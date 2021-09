Korbach: Die Polizei-News

Kupferdiebe im leerstehenden Neuen Kurhaus

Korbach (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 23.09.2021 waren erneut Diebe im leerstehenden Neuen Kurhaus in Bad Wildungen aktiv. Sie stahlen mehrere hundert Kilogramm Kupferkabel. Die Polizei sucht Zeugen. Die unbekannten Täter begaben sich an das alte Gebäude in der Langemarckstraße. Dort öffneten sie mit Werkzeugen gewaltsam mehrere Türen und konnten so in das Gebäude gelangen.

Hier trennten sie verbaute Kupferkabel ab und entwendeten diese. Die gestohlenen Kupferkabel haben ein Gewicht von mehreren hundert Kilogramm und nach ersten Schätzungen einen Wert von etwa 15.000 Euro.

Bei dem Einbruchsdiebstahl richteten die Täter einen Schaden von etwa 2.500 Euro an. Aufgrund der Tatausführung dürfte es sich um mehrere Täter handeln, die ein entsprechend großes Fahrzeug zum Abtransport des Diebesgutes benutzt haben.

In der Vergangenheit kam es wiederholt zu schweren Diebstählen aus dem leerstehenden Neuen Kurhaus. Zuletzt hatten es die Diebe im Januar 2021 ebenfalls auf Kupferkabel abgesehen. Die Bad Wildunger Polizei geht von Tatzusammenhang aus und intensiviert die Ermittlungen.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Wildungen unter der Tel. 05621/7090-0 zu melden.

Auffahrrampen von LKW gestohlen

Diemelstadt-Rhoden (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 22.09.2021 entwendeten Unbekannte zwei Auffahrrampen aus Aluminium von einem Auflieger eines Sattelzuges in Diemelstadt-Rhoden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der LKW-Fahrer hatte seinen Sattelzug am Dienstag gegen 18.00 Uhr auf dem Parkplatz im Industriegebiet Wrexer Teich abgestellt, um seine vorgeschriebene Ruhezeit einzuhalten. Als er am Mittwochmorgen gegen 06.30 Uhr weiterfahren wollte, musste er feststellen, dass Unbekannte die mit Spanngurten gesicherten Alu-Auffahrrampen der Marke “Alutec” vom Sattelauflieger gestohlen hatten.

Diese haben einen Wert von etwa 750 Euro, sind ca. 250 Zentimeter lang und wiegen jeweils etwa 70 Kilogramm. Die Täter hatten die Spanngurte zuvor durchtrennt.

Die Polizei Bad Arolsen geht davon aus, dass zum Abtransport ein geeignetes Fahrzeug benutzt wurde und bittet unter der Telefonnummer 05691-97990 um Hinweise.

