dienstag, 21.09.2021, 17:40 Uhr, 65199

Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße,

(am) Im genannten Zeitraum wurde durch unbekannte Täter in eine Kellerwohnung in

der Erich-Ollenhauer-Str. eingebrochen und Schmuck entwendet. Die Abwesenheit

der Mieterin wurde ausgenutzt, um die Eingangstüre aufzubrechen und die Wohnung

nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Die Geschädigte stellte schließlich das

Fehlen von Schmuck und Uhren im Wert von ca. 2.200,- EUR fest. Personen, die

verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden

gebeten sich, mit dem 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340

in Verbindung zu setzen.

Dieb festgenommen,

Mittwoch, 22.09.2021, 23:00 Uhr, 65189 Wiesbaden, Bahnhofsplatz,

(am) Nachdem ein Dieb in einer Tankstelle am Wiesbadener Hauptbahnhof mehrere

Flaschen Alkohol entwendet hatte, konnte dieser wenig später festgenommen

werden.

Der 51 Jahre alte Beschuldigte betrat den Verkaufsraum der Tankstelle, nahm

mehrere Flaschen Alkohol aus einem Regal und steckte diese in eine mitgeführte

Einkaufstasche. Als er beim Verlassen der Tankstelle von der Kassiererin

angesprochen wurde, versuchte dieser aus dem Verkaufsraum zu flüchten. Die

Mitarbeiterin der Tankstelle versuchte noch den Dieb festzuhalten. Dieser konnte

sich jedoch losreißen und in Richtung Adolfsallee flüchten. Kurz darauf konnte

der Dieb in der Nähe des Tatortes durch die alarmierten Polizeikräfte

angetroffen und festgenommen werden. Die Beute hatte er noch bei sich.

Dreister Diebstahl aus Pkw,

Mittwoch, 22.09.2021, 16:45 Uhr, 55246 Mainz-Kostheim, Im Sampel,

(am) Obwohl eine Frau in ihrem Auto saß, öffnete gestern Nachmittag in der

Straße „Im Sampel“ ein dreister Dieb die hintere Türe und entwendete eine

Handtasche mit Wertgegenständen aus dem Fahrzeug.

Die 78jährige Geschädigte saß zur Tatzeit in ihrem Auto am Straßenrand und

wartete auf eine Bekannte. Als diese in das Fahrzeug einstieg, kam plötzlich ein

Jugendlicher auf einem Fahrrad angefahren und hielt neben dem Auto der Frau.

Dieser riss die hintere Türe auf und entwendete blitzschnell die auf dem

Rücksitz abgelegte Handtasche der Geschädigten. Anschließend flüchtete der Täter

auf dem Fahrrad. Der jugendliche Täter soll etwa 16-17 Jahre alt gewesen sein,

hatte dunkle Haare und eine schlanke Statur. Er war dunkel gekleidet und

flüchtete auf einem Mietfahrrad. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich an

das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 zu wenden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Trickdieb schlägt mit Wechselfallenschwindel zu,

Niedernhausen, Platter Straße, Mittwoch, 22.09.2021, 11:15 Uhr

(fh)Gestern Vormittag machte sich ein dreister Dieb in Niedernhausen die

Gutmütigkeit eines 86-jährigen aus dem Main-Taunus-Kreis zu Nutze und bestahl

den Mann. Gegen 11:15 Uhr sprach ein etwa 50 Jahre alter Mann mit grauen Haaren

den Senior vor einem Einkaufsmarkt in der Platter Straße an und bat ihn dabei um

das Wechseln von Münzgeld. Der entgegenkommende Mann tat dem Unbekannten den

Gefallen und stellte kurze Zeit später fest, dass rund 600 Euro aus seiner

Geldbörse fehlten.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

Unfallfahrt endet in Hauswand, Schlangenbad-Georgenborn, Nonnenwaldweg /

Atzelberg, Mittwoch, 22.09.2021, 12:50 Uhr

(fh)Gestern eignete sich in Schlangenbad-Georgenborn ein aufsehenerregender

Verkehrsunfall, bei dem die Fahrt eines Volvo in einer Hauswand endete. Ein 75

Jahre alter Mann aus dem Rheingau-Taunus-Kreis befuhr mit seinem Pkw die Straße

„Atzelberg“ und wollte nach eigenen Angaben in Richtung der Straße

„Tiefenbergweg“ abbiegen. Aus bislang unbekannter Ursache misslang das

Abbiegemanöver, sodass der Volvo seine Fahrt in Richtung der Straße

„Nonnenwaldweg“ fortsetzte und dort ungebremst zunächst eine Garage sowie ein

Verkehrsschild streifte und letztlich gegen eine Hauswand krachte, in welcher er

stecken blieb. Der 75-jährige Fahrer verletzte sich leicht und musste durch die

verständigte Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Im Anschluss wurde er in

ein Krankenhaus gebracht. Der Volvo konnte aus der Hauswand entfernt und

abgeschleppt werden. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Sicherung der

beeinträchtigten Hauswand und des entstandenen Lochs. Weiterhin wurde ein

Statiker mit der Begutachtung betraut. Insgesamt entstand ein Sachschaden in

Höhe von etwa 70.000 Euro.

Die Polizeistation in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen zu den Hintergründen

des Unfalls aufgenommen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht, Bad Schwalbach, Heimbacher Straße,

Dienstag, 21.09.2021, 12:30 Uhr bis Mittwoch, 22.09.2021, 19:00 Uhr

(fh)Die Polizeistation sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich im

Zeitraum von Dienstagmittag bis Mittwochabend in der Heimbacher Straße in Bad

Schwalbach zugetragen hat. Ein abgestellter, roter Hyundai i30 wurde mutmaßlich

in Folge eines Parkmanövers beschädigt und wies einen Sachschaden in Höhe von

etwa 3.500 Euro auf. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin

entfernte sich ohne den entsprechenden Pflichten nachzukommen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.